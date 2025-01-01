Инженер центра обработки данных (ЦОД)

Москва ·
Полная занятость ·

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :)
И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.

Наша амбициозная цель — сделать лучший хостинг в России.

Задача инженеров ЦОД - собирать из отдельных комплектующих новые мощные серверы.

Предлагаем вам присоединиться к нашей команде!

Чем вы будете заниматься:

  • Сборкой серверов, подготовкой сопроводительной документации для оборудования, тестированием собранного сервера (запуск тестов, оценка результатов тестирования);

  • Монтажом/демонтажем, коммутацией серверного и сетевого оборудования в ЦОД, настройкой PDU;

  • Обслуживанием парка порядка 20 000+ серверов, выявлением причин аппаратных сбоев и устранением;

  • Участвовать в дежурствах в ночное время и в выходные дни (согласно графику), в том числе оперативное реагирование в аварийных ситуациях с выездом в ЦОД (на служебном автомобиле);

  • Вести учет комплектующих в БД 1С (инвентаризация оборудования), планировать закупки расходных материалов, использующихся в ЦОД;

  • Помогать в разработке новых аппаратных решений, тестировать получившуюся сборку;

  • Осуществлять доставку оборудования в центры гарантийного обслуживания.

Что мы ждем от вас:

  • Вы любите оборудование так же сильно, как любим его мы! И так же бережно с ним обращаться!

  • Знание архитектуры современного серверного оборудования и принципы работы промышленных серверов;

  • Понимание принципов построения вычислительных сетей и передачи данных;

  • Понимание принципов работы с центрами обработки данных;

  • Опыт работы в командной строке Linux;

  • Готовность к удаленному дежурству (из дома) и возможность выезжать на аварийные ситуации (в ночное время, в выходные дни). ЦОД расположен в районе Чертаново Южное.

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  • ДМС и компенсация приемов психолога;

  • Компенсация спорта;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Удаленный формат работы (наш офис в Петербурге);

  • Амбициозный, интересный продукт и работа в команде профессионалов :)

 

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

