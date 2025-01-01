Инженер центра обработки данных (ЦОД)

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :)

И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.



Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.

Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.



Наша амбициозная цель — сделать лучший хостинг в России.

Задача инженеров ЦОД - собирать из отдельных комплектующих новые мощные серверы.

Предлагаем вам присоединиться к нашей команде!

Чем вы будете заниматься:

Сборкой серверов, подготовкой сопроводительной документации для оборудования, тестированием собранного сервера (запуск тестов, оценка результатов тестирования);

Монтажом/демонтажем, коммутацией серверного и сетевого оборудования в ЦОД, настройкой PDU;

Обслуживанием парка порядка 20 000+ серверов, выявлением причин аппаратных сбоев и устранением;

Участвовать в дежурствах в ночное время и в выходные дни (согласно графику), в том числе оперативное реагирование в аварийных ситуациях с выездом в ЦОД (на служебном автомобиле);

Вести учет комплектующих в БД 1С (инвентаризация оборудования), планировать закупки расходных материалов, использующихся в ЦОД;

Помогать в разработке новых аппаратных решений, тестировать получившуюся сборку;

Осуществлять доставку оборудования в центры гарантийного обслуживания.

Что мы ждем от вас:

Вы любите оборудование так же сильно, как любим его мы! И так же бережно с ним обращаться!

Знание архитектуры современного серверного оборудования и принципы работы промышленных серверов;

Понимание принципов построения вычислительных сетей и передачи данных;

Понимание принципов работы с центрами обработки данных;

Опыт работы в командной строке Linux;

Готовность к удаленному дежурству (из дома) и возможность выезжать на аварийные ситуации (в ночное время, в выходные дни). ЦОД расположен в районе Чертаново Южное.

Что мы предлагаем: