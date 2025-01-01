Инженер центра обработки данных (ЦОД)
Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :)
И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.
Наша амбициозная цель — сделать лучший хостинг в России.
Задача инженеров ЦОД - собирать из отдельных комплектующих новые мощные серверы.
Предлагаем вам присоединиться к нашей команде!
Чем вы будете заниматься:
-
Сборкой серверов, подготовкой сопроводительной документации для оборудования, тестированием собранного сервера (запуск тестов, оценка результатов тестирования);
-
Монтажом/демонтажем, коммутацией серверного и сетевого оборудования в ЦОД, настройкой PDU;
-
Обслуживанием парка порядка 20 000+ серверов, выявлением причин аппаратных сбоев и устранением;
-
Участвовать в дежурствах в ночное время и в выходные дни (согласно графику), в том числе оперативное реагирование в аварийных ситуациях с выездом в ЦОД (на служебном автомобиле);
-
Вести учет комплектующих в БД 1С (инвентаризация оборудования), планировать закупки расходных материалов, использующихся в ЦОД;
-
Помогать в разработке новых аппаратных решений, тестировать получившуюся сборку;
-
Осуществлять доставку оборудования в центры гарантийного обслуживания.
Что мы ждем от вас:
-
Вы любите оборудование так же сильно, как любим его мы! И так же бережно с ним обращаться!
-
Знание архитектуры современного серверного оборудования и принципы работы промышленных серверов;
-
Понимание принципов построения вычислительных сетей и передачи данных;
-
Понимание принципов работы с центрами обработки данных;
-
Опыт работы в командной строке Linux;
-
Готовность к удаленному дежурству (из дома) и возможность выезжать на аварийные ситуации (в ночное время, в выходные дни). ЦОД расположен в районе Чертаново Южное.
Что мы предлагаем:
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
-
ДМС и компенсация приемов психолога;
-
Компенсация спорта;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
-
Удаленный формат работы (наш офис в Петербурге);
-
Амбициозный, интересный продукт и работа в команде профессионалов :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.