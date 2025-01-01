Ceph-инженер/Linux Storage Engineer
Timeweb Cloud - российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ.
Мы занимаем 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом «Сколково».
Сейчас мы ищем в команду Ceph-инженера. Предстоит работать с боевыми кластерами, глубоко погружаться в архитектуру распределённых хранилищ и помогать развивать одну из ключевых инфраструктурных платформ.
Задачи:
-
Поддержка и развитие Ceph-кластера (основной фокус — S3 и Ceph internals);
-
Разработка и сопровождение инфраструктурных решений с использованием Ansible и SaltStack;
-
Настройка и эксплуатация Nginx в роли reverse proxy;
-
Обеспечение стабильной работы Linux-инфраструктуры (операционные системы, сервисы);
-
Настройка мониторинга и алертинга (Prometheus, Zabbix);
-
Взаимодействие с техническими лидами и участие в проработке архитектурных решений.
Требования:
-
Уверенное знание архитектуры Ceph и опыт его эксплуатации (особенно в части S3 и Ceph internals);
-
Опыт администрирования Linux (желательно — в продакшн средах с высокой нагрузкой);
-
Опыт написания и поддержки Ansible playbooks, знание Salt;
-
Знание принципов работы reverse proxy, опыт настройки Nginx;
-
Опыт настройки мониторинга и алертинга (Prometheus, Zabbix).
Будет плюсом:
-
Опыт работы в инфраструктуре крупных компаний или провайдеров;
-
Знание CI/CD процессов, автоматизации и инфраструктурного кода;
-
Понимание принципов работы объектных хранилищ, S3 API, RADOS.
Что мы предлагаем:
-
Амбициозный и интересный продукт;
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
Заряженная команда из сильных специалистов;
-
ДМС, компенсация спорта и питания, офисный врач;
-
8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
