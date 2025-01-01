Business Development Manager

·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud — российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ. Мы занимаем 6 место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом Сколково.

Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.

Сейчас мы усиливаем корпоративное направление и ищем Business Development Manager (BDM), который умеет работать со сложными техническими продуктами, выстраивать доверительный диалог с бизнесом и закрывать сделки там, где требуется не просто продажа, а понимание архитектуры и ценности инфраструктуры.

Обязанности:

  • Формировать и реализовывать стратегию выхода на корпоративный рынок и его дальнейшего развития.

  • Работать с разными сегментами бизнеса.

  • Погружаться в архитектуру проектов, выявлять технические потребности, предлагать оптимальные cloud-решения.

  • Создавать индивидуальные коммерческие предложения и вести комплексные сделки совместно с архитекторами и продуктовой командой.

  • Представлять компанию на отраслевых мероприятиях, формировать экспертизу и узнаваемость продукта.

  • Вести воронку продаж, управлять ключевыми стадиями, обеспечивать прогнозирование и достижение целей.

  • Плотно взаимодействовать с маркетингом и продуктом для выработки решений, которые действительно нужны клиентам.

  • Проводить рыночную аналитику: собирать инсайты, формировать гипотезы и находить новые точки роста.

Требования:

  • Опыт B2B-продаж технологических или IT-продуктов от 3 лет.

  • Понимание принципов облачной архитектуры: виртуализация, контейнеризация, хранение данных, распределённые системы.

  • Умение вести переговоры на уровне C-level, объясняя сложные технологические вещи простым языком.

  • Самостоятельность, структурность, ответственность за результат.

  • Разговорный английский (B2).

Преимуществом будет

  • Знание рынка облачных решений и инфраструктурных сервисов.

  • Опыт работы с IaaS/PaaS, DevOps-инструментами.

  • Навыки Solution Selling, SPIN или других методологий сложных продаж.

  • Наличие собственной релевантной клиентской базы.

Что мы предлагаем​​​​​​​:

  • Продукт, которым реально хочется гордиться — технологичный, активно развивающийся, конкурентоспособный.

  • Оформление в аккредитованной IT-компании со всеми льготами и преимуществами.

  • Гибкая зарплатная вилка — обсудим комфортный уровень.

  • KPI-система, привязанная к результатам.

  • Команда сильных профессионалов, готовых помогать и делиться экспертизой.

  • ДМС, компенсация спорта и питания.

  • 8 дополнительных day-off в год (по 2 дня каждый квартал).

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb