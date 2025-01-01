Business Development Manager
Timeweb Cloud — российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ. Мы занимаем 6 место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом Сколково.
Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.
Сейчас мы усиливаем корпоративное направление и ищем Business Development Manager (BDM), который умеет работать со сложными техническими продуктами, выстраивать доверительный диалог с бизнесом и закрывать сделки там, где требуется не просто продажа, а понимание архитектуры и ценности инфраструктуры.
Обязанности:
-
Формировать и реализовывать стратегию выхода на корпоративный рынок и его дальнейшего развития.
-
Работать с разными сегментами бизнеса.
-
Погружаться в архитектуру проектов, выявлять технические потребности, предлагать оптимальные cloud-решения.
-
Создавать индивидуальные коммерческие предложения и вести комплексные сделки совместно с архитекторами и продуктовой командой.
-
Представлять компанию на отраслевых мероприятиях, формировать экспертизу и узнаваемость продукта.
-
Вести воронку продаж, управлять ключевыми стадиями, обеспечивать прогнозирование и достижение целей.
-
Плотно взаимодействовать с маркетингом и продуктом для выработки решений, которые действительно нужны клиентам.
-
Проводить рыночную аналитику: собирать инсайты, формировать гипотезы и находить новые точки роста.
Требования:
-
Опыт B2B-продаж технологических или IT-продуктов от 3 лет.
-
Понимание принципов облачной архитектуры: виртуализация, контейнеризация, хранение данных, распределённые системы.
-
Умение вести переговоры на уровне C-level, объясняя сложные технологические вещи простым языком.
-
Самостоятельность, структурность, ответственность за результат.
- Разговорный английский (B2).
Преимуществом будет
-
Знание рынка облачных решений и инфраструктурных сервисов.
-
Опыт работы с IaaS/PaaS, DevOps-инструментами.
-
Навыки Solution Selling, SPIN или других методологий сложных продаж.
-
Наличие собственной релевантной клиентской базы.
Что мы предлагаем:
-
Продукт, которым реально хочется гордиться — технологичный, активно развивающийся, конкурентоспособный.
-
Оформление в аккредитованной IT-компании со всеми льготами и преимуществами.
-
Гибкая зарплатная вилка — обсудим комфортный уровень.
-
KPI-система, привязанная к результатам.
-
Команда сильных профессионалов, готовых помогать и делиться экспертизой.
-
ДМС, компенсация спорта и питания.
-
8 дополнительных day-off в год (по 2 дня каждый квартал).
