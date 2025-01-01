Timeweb Cloud — российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ. Мы занимаем 6 место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом Сколково.

Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.

Сейчас мы усиливаем корпоративное направление и ищем Business Development Manager (BDM), который умеет работать со сложными техническими продуктами, выстраивать доверительный диалог с бизнесом и закрывать сделки там, где требуется не просто продажа, а понимание архитектуры и ценности инфраструктуры.

Обязанности:

Формировать и реализовывать стратегию выхода на корпоративный рынок и его дальнейшего развития.

Работать с разными сегментами бизнеса.

Погружаться в архитектуру проектов, выявлять технические потребности, предлагать оптимальные cloud-решения.

Создавать индивидуальные коммерческие предложения и вести комплексные сделки совместно с архитекторами и продуктовой командой.

Представлять компанию на отраслевых мероприятиях, формировать экспертизу и узнаваемость продукта.

Вести воронку продаж, управлять ключевыми стадиями, обеспечивать прогнозирование и достижение целей.

Плотно взаимодействовать с маркетингом и продуктом для выработки решений, которые действительно нужны клиентам.

Проводить рыночную аналитику: собирать инсайты, формировать гипотезы и находить новые точки роста.

Требования:

Опыт B2B-продаж технологических или IT-продуктов от 3 лет.

Понимание принципов облачной архитектуры : виртуализация, контейнеризация, хранение данных, распределённые системы.

Умение вести переговоры на уровне C-level, объясняя сложные технологические вещи простым языком.

Самостоятельность, структурность, ответственность за результат.

Разговорный английский (B2).

Преимуществом будет

Знание рынка облачных решений и инфраструктурных сервисов.

Опыт работы с IaaS/PaaS, DevOps-инструментами.

Навыки Solution Selling, SPIN или других методологий сложных продаж.

Наличие собственной релевантной клиентской базы.

Что мы предлагаем​​​​​​​: