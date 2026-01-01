Маркетолог программы лояльности (b2b)

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга.
На момент написания этой вакансии их порядка 200 тысяч, и мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. :)

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, превращая его в мультипродукт для малого и среднего бизнеса.

Сейчас мы ищем опытного маркетолога программы лояльности, который умеет составлять стратегию, работать руками и поможет нам достигать наших амбициозных целей, а также открывать новые масштабные горизонты для развития нашего бизнеса.

Чем предстоит заниматься:

  • Разработкой и реализацией стратегии по развитию программы привилегии для юридических лиц;

  • Поиском и запуском каналов продвижения программы для выполнения финансовых показателей компании;

  • Подготовкой и реализацией кампаний под ключ;

  • Формированием и тестированием гипотез в рамках продвижения;

  • развитие партнерской сети, внедрение новых сервисов в программу

  • Организацией кроссмаркетинга под ключ;

  • Формированием офферов и спец предложений;

  • Подготовкой рекламных материалов: текстов, дизайнов, видео и др;

  • Анализом клиентской базы, в том числе проведением исследований, касдевов;

  • Подготовкой конкурентных анализов и battle card;

  • Аналитикой результатов, подготовкой отчетности.

Что мы ждем от вас:

  • Опыт работы в b2b-маркетинге от 2 лет;

  • Успешный оцифрованный опыт запуска программ лояльности/привилегий;

  • Уверенный уровень знаний всех каналов маркетинга: онлайн и офлайн;

  • Базовый уровень копирайтинга;

  • Высокий уровень насмотренности, особенно в программах лояльности;

  • Опыт развития win-win партнерств;

  • Умение договориться со всеми обо всем.

Будет плюсом:

  • Опыт работы работы в похожих продуктах (Облака, IT, Digital);

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Компенсация психологических консультаций;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

