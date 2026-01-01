Маркетолог программы лояльности (b2b)
Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга.
На момент написания этой вакансии их порядка 200 тысяч, и мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. :)
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, превращая его в мультипродукт для малого и среднего бизнеса.
Сейчас мы ищем опытного маркетолога программы лояльности, который умеет составлять стратегию, работать руками и поможет нам достигать наших амбициозных целей, а также открывать новые масштабные горизонты для развития нашего бизнеса.
Чем предстоит заниматься:
-
Разработкой и реализацией стратегии по развитию программы привилегии для юридических лиц;
-
Поиском и запуском каналов продвижения программы для выполнения финансовых показателей компании;
-
Подготовкой и реализацией кампаний под ключ;
-
Формированием и тестированием гипотез в рамках продвижения;
-
развитие партнерской сети, внедрение новых сервисов в программу
-
Организацией кроссмаркетинга под ключ;
-
Формированием офферов и спец предложений;
-
Подготовкой рекламных материалов: текстов, дизайнов, видео и др;
-
Анализом клиентской базы, в том числе проведением исследований, касдевов;
-
Подготовкой конкурентных анализов и battle card;
-
Аналитикой результатов, подготовкой отчетности.
Что мы ждем от вас:
-
Опыт работы в b2b-маркетинге от 2 лет;
-
Успешный оцифрованный опыт запуска программ лояльности/привилегий;
-
Уверенный уровень знаний всех каналов маркетинга: онлайн и офлайн;
-
Базовый уровень копирайтинга;
-
Высокий уровень насмотренности, особенно в программах лояльности;
-
Опыт развития win-win партнерств;
-
Умение договориться со всеми обо всем.
Будет плюсом:
-
Опыт работы работы в похожих продуктах (Облака, IT, Digital);
Что мы предлагаем:
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
ДМС;
-
Компенсация спорта;
-
Компенсация психологических консультаций;
-
Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
