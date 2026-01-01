Маркетолог программы лояльности (b2b)

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга.

На момент написания этой вакансии их порядка 200 тысяч, и мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. :)

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, превращая его в мультипродукт для малого и среднего бизнеса.

Сейчас мы ищем опытного маркетолога программы лояльности, который умеет составлять стратегию, работать руками и поможет нам достигать наших амбициозных целей, а также открывать новые масштабные горизонты для развития нашего бизнеса.

Чем предстоит заниматься:

Разработкой и реализацией стратегии по развитию программы привилегии для юридических лиц;

Поиском и запуском каналов продвижения программы для выполнения финансовых показателей компании;

Подготовкой и реализацией кампаний под ключ;

Формированием и тестированием гипотез в рамках продвижения;

развитие партнерской сети, внедрение новых сервисов в программу

Организацией кроссмаркетинга под ключ;

Формированием офферов и спец предложений;

Подготовкой рекламных материалов: текстов, дизайнов, видео и др;

Анализом клиентской базы, в том числе проведением исследований, касдевов;

Подготовкой конкурентных анализов и battle card;

Аналитикой результатов, подготовкой отчетности.

Что мы ждем от вас:

Опыт работы в b2b-маркетинге от 2 лет ;

Успешный оцифрованный опыт запуска программ лояльности/привилегий;

Уверенный уровень знаний всех каналов маркетинга: онлайн и офлайн;

Базовый уровень копирайтинга;

Высокий уровень насмотренности, особенно в программах лояльности;

Опыт развития win-win партнерств;

Умение договориться со всеми обо всем.

Будет плюсом:

Опыт работы работы в похожих продуктах (Облака, IT, Digital);

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Компенсация психологических консультаций;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)