B2B Sales manager / Менеджер по корпоративным продажам
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)
Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем опытного менеджера по корпоративным (B2B) продажам, который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.
Задачи:
- Продвижение и продажа продуктов облачных решений Timeweb.Cloud для новых и действующей баз корпоративных клиентов;
- Выявление потребностей, формирование предложений и выстраивание эффективных, долговременных и лояльных отношений с корпоративными клиентами;
- Погружение в инфраструктуру и ИТ бизнес-процессы клиентов, анализ задач и участие в ИТ-проектах клиентов, проведение online-презентаций функциональных возможностей платформы и возможностей Timeweb. Cloud, проведение коммерческих переговоров;
- Подготовка коммерческих предложений совместно с pre-sale и техническими экспертами из продуктовой команды, защита решений перед заказчиком;
- Формирование воронки продаж по продуктовому направлению, генерация и отработка лидов, заведение и контроль продвижения сделок в CRM;
- Кросс-функциональное взаимодействие: c sales, с продуктовой командой, командой pre-sale, партнерскими порталами;
- Участие в клиентских маркетинговых мероприятиях (на собственных и партнерских площадках), участие в конференциях.
Ждём от Вас:
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Опыт работы в B2B-продажах от 2х лет;
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Опыт тестирования гипотез различных сегментов и офферов;
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Понимание цикла продаж в сегменте B2B.
Большой плюс, если Вы:
- Знаете локальные и глобальные тренды в индустрии;
- Имеете опыт работы с техническими сложными IT-продуктами;
- Понимаете специфику продуктов Timeweb.cloud;
- Владеете технологией Solution Selling и SPIN-продаж;
- Имеете релевантную клиентскую базу;
- Проживаете в Москве или Санкт-Петербурге.
Что мы предлагаем:
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Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно предложить клиенту;
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
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Подвижны в зарплатной вилке - рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда;
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KPI по результатам выполнения целей;
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Заряженная команда из сильных специалистов;
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Работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида, либо удаленный формат работы;
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ДМС;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача, компенсация питания по “НаЛанч” и компенсация спорта;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;
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По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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