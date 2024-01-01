Реклама. ООО «Таймвэб»

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с уникальный дизайном
под ключ

Расчитайте стоимость работ за 1 минуту

Доступно
Лендинг — от 16 000 ₽, многостраничный сайт — от 21 000 ₽
Доступно
Быстро
Разрабатываем сайты в среднем за 7 дней
Быстро
Надёжно
Наши дизайнеры выполнили более 1000 проектов
Надёжно

Что входит в услугу разработки сайта под ключ

Составление технического задания
Определение структуры и дизайна проекта
Вёрстка и предоставление годового доступа к конструктору сайтов
Адаптация под мобильные устройства и планшеты
Наполнение страниц согласованным контентом
Настройка приёма заявок с сайта: на email, в Google-таблицы или Telegram

Сделано в конструкторе

Почему обращаются к нам

Низкая цена
Обслуживание сайта от 159 ₽ в месяц
Доступ к сайту
Вы сможете легко редактировать контент самостоятельно
Российский продукт
Мы внесены в реестр отечественного ПО
Поддержка 24/7
Помогаем в чате на сайте и в Telegram
Сделаем сайт с уникальным дизайном за 7 дней
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