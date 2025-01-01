Создайте интернет-магазин самостоятельно за 1 день

Удобный конструктор интернет-магазина с мощным
функционалом и круглосуточной поддержкой

10 дней бесплатно

Все инструменты для создания
интернет-магазина — уже внутри

Управляйте 50 000 тысячами товаров

Создавайте удобные каталоги с категориями и подкатегориями. Добавляйте подробные характеристики для точного описания и поиска

Добавляйте варианты и фильтры для товаров

Настраивайте параметры и создавайте фильтры для ассортимента, чтобы покупатели быстрее находили нужное

Загружайте товары в несколько кликов

Импортируйте множество товаров с помощью удобной загрузки из CSV-файла — без сложностей и лишних действий

Делайте карточки товаров уникальными

Настраивайте внешний вид карточек: выбирайте цвета, шрифты и расположение элементов так, как вам нужно

Продавайте всё что угодно

Предлагайте покупателям физические товары, услуги или цифровые продукты, такие как курсы, файлы или подписки

Сделайте магазин заметным

Благодаря оптимизации сайт будет работать быстро, даже при медленном интернете, а встроенные SEO-инструменты помогут занять высокие позиции в поиске

Тарифы

Магазин Старт

Идеальный выбор для небольших интернет-магазинов

1049 ₽
/мес
  • 500 товаров
  • 1 сайт / ∞ страниц
  • 150 шаблонов
  • 170 блоков
  • Дизайн-блок
  • Функционал блога
  • Бесплатный SSL-сертификат
  • Отключение лейбла платформы
  • Домен в подарок

Магазин Оптима

Лучший вариант для магазинов с большими продажами

1749 ₽
/мес
  • 5000 товаров
  • Все опции тарифа «Магазин Старт»
  • 5 сайтов / ∞ страниц
  • Настройки SEO
  • Подключение аналитики
  • Интеграции с сервисами
  • Загрузка файлов на сайт
  • Заявки в Telegram
  • Инструменты дизайнера
  • Домен в подарок

Магазин Профи

Продвинутое решение для крупных проектов и компаний

8990 ₽
/мес
  • 50 000 товаров
  • Все опции тарифа «Магазин Оптима»
  • 20 сайтов / ∞ страниц
  • Перенос сайтов между аккаунтами
  • Доступ в API
  • Домен в подарок

Все тарифы для интернет-магазинов включают

  • Подключение платёжных систем

  • Подключение собственного домена

  • Подключение аналитики

  • ИИ-генератор лендингов

  • Отключение лейбла платформы

  • Редактор дизайна страниц и блоков

  • Заявки в Google Sheets

  • CMS и коллекции данных

  • Импорт данных из CSV-файлов

  • Авто-улучшение скорости загрузки

  • Поддержку от живых специалистов

  • ИИ-генератор текста

Создайте интернет-магазин на конструкторе за 3 шага

Загрузите товары вручную
или из CSV-файла

Оформите сайт и отображение
ассортимента на нём

Настройте приём платежей
и запустите продажи

Создать интернет-магазин
с помощью конструктора — легко

Простой старт без навыков программирования

Запустите интернет-магазин за 1 день, даже если вы никогда этого не делали. Удобный интерфейс будет понятен всем — и новичкам, и профессионалам

Полная свобода в дизайне и настройках

Выбирайте из множества шаблонов, собирайте сайт из готовых блоков или создавайте уникальный дизайн с нуля. Меняйте всё: от цветов и шрифтов до структуры страниц

Всё необходимое для эффективной работы

Наслаждайтесь преимуществами конструктора интернет-магазина: круглосуточной поддержкой, безлимитом по трафику и месту на диске, бесплатным SSL-сертификатом и доменом для сайта

Вот что говорят пользователи о конструкторе интернет-магазинов

Создайте интернет-магазин уже сегодня!

Без дизайнеров, программистов и огромных вложений на старте

Первые 10 дней бесплатно
Попробуй бесплатно!