Создайте интернет-магазин самостоятельно за 1 день

Удобный конструктор интернет-магазина с мощным функционалом и круглосуточной поддержкой
Создавайте удобные каталоги с категориями и подкатегориями. Добавляйте подробные характеристики для точного описания и поиска
Настраивайте параметры и создавайте фильтры для ассортимента, чтобы покупатели быстрее находили нужное
Импортируйте множество товаров с помощью удобной загрузки из CSV-файла — без сложностей и лишних действий
Настраивайте внешний вид карточек: выбирайте цвета, шрифты и расположение элементов так, как вам нужно
Предлагайте покупателям физические товары, услуги или цифровые продукты, такие как курсы, файлы или подписки
Благодаря оптимизации сайт будет работать быстро, даже при медленном интернете, а встроенные SEO-инструменты помогут занять высокие позиции в поиске
Идеальный выбор для небольших интернет-магазинов
Лучший вариант для магазинов с большими продажами
Продвинутое решение для крупных проектов и компаний
Подключение платёжных систем
Подключение собственного домена
Подключение аналитики
ИИ-генератор лендингов
Отключение лейбла платформы
Редактор дизайна страниц и блоков
Заявки в Google Sheets
CMS и коллекции данных
Импорт данных из CSV-файлов
Авто-улучшение скорости загрузки
Поддержку от живых специалистов
ИИ-генератор текста
Загрузите товары вручную или из CSV-файла
Оформите сайт и отображение ассортимента на нём
Настройте приём платежей и запустите продажи
Запустите интернет-магазин за 1 день, даже если вы никогда этого не делали. Удобный интерфейс будет понятен всем — и новичкам, и профессионалам
Выбирайте из множества шаблонов, собирайте сайт из готовых блоков или создавайте уникальный дизайн с нуля. Меняйте всё: от цветов и шрифтов до структуры страниц
Наслаждайтесь преимуществами конструктора интернет-магазина: круглосуточной поддержкой, безлимитом по трафику и месту на диске, бесплатным SSL-сертификатом и доменом для сайта
Без дизайнеров, программистов и огромных вложений на старте