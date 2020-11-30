Что такое центр обработки данных (ЦОД)
Сейчас практически у каждой крупной компании, которая как-то связана с информационными технологиями, есть в наличии центр обработки данных. Его предназначение заключается в обеспечении качественного соединения с сетью всех компьютеров и других устройств, расположенных в пределах здания. Обычно дата-центр представлен в виде отдельного помещения, которое специально оборудовано для работы серверов. Далее поговорим о расширенном понимании этой системы, их видах и самых крупных ЦОД, расположенных на территории России.Читать полностью
Что такое SWOT-анализ и как его выполнить
Один из типов анализа в маркетинге называется SWOT. В рамках этой статьи предлагаю разобраться не только со значением этого термина, но и необходимостью в реализации данного анализа, чтобы понять, где он может пригодиться и какую пользу принести.Читать полностью
Что такое User agent и как его изменить
Во время взаимодействия с браузером пользователь может встретить такое понятие, как User agent. Используется технология с таким названием во всех веб-обозревателях. Далее я предлагаю узнать, что такое User agent, где он используется и какую пользу может принести обычному юзеру.Читать полностью
Что такое Вебвизор в Яндекс.Метрике
Вебвизор, присутствующий в Яндекс.Метрике,– один из лучших инструментов для просмотра активности пользователей на своем сайте. Веб-разработчик может использовать полученные данные для разных целей, повышая эффективность работы своего ресурса и исправляя допущенные ранее ошибки. В этой статье я расскажу не только о том, что такое Вебвизор Яндекс.Метрики, но и опишу главные возможности инструмента.Читать полностью
Что такое веб-сервер Apache и как им пользоваться
Apache – один из самых популярных веб-серверов в мире. Начинающие вебмастера не всегда понимают, что представляет собой Apache и как происходит взаимодействие с таким программным обеспечением. Далее я постараюсь максимально подробно и понятно рассказать о нем, приводя объяснения общим терминам.Читать полностью
Что такое формат JSON
За представление структурированных данных на основе синтаксиса JavaScript отвечает стандартный текстовый формат под названием JSON, аббревиатура которого расшифровывается как JavaScript Object Notation. В этой статье поговорим о том, зачем нужен JSON, какими он обладает особенностями и в каком виде отображается в коде.Читать полностью
Как исправить ошибку 0x80070422 при обновлении Windows 11
При попытке установить обновления в Windows 11 некоторые пользователи сталкиваются с разными ошибками. Одна из самых распространенных имеет код 0x80070422. Ее описание гласит, что имеются проблемы непосредственно с Центром Обновления Windows, но они могут быть вызваны сетевыми ошибками или поврежденными файлами, поэтому сразу найти подходящий способ решения получается не всегда.Читать полностью
Как исправить ошибку 0x800f0905 при установке обновлений в Windows 11
Ошибка с кодом 0x800f0905, появляющаяся в Windows 11, свидетельствует о невозможности продолжить установку обновлений и отображается в окне инсталлятора. Существует несколько причин, по которым возникает подобная трудность. Чаще всего это связано с некорректной работой Центра обновления, однако иногда находится связь с электропитанием или поврежденными системными файлами.Читать полностью
Как изменить DNS-сервер в Windows 11
Для изменения DNS в Windows 11 есть целый ряд разных методов, которые я разберу в рамках данной статьи.Читать полностью