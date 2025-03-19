Что такое А/А-тесты. Рассматриваемый нами метод – это вариация А/B-теста. Результаты A/B-тестирования помогают понять, какое решение даст большую конверсию в нужное целевое действие. С его помощью можно сравнивать дизайн лендинга, цвет и расположение кнопки с призывом к действию, форму регистрации, а также оформление email-рассылки или текста объявления на сайте.