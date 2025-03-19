Article image
19 мар. 2025 обн. 18 июн. 2025

А/А-тесты: зачем нужны и как их проводить

Что такое А/А-тесты. Рассматриваемый нами метод – это вариация А/B-теста. Результаты A/B-тестирования помогают понять, какое решение даст большую конверсию в нужное целевое действие. С его помощью можно сравнивать дизайн лендинга, цвет и расположение кнопки с призывом к действию, форму регистрации, а также оформление email-рассылки или текста объявления на сайте.

23 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое автоворонка продаж и как ее создать

В данной статье разбираемся, что такое автоворонка продаж и как с ее помощью провести клиента от момента возникновения потребности в продукте до покупки.

24 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое электронная коммерция

Под электронной коммерцией (e-commerce) понимается коммерческая деятельность, связанная с распространением, рекламой, продвижением, а также продажей услуг и товаров через интернет. В этом материале мы рассмотрим виды электронной коммерции, плюсы и минусы этого вида бизнеса и принципы его работы.

28 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое глубинное интервью и как эффективно его провести

В этой статье поговорим об особенностях проведения глубинного интервью и преимуществах этого метода исследования.

28 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое контент простым языком

Английское слово «content» переводится как «содержимое». Применительно к интернету этим термином можно назвать любую содержащуюся на сайте информацию. Сегодня я объясню, что такое контент простыми словами, и расскажу о видах и форматах контента для веб-ресурсов.

28 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Биддер: что это, как работает и зачем он нужен

В этом материале рассмотрим, как работает биддер ставок и каковы его преимущества, также перечислим популярные сервисы для автоматического управления ставками.

30 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое Churn Rate: определение и как рассчитать

В этом материале поговорим о Churn Rate – коэффициенте оттока клиентов за определенный период времени. Разберемся, как рассчитать метрику Churn Rate, какие значения считаются допустимыми и что нужно предпринять для снижения этого показателя.

05 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое диверсификация

При ведении бизнеса всегда существует риск снижения спроса на какие-то товары и услуги или возникновения нестабильной ситуации на рынке. Сегодня разберем понятие «диверсификация» и рассмотрим, как вложение капитала в разные, независящие друг от друга сферы позволяет поддерживать экономическую стабильность бизнеса.

06 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое маркетинговая близорукость и почему бренды должны ее избегать

В этой статье поговорим о подходе некоторых компаний к маркетингу, при котором внимание фокусируется на потребностях бизнеса, а не на потребностях потребителей, и о том, чем это может быть чревато.

