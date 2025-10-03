Привет!
Про обновление Timeweb Mail мы рассказывали ранее, но с тех пор добавили много полезного и важного.
А еще мы обновили интерфейс раздела «Почта» в панели управления, сделали его приятнее и удобнее.
Рассказываем и показываем, что сделали для того, чтобы работа с почтой приносила удовольствие.
Обновления Timeweb Mail
Забудьте про мусор в ящике. Письма от заблокированных отправителей больше не будут попадать во «входящие».
Все ящики, созданные у нас на хостинге, можно привязать к одному аккаунту и переключаться между ними без необходимости каждый раз вводить логин и пароль.
Получайте выжимку текста любого письма по нажатию кнопки.
- Привязка к аккаунту в Телеграм
Получайте уведомления о важных письмах прямо в Телеграм. Подключить аккаунт и выбрать параметры уведомлений вы можете в разделе «Фильтры». Например, можно получать сообщения о письмах от определенного отправителя или содержащие ключевые слова.
Добавляйте свое фото или логотип компании на аватар. Изображение будет видно всем пользователям Timeweb Mail рядом с именем отправителя.
Держите контакты коллег всегда под рукой. Теперь у всех пользователей почты, работающих на одном домене, в контактах находятся все емейлы пользователей этого домена.
Сортируйте папки, перемещайте письма и добавляйте вложения одним движением – просто захватите письмо или папку мышкой и перетащите его в нужное место. Если объектов несколько – отметьте их галочкой и перенесите группой.
- Управление пользовательскими папками
Работа с организацией писем стала еще удобнее. Меняйте названия папок и их вложенность. Контекстное меню вызывается правой кнопкой мыши.
Добавляйте в подпись картинки, стили и многое другое без ограничений.
И еще несколько улучшений для вашего удобства, а именно:
- Просмотр вложенных файлов (картинок и .pdf) при прочтении и при создании письма;
- Приоритет письма при отправке;
- Загрузка более старых писем через бесконечный скролл или через переключение страниц.
Самое приятное – обновления доступны в мобильном приложении для iOS и Android. Приложение Timeweb Mail – это полноценная почта со всем функционалом веб-версии, которая всегда под рукой.
Обновление раздела «Почта» в панели управления
Мы полностью изменили дизайн раздела. Сделали его удобным и интуитивно понятным.
Попробовать новые опции Timeweb Mail и посмотреть обновленный дизайн раздела «Почта» можно уже сейчас. Делитесь впечатлениями в комментариях!
А предложения по улучшению – оставляйте в разделе «Есть идея». С радостью реализуем ваши желания!