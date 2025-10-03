Привет!

Про обновление Timeweb Mail мы рассказывали ранее, но с тех пор добавили много полезного и важного.

А еще мы обновили интерфейс раздела «Почта» в панели управления, сделали его приятнее и удобнее.

Рассказываем и показываем, что сделали для того, чтобы работа с почтой приносила удовольствие.

Обновления Timeweb Mail

Блокировка отправителей

Забудьте про мусор в ящике. Письма от заблокированных отправителей больше не будут попадать во «входящие».

Мультиаккаунт

Все ящики, созданные у нас на хостинге, можно привязать к одному аккаунту и переключаться между ними без необходимости каждый раз вводить логин и пароль.

TimewebGPT

Получайте выжимку текста любого письма по нажатию кнопки.

Привязка к аккаунту в Телеграм

Получайте уведомления о важных письмах прямо в Телеграм. Подключить аккаунт и выбрать параметры уведомлений вы можете в разделе «Фильтры». Например, можно получать сообщения о письмах от определенного отправителя или содержащие ключевые слова.

Аватарки

Добавляйте свое фото или логотип компании на аватар. Изображение будет видно всем пользователям Timeweb Mail рядом с именем отправителя.

Общие контакты на домене

Держите контакты коллег всегда под рукой. Теперь у всех пользователей почты, работающих на одном домене, в контактах находятся все емейлы пользователей этого домена.

Drag-n-drop

Сортируйте папки, перемещайте письма и добавляйте вложения одним движением – просто захватите письмо или папку мышкой и перетащите его в нужное место. Если объектов несколько – отметьте их галочкой и перенесите группой.

Управление пользовательскими папками

Работа с организацией писем стала еще удобнее. Меняйте названия папок и их вложенность. Контекстное меню вызывается правой кнопкой мыши.

HTML в подписи

Добавляйте в подпись картинки, стили и многое другое без ограничений.

И еще несколько улучшений для вашего удобства, а именно:

Темная и светлая тема;

Шаблоны писем;

Просмотр вложенных файлов (картинок и .pdf) при прочтении и при создании письма;

Приоритет письма при отправке;

Загрузка более старых писем через бесконечный скролл или через переключение страниц.

Самое приятное – обновления доступны в мобильном приложении для iOS и Android. Приложение Timeweb Mail – это полноценная почта со всем функционалом веб-версии, которая всегда под рукой.

Обновление раздела «Почта» в панели управления

Мы полностью изменили дизайн раздела. Сделали его удобным и интуитивно понятным.

Попробовать новые опции Timeweb Mail и посмотреть обновленный дизайн раздела «Почта» можно уже сейчас. Делитесь впечатлениями в комментариях!

А предложения по улучшению – оставляйте в разделе «Есть идея»‎. С радостью реализуем ваши желания!