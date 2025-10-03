Привет, у нас отличная новость!
Мы расширили программу «Приведи друга». Теперь вы можете приглашать друзей на любые услуги Timeweb и получать бонусы!
Приглашайте друзей, рекомендуйте виртуальный хостинг, VDS или выделенный сервер и получайте до 2000 рублей за каждого привлеченного друга!
Друг тоже получит до 2000 рублей на баланс аккаунта после оплаты месяца по выбранному тарифу.
Как это работает?
1. Зайдите в свою панель управления и перейдите в раздел «Пригласи друга».
2. Отправьте другу персональную ссылку (раздел доступен только для клиентов, вышедших из тестового периода).
3. Другу необходимо перейти по вашей персональной ссылке, зарегистрироваться и выбрать один из тарифов по одной из наших услуг.
4. После того, как друг совершит первую оплату хостинга, VDS или выделенного сервера на срок от 1 месяца, вы и друг получите до 2000 рублей на баланс аккаунта.
Сколько я заработаю за приведенного друга?
- Если ваш друг выберет виртуальный хостинг, вы оба получите по 200 рублей.
- Если друг выберет VDS, вы оба получите по 300 рублей на баланс аккаунта.
- Если друг закажет выделенный сервер, вы оба получите по 2000 рублей на баланс аккаунта.
Важно: для получения бонуса привлеченный вами клиент должен оплатить услугу на срок не менее месяца по выбранному тарифу.
Как пригласить как можно больше друзей?
Используйте социальные сети и мессенджеры, чтобы рассказать о своём опыте работы с Timeweb. Не забудьте про ссылку: именно регистрации по ней определяют, будет ли засчитан новый клиент как привлеченный вами.
Важно помнить!
- Бонусные рубли начисляются на баланс.
- Бонусные рубли можно использовать на оплату любых услуг внутри панели управления.
- Акция действует на все тарифы виртуального хостинга, VDS и выделенных серверов.
- Акция не суммируется с другими акциями Timeweb.
- Количество бонусов за приведенных друзей не ограничено.
Акция доступна для действующих клиентов виртуального хостинга, VDS и выделенных серверов.
Акция не суммируется с условиями Партнёрской программы для вебмастеров.