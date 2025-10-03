Привет, у нас отличная новость!

Мы расширили программу «Приведи друга». Теперь вы можете приглашать друзей на любые услуги Timeweb и получать бонусы!

Приглашайте друзей, рекомендуйте виртуальный хостинг, VDS или выделенный сервер и получайте до 2000 рублей за каждого привлеченного друга!

Друг тоже получит до 2000 рублей на баланс аккаунта после оплаты месяца по выбранному тарифу.

Как это работает?

1. Зайдите в свою панель управления и перейдите в раздел «Пригласи друга».

2. Отправьте другу персональную ссылку (раздел доступен только для клиентов, вышедших из тестового периода).

3. Другу необходимо перейти по вашей персональной ссылке, зарегистрироваться и выбрать один из тарифов по одной из наших услуг.

4. После того, как друг совершит первую оплату хостинга, VDS или выделенного сервера на срок от 1 месяца, вы и друг получите до 2000 рублей на баланс аккаунта.

Сколько я заработаю за приведенного друга?

Если ваш друг выберет виртуальный хостинг, вы оба получите по 200 рублей.

Если друг выберет VDS, вы оба получите по 300 рублей на баланс аккаунта.

Если друг закажет выделенный сервер, вы оба получите по 2000 рублей на баланс аккаунта.

Важно: для получения бонуса привлеченный вами клиент должен оплатить услугу на срок не менее месяца по выбранному тарифу.

Как пригласить как можно больше друзей?

Используйте социальные сети и мессенджеры, чтобы рассказать о своём опыте работы с Timeweb. Не забудьте про ссылку: именно регистрации по ней определяют, будет ли засчитан новый клиент как привлеченный вами.

Важно помнить!

Бонусные рубли начисляются на баланс.

Бонусные рубли можно использовать на оплату любых услуг внутри панели управления.

Акция действует на все тарифы виртуального хостинга, VDS и выделенных серверов.

Акция не суммируется с другими акциями Timeweb.

Количество бонусов за приведенных друзей не ограничено.

Акция доступна для действующих клиентов виртуального хостинга, VDS и выделенных серверов.

Акция не суммируется с условиями Партнёрской программы для вебмастеров.