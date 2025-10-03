Привет!
Ранее мы уже рассказывали вам о том, что нового появилось на бэкенде.
Сегодня подробнее расскажем о том, что именно мы изменили для повышения безопасности и производительности Виртуального хостинга, какие ошибки исправили и поделимся техническими деталями.
Решили проблему с перезагрузкой и стабильностью серверов во время «паники ядра»
Наши системы обладают высокой стабильностью, но всё-таки существует вероятность системной ошибки — «паники ядра» (kernel panic). В такие моменты пользователям становятся недоступны:
- Функционал панели управления (частично);
- Файловый менеджер;
- Сайты.
Причина подобных ошибок – действия пользователей с вредоносной активностью (скамеров), вызывающие перегрузки на сервере.
Для устранения таких ошибок мы:
- Включили систему Kdump для поиска проблем на серверах.
- Перевели пользователей на стабильные ядра.
- Перешли на более стабильную версию файловой системы – ZFS 2.1.4.
Сбоев на серверах из-за активности скамеров больше нет. Стабильная работа ваших сайтов — обеспечена.
Обновили Nginx
Перешли с версии 1.22 на версию 1.24. В этой версии разработчиками исправлены уязвимости и баги, а Nginx стал работать стабильнее.
Кстати, помимо стандартного функционала Nginx, мы используем и собственные модули для повышения безопасности и удобства:
- Модуль для отслеживания доступов. Он разрешает доступ к файлам пользователя только с домена пользователя, и так обеспечивается их безопасность и приватность.
- Модуль управления сертификатами. Динамически подставляет сертификаты на основе SNI (Server Name Indication). SNI сообщает серверу, с каким сайтом хочет соединиться клиент, что позволяет использовать разные сертификаты для разных сайтов на одном IP-адресе, обеспечивая их безопасность. Модуль также поддерживает Wildcard домены. В результате усиливается безопасность, ускоряется редирект и изменение версии PHP происходит в разы быстрее.
- Модуль управления редиректом. Эффективно управляет логикой, сокращая количество редиректов. Раньше для перехода с одного домена на другой требовалось сделать два редиректа, а это негативно влияло на SEO сайта. Модуль решает эту проблему. Редиректы больше не влияют на SEO, а скорость переадресации выросла.
Пока это все изменения, которыми мы хотели поделиться сегодня. Расскажем о новой порции «подкапотных» обновлений чуть позже! Следите за новостями.