Привет!

Ранее мы уже рассказывали вам о том, что нового появилось на бэкенде.

Сегодня подробнее расскажем о том, что именно мы изменили для повышения безопасности и производительности Виртуального хостинга, какие ошибки исправили и поделимся техническими деталями.

Решили проблему с перезагрузкой и стабильностью серверов во время «паники ядра»

Наши системы обладают высокой стабильностью, но всё-таки существует вероятность системной ошибки — «паники ядра» (kernel panic). В такие моменты пользователям становятся недоступны:

Функционал панели управления (частично);

Файловый менеджер;

Сайты.

Причина подобных ошибок – действия пользователей с вредоносной активностью (скамеров), вызывающие перегрузки на сервере.

Для устранения таких ошибок мы:

Включили систему Kdump для поиска проблем на серверах.

Перевели пользователей на стабильные ядра.

Перешли на более стабильную версию файловой системы – ZFS 2.1.4.

Сбоев на серверах из-за активности скамеров больше нет. Стабильная работа ваших сайтов — обеспечена.

Обновили Nginx

Перешли с версии 1.22 на версию 1.24. В этой версии разработчиками исправлены уязвимости и баги, а Nginx стал работать стабильнее.

Кстати, помимо стандартного функционала Nginx, мы используем и собственные модули для повышения безопасности и удобства:

Модуль для отслеживания доступов. Он разрешает доступ к файлам пользователя только с домена пользователя, и так обеспечивается их безопасность и приватность.

Он разрешает доступ к файлам пользователя только с домена пользователя, и так обеспечивается их безопасность и приватность. Модуль управления сертификатами. Динамически подставляет сертификаты на основе SNI (Server Name Indication). SNI сообщает серверу, с каким сайтом хочет соединиться клиент, что позволяет использовать разные сертификаты для разных сайтов на одном IP-адресе, обеспечивая их безопасность. Модуль также поддерживает Wildcard домены. В результате усиливается безопасность, ускоряется редирект и изменение версии PHP происходит в разы быстрее.

Динамически подставляет сертификаты на основе SNI (Server Name Indication). SNI сообщает серверу, с каким сайтом хочет соединиться клиент, что позволяет использовать разные сертификаты для разных сайтов на одном IP-адресе, обеспечивая их безопасность. Модуль также поддерживает Wildcard домены. В результате усиливается безопасность, ускоряется редирект и изменение версии PHP происходит в разы быстрее. Модуль управления редиректом. Эффективно управляет логикой, сокращая количество редиректов. Раньше для перехода с одного домена на другой требовалось сделать два редиректа, а это негативно влияло на SEO сайта. Модуль решает эту проблему. Редиректы больше не влияют на SEO, а скорость переадресации выросла.

Пока это все изменения, которыми мы хотели поделиться сегодня. Расскажем о новой порции «подкапотных» обновлений чуть позже! Следите за новостями.