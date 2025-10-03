Наша команда трудилась целый год и наконец-то готова показать вам новый Timeweb Mail. Это полная перезагрузка сервиса — впервые за много-много лет.

Первое изменение, которое сразу бросается в глаза — новый дизайн. Аккуратный, интуитивный, отвечает всем трендам UX. Легко находить нужное, минимум кликов, всё понятно и без онбординга.

Есть также и новые фичи, и подкапотные улучшения:

Черный список. Встроенный спам-фильтр от Касперского и белый список были и раньше, но блэклиста не было. А теперь есть. Просто добавляйте спамеров в «Настройки → Черный список» и забудьте про мусор во входящих.

Фильтрация писем: добавили новые правила обработки писем. Можно добавлять несколько условий в «Если», а в «Тогда» появились новые действия: «переслать на другой емейл» и, наш фаворит, «отправить в Телеграм».

Группировка писем. Теперь можно группировать письма не только по цепочкам, но и по датам.

Под капотом — то, что вы не увидите, но почувствуете. Мы перевезли почтовый сервис на новые мощные серверы с современными дисками NVMe, что увеличило скорость работы почты в 10 раз.

Роадмап еще масштабнее:

адаптив на мобильных и новое приложение

встроенный облачный диск для отправки больших файлов

отложенное прочтение и отправка письма

создание шаблонов писем

запуск AI, который будет генерировать письма, переводить их на другой язык, а также анализировать письма и выдавать выжимку

и конечно же, тёмная тема

Но сначала мы запустим раздел «Есть идея» чтобы вы могли просить нас что-то добавить. Мы будем опираться на ваши пожелания в будущих релизах.

А еще у Timeweb Mail красивый домен: mail.timeweb.com →



Мы переводим пользователей на новую почту поэтапно, чтобы почтовые спулеры справились с нагрузкой. Но если уже не терпится, можете потестить в демо-версии: логин — demo@timeweb.com, пароль — demo.