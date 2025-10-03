Наша команда трудилась целый год и наконец-то готова показать вам новый Timeweb Mail. Это полная перезагрузка сервиса — впервые за много-много лет.
Первое изменение, которое сразу бросается в глаза — новый дизайн. Аккуратный, интуитивный, отвечает всем трендам UX. Легко находить нужное, минимум кликов, всё понятно и без онбординга.
Есть также и новые фичи, и подкапотные улучшения:
Черный список. Встроенный спам-фильтр от Касперского и белый список были и раньше, но блэклиста не было. А теперь есть. Просто добавляйте спамеров в «Настройки → Черный список» и забудьте про мусор во входящих.
Фильтрация писем: добавили новые правила обработки писем. Можно добавлять несколько условий в «Если», а в «Тогда» появились новые действия: «переслать на другой емейл» и, наш фаворит, «отправить в Телеграм».
Группировка писем. Теперь можно группировать письма не только по цепочкам, но и по датам.
Под капотом — то, что вы не увидите, но почувствуете. Мы перевезли почтовый сервис на новые мощные серверы с современными дисками NVMe, что увеличило скорость работы почты в 10 раз.
Роадмап еще масштабнее:
- адаптив на мобильных и новое приложение
- встроенный облачный диск для отправки больших файлов
- отложенное прочтение и отправка письма
- создание шаблонов писем
- запуск AI, который будет генерировать письма, переводить их на другой язык, а также анализировать письма и выдавать выжимку
- и конечно же, тёмная тема
Но сначала мы запустим раздел «Есть идея» чтобы вы могли просить нас что-то добавить. Мы будем опираться на ваши пожелания в будущих релизах.
А еще у Timeweb Mail красивый домен: mail.timeweb.com →
Мы переводим пользователей на новую почту поэтапно, чтобы почтовые спулеры справились с нагрузкой. Но если уже не терпится, можете потестить в демо-версии: логин — demo@timeweb.com, пароль — demo.