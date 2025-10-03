В обновленном (и очень удобном) разделе «Мои сайты» появилась новая опция — изоляция сайтов. Рассказываем о ней подробнее.

Что такое изоляция и зачем она нужна?

На хостинге все аккаунты клиентов отделены друг от друга так, чтобы состояние сайтов одного пользователя не влияло на сайты другого.

Однако внутри аккаунта таких барьеров обычно нет — если один проект оказывается заражен, ничто не мешает вредоносу распространяться по остальным сайтам этой учетной записи.

Изоляция решает эту проблему. Она создает для сайта автономную среду и защищает его от влияния других проектов. Когда для каждого сайта на аккаунте включена изоляция, вредонос оказывается «замкнут» в ограниченном пространстве и не может распространяться дальше.

Как работает изоляция?

Изоляция реализована на основе фреймворка Linux Security Modules (LSM), который работает на базовом уровне операционной системы.

Она не влияет на производительность сайтов, может использоваться для любых проектов — от сайтов-визиток до Битрикс-приложений, и предоставляется полностью бесплатно.

Как подключить изоляцию?

Для всех новых сайтов, которые вы будете создавать на аккаунте, мы включим изоляцию автоматически.

Для уже существующих сайтов тоже включим — но постепенно, так как «раскатывание» изоляции на все-все наши серверы займет некоторое время. Чтобы не ждать, можно активировать опцию самостоятельно — в настройках сайта.

И обращаем внимание:

Изоляция не защищает от внедрения вредоносного кода через уязвимости в CMS или коде сайта. Ее задача — ограничить зону поражения, если заражение уже произошло, и не дать ему массово распространиться.

Чтобы избежать заражений, регулярно обновляйте CMS, используйте сложные пароли и не устанавливайте плагины из непроверенных источников.

При обнаружении новых уязвимостей мы сообщаем о них в панели управления и наших рассылках. Следите за обновлениями и вовремя принимайте меры, чтобы защитить ваш сайт от угроз.