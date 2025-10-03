Привет, друзья!

Сегодня хотим сообщить важные новости, которые коснутся всех наших клиентов.

Последние 2,5 года мы делали всё, чтобы вы могли заниматься своими проектами, не задумываясь о стоимости вашего хостинга. В то время, как другие провайдеры поднимали цены, мы лишь дополняли наш продукт новыми функциями, увеличивали ресурсы наших серверов и усиливали нашу поддержку — всё, чтобы вы чувствовали уверенность за свои проекты и спокойствие за свои финансы :)

Для того, чтобы мы могли улучшать ваш любимый продукт и дальше, с 19 июня начинают действовать новые цены на тарифы виртуального хостинга:

Но так как мы придерживаемся принципа «утром — стулья, вечером — деньги», повышение цен связано не только с будущими улучшениями.

8 месяцев назад мы запустили глобальный процесс обновления всего хостинга:

Полностью переделали backend — теперь панель работает быстрее, повышена отказоустойчивость системы, а сбоев стало в разы меньше. Обновили дизайн панели, а также переписали её на React, что повлияет на скорость загрузки приложения и позволит ускорить доставку и внедрение новых фич. Обновили редактор IDE, чтобы кодить стало ещё проще. Доставили новый файловый менеджер — он стал быстрее и лучше, появился удобный интерфейс. А скоро можно будет подключать хранилища, шэрить файлы и использовать мини-IDE (всё для разработчика!).

В обновление ВХ вложено немало сил, и результаты вы можете оценить уже сейчас!

А теперь о том, что ждёт наших клиентов дальше

Уже сегодня (!) вы сможете отправлять письма через наш WebMail. В нём новый функционал, высокая скорость работы и удобный красивый интерфейс. Мы переработаем остальные разделы, чтобы пользоваться хостингом было ещё быстрее и приятнее. CDN, который ускорит загрузку ваших сайтов вне зависимости от геораспределения. Новый DNS — отказоустойчивый, с удобным редактированием и новыми фичами, который ускорит работу в сотни раз. Обновим архитектуру хостинга, чтобы сделать её быстрее и надёжнее.

Но возможно ли сохранить старые цены?

Конечно! Если вы оплатите услуги хостинга до 19 июня сразу на несколько месяцев или даже несколько лет вперёд — мы гарантируем, что для вас цены на услуги останутся прежними до конца этого срока. Ваш текущий оплаченный период не изменится, новая цена применится только при продлении хостинга в будущем.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой любым удобным способом.

А если есть пожелания, пишите в разделе «Есть идея»!

Спасибо, что вы с нами!