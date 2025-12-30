Вот и подходит к концу очень насыщенный год. В 2025 у нас было больше 1400 релизов. Многие из них были реализацией ваших идей и предложений — поэтому это и ваши итоги года. Спасибо, что помогаете нам развивать сервис, это очень ценно <3

Не стали перечислять здесь все 1400+ релизов (это был бы очень большой текст), вспоминаем только самые главные и полезные. Зажигайте огоньки на елке, поехали.

В 2025 году мы:

Показали вам новый раздел «Мои сайты» — сделали его быстрее, удобнее и понятнее: все настройки теперь на одной странице, нужные инструменты всегда под рукой, а работать с сайтами комфортно даже если их много.

Наладили прямую линию с вашей бухгалтерией — для клиентов-юрлиц мы начали автоматически отправлять счета на оплату не только на email, но и через ЭДО в сервисе «Timeweb.Документы». Больше не нужно скачивать документы из панели управления или давать доступы — документы по оплатам теперь сразу попадают бухгалтеру и всегда остаются под рукой.

Добавили раздел для вебмастеров в панель управления — в панели появился раздел «Стать партнером», где можно быстро подключиться к вебмастерской программе, привлекать клиентов и зарабатывать вместе с нами.

Внедрили изоляцию сайтов внутри аккаунта — теперь каждый сайт можно защитить от заражений со стороны других проектов на аккаунте. Включить и выключить ее можно в любой момент в настройках сайта. Опция не влияет на производительность и автоматически включается для новых сайтов.

Начали автоматически сбрасывать все активные сессии при смене пароля — если доступ к панели вдруг оказался у постороннего, ваши сайты будут в безопасности. Достаточно поменять пароль — все устройства автоматически разлогинятся.

Добавили долгожданную тёмную тему — теперь в панели управления можно работать с комфортом в любое время суток, беречь глаза и просто наслаждаться стильным интерфейсом.

Обновили файловый менеджер для всей команды — двухоконный режим, удобный поиск, работа с локальными файлами и современный редактор кода помогают быстрее и комфортнее управлять сайтами вместе.

Полностью переработали Crontab, сделав его в разы удобнее — задачи теперь создаются и редактируются почти мгновенно, их можно приостанавливать, группировать и настраивать через понятный календарь с поддержкой часовых поясов.

Добавили полезные инструменты на сайт — больше не нужно пользоваться сторонними сервисами, чтобы проверить скорость интернета, пинг или узнать IP-адрес. Всё есть у нас на сайте, а скоро инструментов станет больше.

Запустили блог — делимся там полезными материалами о сайтах, хостинге и работе с проектами, помогаем разбираться в технологиях и находить практичные решения для повседневных задач. Заходите почитать.

Прокачали почту для повседневной работы — добавили перевод писем и интерфейса, ИИ-инструменты, фильтры и сортировку, поддержку больших файлов, тёмную тему, расширенную 2FA и удобную работу с метками. Чтобы работать с почтой было быстрее, безопаснее и комфортнее.

В 2026 будет еще больше полезных обновлений и крутых релизов (инфа 100%, кое-что уже на финальных стадиях разработки), следите за новостями. Обязательно делитесь новыми идеями, мы всё читаем очень внимательно.

А если в новогодние праздники у вас вдруг появятся вопросы, смело пишите — команда поддержки на связи 24/7 и рада будет помочь.



С наступающим! Увидимся в следующем году!