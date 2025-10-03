Спасибо за еще один год вместе с нами!

Начнем сразу с хороших новостей: по традиции мы не будем блокировать аккаунты в новогодние праздники, даже если средства на балансе закончатся. Отдыхайте без забот и проводите время с близкими — о делах подумаем уже в 2025 ;)

А сегодня мы хотим оглянуться на 2024 год и вспомнить самые большие и важные обновления за прошедшие 12 месяцев →

Домены

Реализовали новый DNS-редактор. Он не только удобнее и быстрее своего предшественника, но и решает больше задач. Среди важных и интересных фич — групповые операции над доменами, возможность поставить DNS-записи на паузу, сброс настроек до дефолтных, управление TTL-записями и создание DVC-поддоменов.

Обновили раздел «Мои домены». Теперь он загрузится моментально, даже если доменов у вас три сотни, а всё управление ими теперь доступно на одной странице вместо множества модальных окон.

Обновили раздел «Перенос доменов». Теперь вы можете самостоятельно через панель управления запустить перенос домена в любой зоне, а не только .RU и .РФ.

Автоматический выпуск свидетельства о владении доменом. Документ можно получить по одной кнопке — в настройках домена в панели. Обращаться в поддержку и ждать подготовки свидетельства больше не надо.

Почта

Улучшили функционал Timeweb Mail. Количество обновлений веб-интерфейса Timeweb Mail за прошлый год огромно, но вот самые главные из них:

Отложенная отправка, шаблоны писем, мультиподпись, автоответчик и отмена отправки письма.

Двухфакторная аутентификация.

Мощный поиск, который умеет искать по получателям, телу письма и именам вложений.

Выпустили мобильное приложение. Теперь почта и полное управление ее настройками всегда под рукой. Качайте: Google Play / App Store.

Обновили раздел «Почта». Внедрили новый дизайн — современный, аккуратный и (главное) интуитивно-понятный, а еще — реализовали вход в почту из панели управления и массовое создание почтовых ящиков.

Виртуальный хостинг

Сделали удобную форму для переноса сайтов. Вам больше не нужно гадать, какие данные нужны для переноса, а поддержке — не переспрашивать, если чего-то не хватает. Заполните форму, и всего за 24 часа мы бережно перенесем ваши сайты в Timeweb. А заодно перенесем и баланс.

Реализовали множество «подкапотных» улучшений. Например:

Обновили ZFS до версии 2.1, чтобы обезопасить серверы от действий скамеров.

Обновили Nginx до версии 1.24.0, более стабильной и безопасной.

Добавили кэширование и значительно ускорили установку CMS — теперь она занимает всего 0.5 сек.

Сервис документов

Запустили сервис «Таймвэб.Документы». Больше не нужно выдавать бухгалтерам доступ в панель управления или пересылать им «закрывашки» каждый месяц. Все отчетные документы можно посмотреть и скачать в удобном личном кабинете, для доступа к которому нужны только данные из платежки.

Что будет в 2025?

На достигнутом не останавливаемся. Вот что есть в наших планах:

Изоляция сайтов для повышения безопасности, чтобы один сайт не мог перезаражать другие.

Мониторинг нагрузки по отдельным сайтам, чтобы видеть, какой из сайтов требует внимания, не проверяя каждый из них.

Глобальное обновление раздела «Мои сайты»: изменится не только дизайн, но и управление настройками — все опции на одной странице вместо десятка модальных окон.

Обновления разделов «Базы данных» и «Резервные копии» — и визуальные, и функциональные.

ЭДО в Таймвэб.Документы, чтобы управлять получением оригиналов документов в пару кликов.

С Новым годом!