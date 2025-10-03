Собрали полный гайд обо всех обновлениях файлового менеджера за последний год. Расскажем, как изменилась архитектура, как обеспечиваем безопасность и функциональность, а также какие улучшения привнесли для удобства вашей работы.

Новые фичи

Перед нами стояла задача сделать быстрый и понятный пользователям сервис. Поэтому, в первую очередь, решили реализовать ваши предложения и пожелания.

Вы просили – мы сделали:

Двухоконный режим

Позволяет работать одновременно с двумя директориями, делая удобным перемещение файлов с помощью Drag&Drop из одного окна в другое.

Работа с локальными директориями

Позволяет редактировать файлы и папки в директории, находящейся на компьютере. Из соображений безопасности не работает, если в выбранной директории есть системные файлы.

Улучшенный поиск

Теперь файлы можно искать не только по названию, но и по содержимому. По умолчанию поиск производится глобально по всей директории. Также доступна дополнительная фильтрация данных: искать можно в отдельных папках либо включить фильтр по типам файлов (картинки, файлы и т.д.)

Удобный текстовый редактор

Предыдущий текстовый редактор Ace Editor не позволял сохранять позицию курсора при переключении между табами (открытыми файлами). В новом редакторе Monaco-editor такой проблемы нет. Редактор также имеет функцию IntelliSense для таких языков, как: HTML, CSS, JavaScript и TypeScript.

Табы

Можно работать сразу с несколькими открытыми файлами в редакторе кода и переключаться между ними по необходимости.

Для вашего удобства добавили несколько небольших, но приятных улучшений: теперь файловый менеджер можно развернуть на весь экран, доступны горячие клавиши для ускорения работы, выбранные настройки, например, двухоконный режим, или отображение скрытых файлов, можно сохранить на всех устройствах. А еще мы обновили UI скачивания – теперь операции можно отменять в один клик. И добавили вид плитками – удобно для тех, у кого в директории много картинок.

Главное – вам больше не нужны дополнительные сервисы такие, как Filezilla или Total Commander. В обновленном файловом менеджере больше возможностей, а еще он всегда под рукой – в панели управления.

И, конечно, новая архитектура

Мы полностью пересобрали архитектуру файлового менеджера.

В первую очередь усилили безопасность.

Наша архитектура построена так, чтобы идентифицировать пользователя и предоставлять доступ только к его файлам. Даже если злоумышленник получит доступ к одному из ФМ на сервере, он не сможет получить доступ к данным других пользователей.

Еще одно изменение – теперь файловый менеджер работает быстро и без ошибок даже во время выполнения тяжёлых операций, например, в процессе архивации и разархивации.

Для этого мы переписали протокол взаимодействия с серверной частью в асинхронной манере.

Когда сервер получает запрос на выполнение тяжелой операции, интерфейс не «ждет» завершения задачи, а продолжает работать в обычном режиме, уведомляя об актуальном статусе выполнения задачи.