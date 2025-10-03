25 января в России отмечается Татьянин день — он традиционно считается праздником студентов в России.

Мы в Timeweb вкладываем много усилий в развитие VDS: виртуальных серверов, с помощью которых можно поднять личный проект или веб-сайт, погрузиться в освоение Linux, написать первый скрипт на Bash, настроить окружение с использованием Docker, Git или Node.js.

С помощью VDS вы освоите Linux и получите практические навыки администрирования. Вы запустите профессиональный блог и развернёте собственный веб-проект.

Для всех обучающихся студентов и преподавателей мы дарим скидку до 40% на все тарифы VDS: от базового Junior до производительных Ninja и Diablo.

Как принять участие?

Выберите тариф, зарегистрируйтесь и пришлите ваш документ в нашу Службу поддержки из Панели хостинга.

Это может быть скан/фото действующего ученического или студенческого билета, карты ISIC или другого документа, подтверждающего право на осуществление педагогической деятельности.

Условия акции

Скидка доступна только для новых клиентов. Участие в акции доступно школьникам и студентам от 14 лет и преподавателям, за исключением представителей онлайн-тренингов, курсов, дистанционного обучения.

Скидка действует на первый и последующие виртуальные серверы, созданные на аккаунте.

Важно: аккаунт должен быть создан не ранее 01 января 2019 года.

Срок действия скидки - 1 год с момента её активации для вашего аккаунта. Продление акции будет возможно в случае её действия / реактивации на момент продления.

Cкидка не суммируется с другими акциями, кроме дополнительной скидки при совершении годового платежа.

Скидка действует только на оплату услуги VDS. Она не распространяется на оплату дополнительных услуг, доменов, лицензий и сертификатов.

Срок действия акции: 1 год с момента начисления скидки на ваш аккаунт. Акция может быть прекращена досрочно в одностороннем порядке.

