25 января в России отмечается Татьянин день — он традиционно считается праздником студентов в России.
Мы в Timeweb вкладываем много усилий в развитие VDS: виртуальных серверов, с помощью которых можно поднять личный проект или веб-сайт, погрузиться в освоение Linux, написать первый скрипт на Bash, настроить окружение с использованием Docker, Git или Node.js.
С помощью VDS вы освоите Linux и получите практические навыки администрирования. Вы запустите профессиональный блог и развернёте собственный веб-проект.
Для всех обучающихся студентов и преподавателей мы дарим скидку до 40% на все тарифы VDS: от базового Junior до производительных Ninja и Diablo.
Как принять участие?
Выберите тариф, зарегистрируйтесь и пришлите ваш документ в нашу Службу поддержки из Панели хостинга.
Это может быть скан/фото действующего ученического или студенческого билета, карты ISIC или другого документа, подтверждающего право на осуществление педагогической деятельности.
Условия акции
Скидка доступна только для новых клиентов. Участие в акции доступно школьникам и студентам от 14 лет и преподавателям, за исключением представителей онлайн-тренингов, курсов, дистанционного обучения.
Скидка действует на первый и последующие виртуальные серверы, созданные на аккаунте.
Важно: аккаунт должен быть создан не ранее 01 января 2019 года.
Срок действия скидки - 1 год с момента её активации для вашего аккаунта. Продление акции будет возможно в случае её действия / реактивации на момент продления.
Cкидка не суммируется с другими акциями, кроме дополнительной скидки при совершении годового платежа.
Скидка действует только на оплату услуги VDS. Она не распространяется на оплату дополнительных услуг, доменов, лицензий и сертификатов.
Срок действия акции: 1 год с момента начисления скидки на ваш аккаунт. Акция может быть прекращена досрочно в одностороннем порядке.
