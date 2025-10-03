На днях рассказывали, какой у нас красивый и удобный раздел «Мои домены». А сегодня поделимся, что нового мы сделали для наших сервисов на бэкенде — что нельзя увидеть, но точно можно почувствовать!

Оптимизировали сервисы для ускорения вашей работы

А именно:

Ускорили логику работы с базой и оптимизировали медленные запросы. Теперь разделы панели управления загружаются в несколько раз быстрее — например, список доменов загрузится моментально вне зависимости от того, десять у вас доменов или сто. Добавили кеширование и значительно ускорили процесс установки CMS и получение статистики по нагрузке. Раньше процесс установки CMS начинался через 50-90 секунд, а теперь – незаметнее для работы, через 0,5 секунды. Ускорили получение данных о премиальных доменах. Сейчас вы сразу получите точную стоимость регистрации или продления премиального домена, без обращения в поддержку. Ускорили в разы возвращение к жизни аккаунта. Даже если вы пропустили срок оплаты и пополнили баланс после блокировки — аккаунт будет моментально разблокирован, и сайты вернутся к жизни. Обновили ZFS до версии 2.1 и Nginx до версии 1.24.0 для поддержания безопасности и исправления мелких проблем. Перешли на новый сервис для резолвинга домена. Раньше процесс получения DNS-записей мог выполняться с задержкой (или вовсе завершаться с ошибкой) из-за специфичной механики обработки запросов, а теперь все запросы выполняются стабильно и быстро. Добавили сквозную трассировку и мониторинг, чтобы ещё оперативнее реагировать на внештатные ситуации: быстро локализуем и исправим.

Усилили безопасность

Мы давно участвуем в программах BugBounty и приоритетно исправляем найденные уязвимости. Выплаты багхантерам — до полумиллиона рублей за критичные уязвимости. Чтобы искать баги вместе с нами, регистрируйтесь на платформе BI ZONE Bug Bounty и присоединяйтесь к нашей программе.

Также, конечно, работаем над повышением уровня безопасности Виртуального хостинга.

Провели работу по шифрованию тикетов, чтобы не допустить несанкционированного доступа к данным. А ещё усилили защиту паролей – они передаются через специальную систему и удаляются после получения.

Все пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде, мы регулярно актуализируем используемые алгоритмы и недавно завершили переход на новый алгоритм хеширования паролей - argon2d. Сегодня это самое надежное решение, алгоритм признан лучшим на конкурсе Password Hashing Competition. Теперь вероятность того, что ваши данные попадут не в те руки стремится к нулю.

Следите за обновлениями и, как всегда, будем рады вашим идеям и предложениям!