Как приобрести домен и подключить парковку
- Введите имя будущего домена и нажмите «Проверить».
- Вы увидите все возможные варианты свободных доменов. Выберите подходящие и нажмите «Оплатить».
- Введите данные для создания аккаунта и подтвердите почту.
- По умолчанию у вас будет подключен тариф «Парковка». При желании вы можете сразу же приобрести хостинг для домена, выбрав подходящие условия в разделе «Тариф».
Если у вас уже есть домен, приобретенный у другого регистратора, вы можете перенести его в Timeweb самостоятельно или с нашей помощью.
Вопросы и ответы
Что такое парковка домена простыми словами?
Парковка домена нужна, когда вы уже зарегистрировали адрес в интернете, но сайт на нем еще не работает. Чтобы при переходе на сайт посетители не видели ошибку, показывается специальная
Зачем нужна парковка домена владельцу сайта или бизнеса?
Парковка домена позволяет закрепить за собой нужный адрес и не дать зарегистрировать его другим. Даже если сайт еще не готов, понравившийся домен можно приобрести заранее и использовать потом.
Иногда компании покупают сразу несколько доменов и настраивают переадресацию с похожих названий или адресов с опечатками.
Можно ли припарковать домен без покупки хостинга?
В чем разница между парковкой домена и его регистрацией?
Регистрация домена — это покупка адреса в интернете. Когда вы регистрируете домен, он закрепляется за вами на определенный срок и никто другой не сможет использовать этот адрес.
Парковка — это то, что происходит с доменом после регистрации, пока на нем нет полноценного сайта. Вместо ошибки при переходе посетители сайта увидят стандартную страницу регистратора. То есть регистрация дает вам право владеть доменом, а парковка определяет, что именно увидят пользователи, если перейдут по этому адресу.