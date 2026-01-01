Мы онлайн 24/7
Чат с поддержкой

Парковка домена

Зарезервируйте адрес в сети и разместите на нем собственную страницу

Как приобрести домен и подключить парковку

  • Введите имя будущего домена и нажмите «Проверить».
  • Вы увидите все возможные варианты свободных доменов. Выберите подходящие и нажмите «Оплатить».
  • Введите данные для создания аккаунта и подтвердите почту.
  • По умолчанию у вас будет подключен тариф «Парковка». При желании вы можете сразу же приобрести хостинг для домена, выбрав подходящие условия в разделе «Тариф».

Если у вас уже есть домен, приобретенный у другого регистратора, вы можете перенести его в Timeweb самостоятельно или с нашей помощью.

Вопросы и ответы

Что такое парковка домена простыми словами?

Парковка домена нужна, когда вы уже зарегистрировали адрес в интернете, но сайт на нем еще не работает. Чтобы при переходе на сайт посетители не видели ошибку, показывается специальная страница-заглушка.

Зачем нужна парковка домена владельцу сайта или бизнеса?

Парковка домена позволяет закрепить за собой нужный адрес и не дать зарегистрировать его другим. Даже если сайт еще не готов, понравившийся домен можно приобрести заранее и использовать потом.

Иногда компании покупают сразу несколько доменов и настраивают переадресацию с похожих названий или адресов с опечатками.

Можно ли припарковать домен без покупки хостинга?
Да. Хостинг нужен, если вы хотите разместить полноценный сайт.
В чем разница между парковкой домена и его регистрацией?

Регистрация домена — это покупка адреса в интернете. Когда вы регистрируете домен, он закрепляется за вами на определенный срок и никто другой не сможет использовать этот адрес.

Парковка — это то, что происходит с доменом после регистрации, пока на нем нет полноценного сайта. Вместо ошибки при переходе посетители сайта увидят стандартную страницу регистратора. То есть регистрация дает вам право владеть доменом, а парковка определяет, что именно увидят пользователи, если перейдут по этому адресу.

Можно ли изменить страницу, которая отображается при парковке?
Нет, это невозможно. Но вы можете купить у нас хостинг и создать на нем любой сайт. Или привязать купленный у нас домен к любому серверу, хостингу или конструктору сайтов.
Что увидят пользователи, если перейти на припаркованный домен?
Пользователи увидят нашу страницу-заглушку.
Можно ли зарабатывать деньги на припаркованном домене, например, разместив рекламу или партнерские ссылки?
На припаркованном домене можно зарабатывать, только если он привязан к какому-нибудь проекту. Для этого нужен хостинг или сервер, заказанный у нас или у любого другого провайдера. Тогда вы можете размещать любую рекламу или партнерские ссылки.
Как долго можно держать домен на парковке?
Сколько угодно, пока вы оплачиваете продление домена.
Сохраняется ли домен в моей собственности, если он припаркован?
Да, домен принадлежит вам, даже если на нем только заглушка.
Есть ли ограничения по количеству доменов, которые можно припарковать?
Ограничений нет, вы можете зарегистрировать и поставить на парковку столько адресов, сколько захотите.
Поддерживается ли парковка доменов в зонах .ru, .com, .org и других?
Да, парковка работает для всех популярных доменных зон — как национальных (.ru, .рф, .kz и т. д.), так и международных (.com, .org, .net и других), ограничений здесь нет.