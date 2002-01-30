Публичная оферта о предоставлении услуг
Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ТаймВэб»
Баширов А.В.
Приказ № 30/01-02/23 от 17.02.2023г.
Ввести в действие: 28.02.2023г.
Генеральный директор
ООО «ТаймВэб»
Баширов А.В.
Приказ № 30/01-02/23 от 17.02.2023г.
Ввести в действие: 28.02.2023г.
г. Санкт-Петербург
Общество с ограниченной ответственностью «ТаймВэб», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Баширова А.В., действующего на основании Устава, адресует настоящую оферту любому физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемому далее «Заказчик».
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой, в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается осуществление Заказчиком конклюдентных действий – регистрации на сайте Исполнителя или оплаты услуг Исполнителя.
Некоторые термины и определения, используемые в настоящем договоре
Хостинг – услуга по предоставлению вычислительной мощности для размещения и последующего сопровождения информации Заказчика на сервере Исполнителя, подключенном к сети Интернет.
Логин – имя пользователя в системе Исполнителя, состоящее из латинских букв и/или цифр, которое в сочетании с Паролем служит для идентификации Заказчика. Логин выдается Исполнителем Заказчику либо формируется самим Заказчиком при заказе услуг.
Пароль – набор из латинских букв и/или цифр, который в сочетании с Логином служит для идентификации Заказчика. Пароль выдается Исполнителем Заказчику при заказе услуг.
Домен – область иерархического пространства доменных имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем (например: timeweb.ru) и обслуживается набором серверов DNS
Доменное имя – символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS)
Администратор – физическое или юридическое лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя.
Регистрация доменного имени – занесение информации о доменном имени и его Администраторе в централизованную базу доменных имен. Минимальный срок регистрации доменных имен составляет один год.
Продление регистрации доменного имени – подтверждение Администратором необходимости использования доменного имени. Минимальный срок продления регистрации доменного имени составляет один год.
Тарифный план (тариф) – совокупность ценовых условий, при которых Исполнитель предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами, имеющими определенные параметры, в том числе, но не ограничиваясь, включая бонусы.
Заказ – создание Заказчиком запроса, в котором Заказчиком определяется состав и предполагаемый начальный период использования услуг Исполнителя.
Тикет-система – система обмена сообщениями между Исполнителем и Заказчиком путем отправки письма на адрес электронной почты. После отправки письма на вышеуказанный адрес, в Тикет-системе формируется новая Заявка. Номер заявки отправляется ответным письмом отправителю электронного сообщения.
Информационная система создана Исполнителем в целях предоставления Заказчику информации, связанной с оказанием услуг по Договору, а также информации об Исполнителе. В Информационную систему входят:
- сайт Исполнителя, расположенный по адресу www.timeweb.com в сети Интернет. На сайте Исполнителя Заказчикам круглосуточно и бесплатно предоставляется информация, в частности, необходимая для заключения и исполнения Договора, публикуются официальные документы Исполнителя и иное;
- Панель Управления (ПУ) – набор необходимых инструментов (сервисов), предоставленных Исполнителем Заказчику для управления услугами. Через Панель управления Заказчик может получить информацию об оказываемых ему услугах, об используемых Заказчиком тарифных планах, заказать, изменить или отключить услугу и др.
Предмет договора
1.1Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги согласно условиям, предусмотренным настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на условиях Договора.
1.2Вид и стоимость услуг определяются на основании тарифов Исполнителя, размещенных на сайте Исполнителя, и Заказов, направляемых Заказчиком Исполнителю через сайт Исполнителя или через Панель Управления. Заказы, направленные Исполнителю указанными способами, признаются Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму.
1.3Объем услуг (период предоставления запрошенных Заказчиком у Исполнителя услуг) определяется размером внесенного Заказчиком авансового платежа.
1.4Общая информация и порядок оказания услуг определяется в справочном центре на сайте Исполнителя по адресу: https://timeweb.com/ru/docs/ .
Права и обязанности исполнителя
2.1Исполнитель обязуется:
2.1.1Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2При Заказе выделенного сервера при условии наличия технической возможности, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления первого авансового платежа в размере стоимости услуг за месяц/год (в зависимости от выбранного тарифа) на расчетный счет Исполнителя, установить и настроить выделенный сервер на площадке, обеспеченной постоянным подключением к сети Интернет.
2.1.3В случае отсутствия технической возможности уведомить Заказчика, отправив сообщение по электронной почте Заказчика и/или через ПУ с указанием причин, по которым услуга не может быть оказана в срок, указанный в п. 2.1.2 Договора. Уведомление, направленное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму.
2.1.4Предоставлять Заказчику услуги круглосуточно без перерывов, за исключением следующих случаев: перерывы в предоставлении услуг обусловлены действиями или бездействием третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, а также необходимым ремонтом и/или заменой оборудования и программного обеспечения Исполнителя, а также в случае аварий и форс-мажорных обстоятельств.
2.1.5В случае возникновения перерыва в предоставлении услуг по настоящему Договору принимать все возможные меры для устранения причин перерыва и возобновления предоставления услуг.
2.1.6Не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа сообщать Заказчику по электронной почте, в ПУ или путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя о планируемых профилактических работах, влекущих за собой невозможность использования услуг, а также о планируемом отключении электроснабжения.
2.1.7Своевременно предупреждать Заказчика об изменениях стоимости и/или условий обслуживания.
2.1.8Для Заказчиков, являющихся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, оказание услуг оформляется электронной версией универсального передаточного акта (далее — УПД). УПД формируется в Панели Управления Заказчика не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. При отсутствии письменных возражений или претензий со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов в электронном виде, услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством. Оригиналы документов могут быть получены Заказчиком в офисе Исполнителя либо направлены по почте в адрес Заказчика (при заказе Заказчиком соответствующей услуги).
2.1.9Предоставлять Заказчику поддержку в соответствии с Соглашением об уровне обслуживания, размещенном на сайте Исполнителя. Консультации, предоставляемые Исполнителем Заказчику, носят рекомендательный характер.
2.2Исполнитель имеет право:
2.2.1Приостанавливать оказание услуг в следующих случаях:
- если по обоснованному мнению Исполнителя использование Заказчиком услуг может нанести ущерб Исполнителю и/или вызвать сбой технических и программных средств Исполнителя и третьих лиц;
- при нарушении Заказчиком условий Договора, в том числе Правил оказания услуг, размещенных на сайте Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
2.2.2Проводить отключение оборудования Заказчика для проведения профилактических работ, при условии предварительного уведомления Заказчика согласно п. 2.1.6. данного Договора. Данные перерывы в обслуживании не подлежат компенсации.
2.2.3Рекомендовать Заказчику переход на другой тарифный план, в зависимости от потребляемых Заказчиком ресурсов сервера Исполнителя.
2.2.4Вносить изменения в файлы сайта Заказчика, в случае обнаружения вредоносного кода или нежелательного ПО.
2.2.5В случае отказа или бездействия Заказчика при получении уведомления, указанного в пп. 3.1.11, 3.1.12 настоящего Договора в течение шести часов, ограничить доступ к запрещенной информации и информации, нарушающей интеллектуальные права третьих лиц.
Права и обязанности заказчика
3.1Заказчик обязуется:
3.1.1Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по настоящему Договору.
3.1.2Своевременно подавать Заказы Исполнителю и производить выплаты за регистрацию/продление регистрации доменных имен, иные дополнительные услуги по Договору.
3.1.3Указывать о себе достоверные данные в Договоре, связанной с Договором документацией, на сайте Исполнителя и в ПУ. Ответственность за предоставление недостоверных данных и возможные неблагоприятные последствия таких действий лежит на Заказчике. Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика документы, подтверждающие достоверность сведений о Заказчике, в том числе по электронной почте (запрос, направленный указанным способом, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). В случае непредоставления Заказчиком таких документов в указанный в запросе срок, Исполнитель имеет право приостанавливать оказание услуг Заказчику.
3.1.4Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении Ф.И.О., фирменного наименования юридического лица, адреса, контактных данных.
3.1.5В случае возникновения технических проблем незамедлительно сообщать об этом Исполнителю.
3.1.6Соблюдать Правила оказания услуг, размещенные на сайте Исполнителя.
3.1.7При использовании Заказчиком услуг Исполнителя для осуществления деятельности, которая, в соответствии с законодательством РФ, подлежит сертификации и лицензированию, Заказчик должен иметь надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для осуществления упомянутой деятельности на территории РФ. В случае отсутствия требуемых сертификатов и лицензий Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком услуг Исполнителя с нарушением действующего законодательства.
3.1.8В случае использования Заказчиком услуг Исполнителя с целью сбора, хранения и обработки информации, содержащей персональные данные, а также иной конфиденциальной информации, Заказчик должен за свой счет обеспечить безопасность таких данных в соответствии с действующим законодательством.
3.1.9Обеспечивать конфиденциальность своих учетных данных (Логин и Пароль(и) Заказчика, а также прочая информация, авторизующая Заказчика в системе Исполнителя). Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за разглашения последним своих учетных данных. Любое лицо, сообщившее Исполнителю Пароль(и) и другую конфиденциальную информацию, требующуюся для идентификации Заказчика, или использующее эти данные для авторизации в Панели Управления, может рассматриваться Исполнителем как представитель Заказчика, действующий от имени Заказчика.
3.1.10Своевременно знакомиться с изменениями, внесенными Исполнителем в условия Договора (в том числе в стоимость услуг, условия использования бонусов, условия обслуживания), в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего Договора, в том числе, путем систематического отслеживания входящих сообщений/уведомлений в Панели Управления и содержимого почтового ящика, указанного Заказчиком в качестве контактного
3.1.11В случае получения от Исполнителя уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, незамедлительно после получения вышеуказанного уведомления удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
3.1.12В случае получения от Исполнителя уведомления о необходимости ограничить доступ к незаконно размещенной информации, нарушающей интеллектуальные права третьих лиц, незамедлительно после получения вышеуказанного уведомления удалить данную информацию.
3.1.13Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2Заказчик имеет право:
3.2.1Изменять вид и количество услуг. Изменять конфигурацию (добавление, замена или удаление компонентов) оборудования выделенного сервера после его установки на технической площадке Исполнителя при наличии у Исполнителя технической возможности. Изменение конфигурации осуществляется обслуживающим персоналом Исполнителя в порядке, указанном в пп. 2.1.2, 2.1.3, на основании Заказа Заказчика при оплате Заказа в соответствии с тарифами Исполнителя.
Порядок расчетов
4.1Стоимость услуг определяется на основании тарифов Исполнителя, размещенных на сайте Исполнителя, и Заказов. Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с тарифами Исполнителя.
4.2Оплата за все услуги, предоставляемые Заказчику, осуществляется следующим образом:
- для физических лиц: авансовым платежом в российских рублях на расчетный счет Исполнителя через отделения банков, системы моментальной оплаты или иным способом, указанным на сайте Исполнителя. Квитанция для оплаты услуг самостоятельно формируется Заказчиком в ПУ на основании Заказов;
- для юридических лиц: авансовым платежом в российских рублях на расчетный счет Исполнителя. Оплата за услуги, предоставляемые Заказчику, осуществляется на основании счета, который Заказчик самостоятельно формирует в ПУ или на сайте Исполнителя на основании Заказов. Платежное поручение должно содержать номер счета, на основании которого производится оплата за услуги.
4.3При отсутствии денежных средств на Лицевом счете Заказчика, Исполнитель вправе продлить оказание услуг на определенное Исполнителем количество дней в соответствии с установленным порядком оказания услуг, размещенном на сайте Исполнителя (https://timeweb.com/ru/docs/). После внесения Заказчиком денежных средств на Лицевой счет Исполнитель вправе списать денежные средства за фактическое количество дней оказания услуг.
4.4 При отказе от выделенного сервера до истечения срока оплаченного периода, Исполнитель возвращает авансовый платеж исключительно за полные неиспользованные месяцы. При этом возврат авансового платежа за полные неиспользованные месяцы осуществляется исключительно по требованию Заказчика, направляемом Исполнителю в письменной форме (возможно по электронной почте и/или в Панели Управления, при этом уведомление, направленное Исполнителю указанными способами, признается Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму). Оплата за установку выделенного сервера Заказчику не возвращается.
4.5Заказчик несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, Исполнитель извещает об этом Заказчика посредством размещения соответствующего уведомления на сайте Исполнителя и/или в Панели Управления (уведомление, размещенное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). С момента такого уведомления Исполнитель не несет ответственности за платежи, произведенные Заказчиком по устаревшим реквизитам.
Действие и изменение договора
5.1Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта оферты) в установленном Договором порядке. Дата вступления Договора в силу является датой заключения Договора. Договор считается заключенным между Исполнителем и акцептовавшим оферту Заказчиком в простой письменной форме.
5.2Настоящий Договор действует в течение одного года с даты вступления в силу. Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора (возможно по электронной почте или в Панели Управления; уведомление, направленное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму), настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях, если Стороны не договорятся об ином. Количество пролонгаций не ограничено
5.3Исполнитель в одностороннем порядке имеет право вносить изменения в условия Договора (в том числе в стоимость услуг, в условия использования бонусов, условия обслуживания) посредством размещения информации на сайте Исполнителя и/или в Панели Управления не менее чем за 10 календарных дней до момента вступления изменений в силу (уведомление, размещенное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). В случае если Заказчик продолжит пользоваться услугами, то это означает согласие Заказчика с указанными изменениями.
5.4В случае несогласия Заказчика последний обязуется оповестить об этом Исполнителя до момента вступления изменений в силу официальным письмом (возможно, по электронной почте или в Панели Управления, при этом уведомление, направленное Исполнителю указанными способами, признается Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму). В этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений.
5.5Исполнитель вправе предоставлять Заказчику бонусы, начисляемые на условиях, предусмотренных тарифом на сайте Исполнителя. В случае неиспользования Заказчиком начисляемых бонусов в течение одного календарного года с момента их начисления, срок действия бонуса истекает и Заказчик не может использовать такой бонус. Кроме того, Заказчик утрачивает право использовать начисленные ему бонусы в случае расторжения Договора, в случае приостановления оказания Исполнителем услуг, согласно условиям настоящего Договора, а также в случае изменения условий использования такого бонуса, согласно положениям п. 5.3. настоящего Договора.
Ответственность сторон
6.1При невыполнении одной из Сторон какого-либо из положений настоящего Договора, спорные вопросы подлежат урегулированию путём переговоров, предъявления претензий.
Вопросы и претензии, связанные с предоставлением услуг, должны передаваться Заказчиком Исполнителю письменно, возможно по электронной почте: manager@timeweb.ru.
Претензии, направленные Исполнителю указанными способами, признаются Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму. Претензия рассматривается Исполнителем в срок не более 30 (тридцать) дней с даты регистрации претензии.
Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2Заказчик самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или иным лицом с использованием учетных данных Заказчика по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения. Исполнитель не отвечает за содержание информации, передаваемой Заказчиком по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя.
6.3 Заказчик несет полную ответственность за соответствие информации, размещаемой на ресурсах Исполнителя, и факта размещения (распространения, передачи) этого содержимого действующему законодательству.
6.4 Заказчик, используя услуги Исполнителя, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом с использованием учетных данных Заказчика) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.
6.5Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов Исполнителя, потерю информации (данных) Заказчика, размещенной на мощностях Исполнителя, происходящие прямо или косвенно по причине действий или бездействия третьих лиц и/или неработоспособности транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, в том числе (но не ограничиваясь) в связи с недружественными действиями иностранных государств. Под недружественными действиями понимаются любые действия, связанные с ограничением функционирования вычислительных мощностей Исполнителя.
6.6 Исполнитель не несет ответственности за качество линий связи, если их организуют другие организации.
6.7 Исполнитель не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период использования или неиспользования им услуг Исполнителя. Возмещение убытков Заказчику Исполнителем ограничивается суммой реального документально подтвержденного ущерба в размере, не превышающем стоимости услуг в месяц на тарифном плане Заказчика.
6.8 Любые услуги, предоставляемые Заказчику Исполнителем, связаны с функционированием сети Интернет, как на технических ресурсах Исполнителя, так и за их пределами. Исполнитель не несет ответственности за изменение свойств, функций и качества услуг, предоставляемых Заказчику, если таковые явно не описаны в Договоре. Исполнитель не несет ответственности за качество, безошибочность и отсутствие вредоносных компонентов в используемом на серверах Исполнителя и других серверах сети Интернет или предлагаемом Заказчику программном обеспечении, если таковое не разработано самим Исполнителем.
6.9Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с использованием сети Интернет через ресурсы и/или услуги Исполнителя.
Порядок расторжения договора
7.1 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Исполнителя (односторонний отказ Исполнителя от исполнения Договора), в том числе:
а)при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора (в частности Правил оказания услуг);
б)при совершении Заказчиком технических или иных действий, не предусмотренных Договором, не санкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь причинение убытков Исполнителю, третьим лицам;
в)при несостоятельности (банкротстве) Заказчика;
г)при рассылке спама, при этом денежные средства за оставшийся период Заказчику не возвращаются;
д)в иных случаях, предусмотренных законодательством.
При этом Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке (одностороннем отказе от исполнения Договора) с указанием даты расторжения. Уведомление может быть направлено в адрес Заказчика по электронной почте и/или в Панели Управления (документ, направленный Исполнителем Заказчику указанными способами, считается полученным Заказчиком в день его направления и признается Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму).
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика (односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора):
- путем невнесения авансового платежа за услуги хостинга в течение 180 дней с даты исчерпания объема услуг (истечения периода оказания услуг);
- путем невнесения авансового платежа за услуги хостинга в течение 30 дней с момента приостановления оказания услуг (в случае если оплата услуг с момента регистрации не производилась ни разу);
- путем невнесения авансового платежа за услуги VDS в течение 7 дней с даты исчерпания объема услуг (истечения периода оказания услуг);
- путем невнесения авансового платежа за предоставление выделенного сервера в течение 7 дней с даты исчерпания объема услуг (истечения периода оказания услуг);
- путем невнесения минимально возможного авансового платежа не менее чем в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек, за предоставление выделенного сервера в течение 1 дня с даты исчерпания объема услуг (истечения периода оказания услуг),
- или на основании уведомления, направленного Исполнителю в письменной форме (возможно по электронной почте и/или в Панели Управления, при этом уведомление, направленное Исполнителю указанным способом, признается Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму). При отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Исполнителем указанного уведомления.
Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в иных, предусмотренных Договором, случаях.
7.4 При расторжении Договора все файлы сайтов, базы данных и иная информация, размещенная Заказчиком, удаляются с ресурсов Исполнителя без дополнительного предупреждения.
7.5При расторжении Договора до истечения оплаченного периода Исполнитель возвращает Заказчику стоимость неиспользованных услуг за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов (в частности: стоимости оказанных услуг, включая стоимость услуг Исполнителя по регистрации доменных имен, стоимости приобретенного для Заказчика оборудования). Возврат оставшихся денежных средств производится на основании письменного заявления Заказчика с указанием платежных реквизитов для безналичного перечисления платежа. К заявлению на возврат должны быть приложены документы, идентифицирующие Заказчика. Возврат денег в форме наличного расчета Исполнителем не осуществляется.
7.6 При заключении договора в письменном виде условия договора публичной оферты прекращают свое действие, договор оферты считается расторгнутым.
Форс-мажор
8.1Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
Форс-мажорными обстоятельствами стороны договорились считать: стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы, военные действия, гражданские беспорядки, забастовки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, террористические акты, DDoS-атаки на информационные ресурсы Заказчика и третьих лиц, размещенные у Исполнителя, а также на информационные ресурсы Исполнителя, и/или оборудование Исполнителя, и/или сеть Исполнителя, иные обстоятельства непреодолимой силы.
8.2О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, исполнению обязательств которой препятствуют соответствующие обстоятельства, уведомляет другую сторону в течение трёх рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Невыполнение указанной обязанности по извещению лишает сторону права ссылаться на форс-мажор.
8.3Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением сторон.
Заключительные положения
9.1Приложения к настоящему Договору, включая тарифы Исполнителя, Правила оказания услуг и Cоглашение об уровне обслуживания, являются его неотъемлемой частью.
9.2В случае если какие-либо положения Договора в какой-либо части будут считаться недействительными, это не повлияет на действительность остальных положений Договора.
9.3 Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту) от имени физического лица, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку обществом с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ОГРН 1227800052215, обществом с ограниченной ответственностью «ТаймВэб» с местонахождением: 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ОГРН 5067847031357, обществом с ограниченной ответственностью «ТаймВэб.Домены» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, ОГРН 1177847290500, его персональных данных (в том числе, обезличенных персональных данных), а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе почтовый), номер телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях, включая: сбор, запись, систематизацию, обезличивание, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях заключения и исполнения Договора, в том числе в целях выполнения справочного информирования Заказчика, проведения маркетинговых исследований, в рекламноинформационных целях, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. Кроме того, Заказчик выражает согласие в соответствии с данными условиями на передачу третьим лицам сведений, указанных в ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», в рамках исполнения настоящего Договора Исполнителем. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных целей и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. СанктПетербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, почтой России с уведомлением о вручении. При получении указанного уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание услуг.
9.4Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту) от имени юридического лица, Заказчик подтверждает, что согласие лиц, совершающих действия от имени Заказчика, связанные с заключением и исполнением Договора (далее — Представители Заказчика) в целях, указанных ниже, на обработку их персональных данных, в том числе на распространение и/или предоставление персональных данных в целях заключения и исполнения договоров с третьими лицами, получено Заказчиком надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»). Заказчик настоящим подтверждает, что Представителям Заказчика, представлена информация, перечень которой установлен п. 3 ст. 18 ФЗ «О персональных данных». Заказчик обязуется по требованию ООО «ТаймВэб» предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку персональных данных Представителей Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за непредоставление информации, перечень которой установлен пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О персональных данных», несет Заказчик. В случае предъявления к Исполнителю претензий, взыскания компенсаций и/или наложения санкций ввиду отсутствия указанного согласия, Заказчик обязуется компенсировать все понесенные Исполнителем затраты/убытки. Заключая настоящий договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает, что им получено согласие лиц, совершающих действия от его имени, на обработку ООО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, их персональных данных (в том числе обезличенных персональных данных), а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе почтовый), номер телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях, включая: сбор, запись, систематизацию, обезличивание, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях заключения и исполнения договора, в том числе в целях выполнения информационносправочного обслуживания Заказчика, в целях проведения маркетинговых исследований, в рекламноинформационных целях, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Кроме того, Заказчик выражает согласие в соответствии с указанными условиями на передачу в рамках исполнения настоящего договора Исполнителем третьим лицам сведений, указанных в ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных целей и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, почтой России с уведомлением о вручении. При получении указанного уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание услуг.
9.5Заказчик обязуется не нарушать исключительные права Исполнителя на Информационную систему (ее составные части), в частности Заказчик обязуется не воспроизводить, не распространять, не импортировать, не перерабатывать (не модифицировать), не доводить до всеобщего сведения и не копировать в целях извлечения прибыли или без такой цели какие-либо части Информационной системы Исполнителя.
9.6Стороны соглашаются с тем, условия заключенного ими Договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения Договора (акцепта оферты) согласно п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.7Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает свое согласие на получение от Исполнителя и третьих лиц (включая, но не ограничиваясь: организаций, оказывающих услуги по осуществлению звонков, смс-рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений; организаций, оказывающих услуги по проведению различных опросов и исследований и прочих) рекламноинформационных материалов об услугах и акциях Исполнителя и его партнеров. В случае если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, Заказчик не выразит свой отказ от получения рекламно-информационных материалов путем направления соответствующего уведомления Исполнителю, согласие считается полученным надлежащим образом.
9.8Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и печати, либо любого аналога собственноручной подписи Исполнителя, воспроизведенного с помощью средств механического или иного копирования на документах, связанных с исполнением, заключением или прекращением Договора.
9.9Заключая настоящий Договор Стороны признают обязательную юридическую силу переписки (в том числе в рамках Тикет-системы), осуществляемой сторонами, а также пересылаемых документов/информации (содержимое электронных писем), произведенной с использованием следующих электронных почтовых адресов:
от Заказчика – адрес электронной почты, указанный в качестве контактного в профиле аккаунта Панели управления;
от Исполнителя – любой авторизованный адрес электронной почты, размещенный на домене timeweb.ru (включая, но не ограничиваясь: info@timeweb.ru, abuse@timeweb.ru, law@timeweb.ru.).
Стороны признают и соглашаются с тем, что любого рода корреспонденция, направленная указанным способом, признается Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму и является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
Стороны обязуются сообщать обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам в срок не позднее двух суток с момента обнаружения такого несанкционированного доступа. Отсутствие такого уведомления лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, а электронные сообщения, направленные такой Стороной, признаются надлежащими.
от Заказчика – адрес электронной почты, указанный в качестве контактного в профиле аккаунта Панели управления;
от Исполнителя – любой авторизованный адрес электронной почты, размещенный на домене timeweb.ru (включая, но не ограничиваясь: info@timeweb.ru, abuse@timeweb.ru, law@timeweb.ru.).
Стороны признают и соглашаются с тем, что любого рода корреспонденция, направленная указанным способом, признается Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму и является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
Стороны обязуются сообщать обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам в срок не позднее двух суток с момента обнаружения такого несанкционированного доступа. Отсутствие такого уведомления лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, а электронные сообщения, направленные такой Стороной, признаются надлежащими.
9.10 Документы могут быть направлены Исполнителем в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота, выбранного Заказчиком (далее – Оператор ЭДО). Стороны признают, что документы, заверенные электронной подписью уполномоченных лиц Сторон и направленные через Оператора ЭДО, юридически равносильны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. Датой получения Заказчиком документов является дата направления Заказчику Оператором ЭДО документов, указанная в подтверждении Оператора ЭДО. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней с даты получения документов в электронном виде от Оператора ЭДО подписывать полученные документы электронной подписью. В случае наличия мотивированных возражений Заказчика по полученным документам, Заказчик в этот же срок сообщает о них Исполнителю через Оператора ЭДО.
9.11 Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает, что до заключения Договора ознакомлен с Правилами и тарифами Исполнителя (в том числе с описанием тарифов, порядком оказания услуг, размещенными на сайте Исполнителя), Соглашением об уровне обслуживания, а также с Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2607, а также (включая, но не ограничиваясь) с условиями использования программного обеспечения «1С-Битрикс», «ISPmanager» при их заказе через Панель Управления, согласен с условиями Договора и разрешает использовать сведения о себе при информационно-справочном обслуживании в рамках настоящего Договора.
9.12 В вопросах, не урегулированных Договором, стороны руководствуются законодательством, действующим на территории РФ.
Реквизиты исполнителя
Исполнитель: ООО «ТаймВэб»
Юр. адрес: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А
ИНН: 7840339881
КПП: 781001001
ОГРН: 5067847031357
Р/с: 40702810055100186127
Наименование банка: Северо-западный банк ПАО Сбербанк в г. Санкт-Петербурге
К/с: 30101810500000000653
БИК: 044030653
ОКВЭД: 63.11
Телефон/факс
Москва: +7 495 033 1081
Санкт-Петербург: +7 812 248 1081
Россия: +7 800 700 1081
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