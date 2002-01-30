Публичная оферта о предоставлении услуг

Заключительные положения

9.1 Приложения к настоящему Договору, включая тарифы Исполнителя, Правила оказания услуг и Cоглашение об уровне обслуживания, являются его неотъемлемой частью.

9.2 В случае если какие-либо положения Договора в какой-либо части будут считаться недействительными, это не повлияет на действительность остальных положений Договора.

9.3 Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту) от имени физического лица, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку обществом с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ОГРН 1227800052215, обществом с ограниченной ответственностью «ТаймВэб» с местонахождением: 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ОГРН 5067847031357, обществом с ограниченной ответственностью «ТаймВэб.Домены» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, ОГРН 1177847290500, его персональных данных (в том числе, обезличенных персональных данных), а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе почтовый), номер телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях, включая: сбор, запись, систематизацию, обезличивание, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях заключения и исполнения Договора, в том числе в целях выполнения справочного информирования Заказчика, проведения маркетинговых исследований, в рекламноинформационных целях, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. Кроме того, Заказчик выражает согласие в соответствии с данными условиями на передачу третьим лицам сведений, указанных в ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», в рамках исполнения настоящего Договора Исполнителем. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных целей и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. СанктПетербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, почтой России с уведомлением о вручении. При получении указанного уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание услуг.

9.4 Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту) от имени юридического лица, Заказчик подтверждает, что согласие лиц, совершающих действия от имени Заказчика, связанные с заключением и исполнением Договора (далее — Представители Заказчика) в целях, указанных ниже, на обработку их персональных данных, в том числе на распространение и/или предоставление персональных данных в целях заключения и исполнения договоров с третьими лицами, получено Заказчиком надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»). Заказчик настоящим подтверждает, что Представителям Заказчика, представлена информация, перечень которой установлен п. 3 ст. 18 ФЗ «О персональных данных». Заказчик обязуется по требованию ООО «ТаймВэб» предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку персональных данных Представителей Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за непредоставление информации, перечень которой установлен пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О персональных данных», несет Заказчик. В случае предъявления к Исполнителю претензий, взыскания компенсаций и/или наложения санкций ввиду отсутствия указанного согласия, Заказчик обязуется компенсировать все понесенные Исполнителем затраты/убытки. Заключая настоящий договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает, что им получено согласие лиц, совершающих действия от его имени, на обработку ООО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, их персональных данных (в том числе обезличенных персональных данных), а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе почтовый), номер телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях, включая: сбор, запись, систематизацию, обезличивание, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях заключения и исполнения договора, в том числе в целях выполнения информационносправочного обслуживания Заказчика, в целях проведения маркетинговых исследований, в рекламноинформационных целях, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Кроме того, Заказчик выражает согласие в соответствии с указанными условиями на передачу в рамках исполнения настоящего договора Исполнителем третьим лицам сведений, указанных в ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных целей и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 303, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, почтой России с уведомлением о вручении. При получении указанного уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание услуг.

9.5 Заказчик обязуется не нарушать исключительные права Исполнителя на Информационную систему (ее составные части), в частности Заказчик обязуется не воспроизводить, не распространять, не импортировать, не перерабатывать (не модифицировать), не доводить до всеобщего сведения и не копировать в целях извлечения прибыли или без такой цели какие-либо части Информационной системы Исполнителя.

9.6 Стороны соглашаются с тем, условия заключенного ими Договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения Договора (акцепта оферты) согласно п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.7 Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает свое согласие на получение от Исполнителя и третьих лиц (включая, но не ограничиваясь: организаций, оказывающих услуги по осуществлению звонков, смс-рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений; организаций, оказывающих услуги по проведению различных опросов и исследований и прочих) рекламноинформационных материалов об услугах и акциях Исполнителя и его партнеров. В случае если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, Заказчик не выразит свой отказ от получения рекламно-информационных материалов путем направления соответствующего уведомления Исполнителю, согласие считается полученным надлежащим образом.

9.8 Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и печати, либо любого аналога собственноручной подписи Исполнителя, воспроизведенного с помощью средств механического или иного копирования на документах, связанных с исполнением, заключением или прекращением Договора.

9.9 Заключая настоящий Договор Стороны признают обязательную юридическую силу переписки (в том числе в рамках Тикет-системы), осуществляемой сторонами, а также пересылаемых документов/информации (содержимое электронных писем), произведенной с использованием следующих электронных почтовых адресов:

от Заказчика – адрес электронной почты, указанный в качестве контактного в профиле аккаунта Панели управления;

от Исполнителя – любой авторизованный адрес электронной почты, размещенный на домене timeweb.ru (включая, но не ограничиваясь: info@timeweb.ru, abuse@timeweb.ru, law@timeweb.ru.).

Стороны признают и соглашаются с тем, что любого рода корреспонденция, направленная указанным способом, признается Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму и является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.

Стороны обязуются сообщать обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам в срок не позднее двух суток с момента обнаружения такого несанкционированного доступа. Отсутствие такого уведомления лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, а электронные сообщения, направленные такой Стороной, признаются надлежащими.

9.10 Документы могут быть направлены Исполнителем в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота, выбранного Заказчиком (далее – Оператор ЭДО). Стороны признают, что документы, заверенные электронной подписью уполномоченных лиц Сторон и направленные через Оператора ЭДО, юридически равносильны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. Датой получения Заказчиком документов является дата направления Заказчику Оператором ЭДО документов, указанная в подтверждении Оператора ЭДО. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней с даты получения документов в электронном виде от Оператора ЭДО подписывать полученные документы электронной подписью. В случае наличия мотивированных возражений Заказчика по полученным документам, Заказчик в этот же срок сообщает о них Исполнителю через Оператора ЭДО.

9.11 Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает, что до заключения Договора ознакомлен с Правилами и тарифами Исполнителя (в том числе с описанием тарифов, порядком оказания услуг, размещенными на сайте Исполнителя), Соглашением об уровне обслуживания, а также с Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2607, а также (включая, но не ограничиваясь) с условиями использования программного обеспечения «1С-Битрикс», «ISPmanager» при их заказе через Панель Управления, согласен с условиями Договора и разрешает использовать сведения о себе при информационно-справочном обслуживании в рамках настоящего Договора.