Правила оказания услуги и гарантийного обслуживания

Клиент должен обеспечить достаточное место на диске для размещения в корневом каталоге аккаунта архива с вылеченным сайтом и его базы данных.

удалить или самостоятельно перенести на другой аккаунт хостинга.

При наличии на аккаунте клиента нескольких сайтов, клиент обязуется оставить только те, для которых заказана услуга. Остальные сайты, для которых не будет выполняться лечение, клиент обязан

). Резервная копия необходима для восстановления работоспособности сайта в случае, если она будет нарушена из-за вредоносной активности. При отсутствии рабочей копии восстановление поврежденных сайтов не производится.

Клиент должен убедиться в наличии рабочей резервной копии сайта. Если копий нет, необходимо самостоятельно создать резервную копию (см.

На время проведения работ по услуге клиент и его подрядчики должны завершить все запланированные работы по сайтам и убедиться в их работоспособности: на момент заказа услуги сайты должны открываться в браузере (как пользовательская часть, так и административная панель) без ошибок. При наличии ошибок необходимо согласовать их наличие и возможность их устранения с Timeweb до начала работ.

Услуга предоставляется только для сайтов, написанных на php, javascript, html.

Клиент обязуется предоставить:

— доступ в панель управления хостингом;

— доступ к хостингу по протоколу SSH (хост, порт, логин, пароль);

— доступ в административную панель сайтов, находящихся в работе (адрес страницы, логин, пароль);

— информацию по всем псевдонимам (алиасам) и поддоменам основного домена, если они существуют;

— информацию по имеющимся или планируемым особым настройкам сервера, хостинга, сайтов, доработкам в скриптах и шаблонах (например, самописных), о которых известно только клиенту, не позднее чем за 24 часа до начала запланированных работ;

— информацию по синхронизации с другими ресурсами, например, «1С:Бухгалтерия», «1С: Торговля и склад», CRM и др.

Специалисты имеют право приостановить работу сайта не более чем на 60 минут в течение всего срока выполнения работ.

Клиенту запрещено размещать без согласования новые сайты на аккаунте в течение гарантийного периода. При добавлении нового сайта необходимо включить его в защиту. Подключение к защите второго сайта на аккаунте производится бесплатно, стоимость для каждого последующего составляет 2000 руб., включая НДС.

Поиск и удаление спам-ссылок и спам-контента из базы данных сайтов не производится, если клиент явно не указал примеры спам-ссылок или спам-контента в момент обращения.

После заказа услуги клиент не может менять состав сайтов, для которых заказана услуга, а также менять адреса сайтов.

Срок выполнения услуги диагностики, сканирования, лечения и защиты от веб-атак для 1 (одного) сайта – 2 (два) рабочих дня. Рабочими днями считаются дни с понедельника по пятницу за исключением выходных, принятых в производственном календаре на год оказания услуги.

Если на сайт идет активная таргетированная (целевая) атака или требуется выполнить сбор дополнительной информации для оказания услуги, мы оставляем за собой право увеличить срок проведения работ с сохранением оплаченной клиентом стоимости и уведомлением клиента об изменении срока оказания услуг и перечне необходимых работ.

Клиент обязан проинформировать Timeweb о любых изменениях на хостинге и сайтах (в том числе, о выполняющихся подрядчиками или сотрудниками клиента): отключении сайта, приостановлении обслуживания, блокировке почтового сервиса, смене доступов, внесения изменений в файлы и базу данных и пр. не позднее 30 (тридцати) минут с момента обнаружения проблемы или получения информации о данных изменениях.

Клиент имеет право запросить возврат оплаченных средств в размере 100% оплаты в следующих случаях:

a. В случае отказа от услуги до начала ее оказания.

b. После третьего уведомления Timeweb о факте повторного взлома и заражения в течение периода гарантийной поддержки.

c. После третьего уведомления Timeweb о факте сохранения вредоносного кода на сайте в течение периода гарантийной поддержки.



Если причиной появления вредоносного кода на сайте в течение периода гарантийной поддержки послужили действия клиента или его подрядчиков (включая, но не ограничиваясь восстановлением уязвимой или зараженной резервной копии сайта, отключением защиты, компрометацией доступов к сайту и хостингу, размещением новых сайтов на аккаунте), то возврат стоимости услуг не производится.

Клиент несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания своих сайтов.