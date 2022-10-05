Антивирус для хостинга

Для защиты сайтов от заражения мы предлагаем клиентам виртуального хостинга услуги сканирования и лечения сайтов.

Бесплатное сканирование

С помощью сканера вы можете проверить файлы сайтов на наличие вредоносного кода и нежелательного ПО и получить отчет о результатах сканирования.

Сканирование можно выполнять бесплатно 1 раз в 3 дня.

Если вам потребуется сканировать файлы чаще, то каждое следующее сканирование до истечения трех дней можно выполнить платно. Стоимость составит 100 рублей.

При покупке подписки на антивирус вам доступно неограниченное количество сканирований.

Заказать сканирование можно через обращение в службу поддержки.

Антивирус

Услуга «Антивирус» включает в себя сканирование и автоматическое лечение сайтов аккаунта без ограничений. Антивирус находит заражения в файлах сайта и устраняет их, обеспечивая безопасность ваших данных.

При заказе услуги вы получаете:

Полную защиту от злоумышленников. Ваши сайты и данные пользователей в безопасности.

Экономию времени и денег. Вам не нужно тратить время на поиск зараженных файлов или нанимать специалистов для лечения.

Удобство использования. При оформлении подписки защита будет доступна для всех проектов на аккаунте.

Стоимость услуги: 289 рублей в месяц.

Подключить антивирус можно в разделе «Сайты» — «Безопасность сайтов».

Вы будете перенаправлены на страницу оплаты, и после поступления платежа услуга активируется.

В дальнейшем, когда вам потребуется запустить сканирование и лечение, отправьте тикет в службу поддержки. Вы можете сканировать и лечить сайты неограниченное число раз.