Частые вопросы

Услуга предоставляется только для сайтов, написанных на php, javascript, html. Я не знаю, на чем написан мой сайт. Как быть?

Перед выполнением работ мы произведем бесплатную диагностику сайта. Если выяснится, что сайт написан, например, на asp и java, мы сообщим вам об этом и вернем средства.

Вы можете провести тестирование и проверку плагина на уязвимость?

Мы не выполняем штучные проверки отдельных модулей, плагинов и скриптов. Установленная защита работает комплексно, гарантированно закрывает целые классы уязвимостей, делая их эксплуатацию невозможной.

Почему удалены не все спам-ссылки после получения услуги «Скорая помощь»?

Спам-ссылки в базе данных — это отдельная и трудоемкая работа, которая на 100% выполняется вручную. Спам-контент невозможно обнаружить автоматически, о его наличии знает владелец сайта. Для удаления спам-ссылок владельцу сайта необходимо предоставить все необходимые данные (ссылки, примеры текстов), после этого сотрудники проводят анализ и удаляют.

Я потерял архив с вылеченным сайтом, что делать?

Согласно правилам оказания услуги повторная отправка архива возможна только за дополнительную плату, и только если данный архив сохранился у наших специалистов.

Я заказывал «Скорую помощь», и меня взломали, что делать?

Необходимо как можно раньше обратиться в поддержку Timeweb. Если взлом произошел по нашей вине, то лечение и настройка защиты — бесплатны, они будут выполнены в рамках гарантийной поддержки. Более того, гарантия будет продлена еще на 180 дней.