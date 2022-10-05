Антивирус для серверов

Для защиты VDS и выделенных серверов от возможных уязвимостей вы можете воспользоваться решениями Imunify от CloudLinux.

Программное обеспечение Imunify может быть установлено на серверы с операционными системами Ubuntu 18.04, 20.04; CentOS 6, 7, 8; Debian 7, 8, 9, 10; BitrixVM, AlmaLinux 8.

Бесплатный сканер ImunifyAV

ImunifyAV — бесплатный сканер, который тщательно проверит файлы на наличие вредоносного кода и сообщит о результатах. ImunifyAV успешно обнаруживает любые виды «вредоноса»: бэкдоры, веб-шеллы, вирусы, трояны, фишинговые страницы и др.

Используя сканер, вы сможете выполнять неограниченное число проверок для любого количества сайтов, получать отчеты со списком проблемных файлов и вручную удалять обнаруженный вредонос.

По запросу наши специалисты бесплатно установят и настроят сканер на вашем сервере. От вас требуется только отправить обращение в Службу поддержки и предоставить реквизиты root-доступа к серверу.

Антивирус ImunifyAV+

Расширенная версия сканера ImunifyAV, которая не только позволяет находить любые виды вредоносных файлов, но и устранять обнаруженные уязвимости в один клик.

Вы сможете задать расписание и частоту проверок, контролировать потребление сканером ресурсов сервера и отслеживать результаты выполненных сканирований и лечений с помощью отчетов на e-mail.

Стоимость антивируса ImunifyAV+ — 1000 руб. в мес.

Для заказа и установки отправьте запрос в Службу поддержки и предоставьте реквизиты root-доступа к серверу.

Imunify360: всесторонняя защита для вашего сервера

Imunify360 — полноценная система защиты, которая позволит не только устранить имеющиеся уязвимости, но и предупредить их появление в будущем.

В Imunify360 входят все функции ImunifyAV+, а также:

файрвол;

система проактивной защиты;

система защиты от взломов;

управление репутацией (анализ занесения IP или доменов в блэклисты);

WAF (файрвол веб-приложений);

KernelCare (регулярные автоматические патчи ядра без перезагрузки).

Подробнее о возможностях Imunify360 - на сайте www.imunify360.com.

Стоимость системы защиты — 1300 руб. в мес.

Для заказа и установки отправьте запрос в Службу поддержки и предоставьте реквизиты root-доступа к серверу.