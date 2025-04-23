Как подключиться к Ubuntu из Windows с помощью RDP, SSH и VNC

Безлимитные тарифы интернета с высокой скоростью соединения упростили администрирование компьютеров. Сегодня все чаще помощь пользователям оказывается удаленно. Это удобно, ведь не надо тратить время на поездки и возможность подключиться есть практически круглосуточно.

Сегодня поговорим об удаленном подключении к Ubuntu из ОС Windows.

Зачем удаленно подключаться из Windows к Ubuntu

Не так важно, где находится удаленный компьютер – в соседней комнате или в другом регионе. Интернет убирает подобные ограничения, главное – чтобы связь оставалась стабильной на все время настройки. Это одинаково относится к машинам, работающим хоть на операционной системе Windows, хоть на Ubuntu. Последние используются, например, для развертывания сервера CS или Minecraft.

Причины, по которым требуется удаленное подключение:

ручной запуск обновлений на компьютере с Ubuntu; настройка системы без подключения локального монитора, клавиатуры; работа с машиной, расположенной по другому адресу.

Пользователю доступно три варианта коннекта с компьютеров, работающих на ОС Windows. Выбор зависит от удобства и предпочтений: SSH через приложение PuTTY, встроенная поддержка RDP и виртуальная сеть VNC (понадобится предварительная настройка клиента). В любом случае перед работами понадобится выяснить IP-адрес компьютера, к которому предстоит подключаться.

Как выяснить IP-адрес компьютера с установленной ОС Ubuntu

Если есть физический доступ к компьютеру с установленной Ubuntu, на нем открывается терминал (комбинация клавиш Ctrl+Alt+T) и вводится команда ifconfig. В отображенном перечне данных имеет значение строка, начинающаяся с inet addr. Если используется подключение через Wi-Fi, то рядом будет его маркер в виде «wlan0». При проводном соединении фраза будет заменена на «eth0». Рядом отображается актуальный IP-адрес машины.

Второй способ заключается в применении функций графического интерфейса. Последовательность действий: найти значок подключения на панели, кликнуть правой кнопкой мышки, выбрать пункт «Сведения о подключении». Там и указан постоянный IP-адрес компьютера. Если доступа к нему нет, то можно выяснить данные через маршрутизатор. В панели управления отображаются активные пользователи вместе с их «контактами».

Подключение к Linux через SSH

Перед подключением на компьютер с Windows устанавливается приложение PuTTY. Это популярный инструмент для организации SSH-соединения, которое предоставит удаленный доступ к командной строке Ubuntu. Важно понимать, что этот режим требует определенного опыта в управлении, ведь здесь нет привычной мыши и «окошек», а все команды передаются в текстовом виде. Отчеты предоставляются в таком же виде.

По умолчанию возможность коннекта через SSH в Ubuntu отключена. Так что предварительно эту систему требуется настроить. Активация функции выполняется вводом команды sudo apt install openssh-server (в той же консоли, где ранее был взят IP-адрес). Логин и пароль подключения будут те же, что используются при входе в операционную систему.

Из-за неудобства управления в текстовой среде этот вариант востребован для удаленной активации более удобных инструментов. Например, тех же протоколов RDP или VNC. В них также пригодится IP-адрес, поэтому получить минимальные навыки работы в консоли все равно рекомендуется. Это упростит решаемые задачи, если по каким-то причинам не удается соединение в других режимах.

Подключение из Windows через RDP

Способ подключения через службу Remote Desktop Protocol (RDP) распространен при работе с машинами на платформе Windows. Популярность инструмента объясняется просто – его поддержка встроена во все виды и версии операционных систем. Все, что понадобится для подключения, уже известно: это IP-адрес, логин и пароль от Ubuntu. Запускается утилита через поиск, называется она «Подключение к рабочему столу».

На компьютере-клиенте требуется установка приложения xrdp.

Необходимо открыть окно термина нажатием комбинации клавиш Ctrl+Alt+T. Ввести текстовую команду sudo apt install xrdp и нажать «Ввод». Провести активацию программы командой sudo systemctl enable xrdp.

После установки надо ввести на компьютере-сервере данные доступа и нажать кнопку «Подключить». Если поставить галочку «Разрешить мне сохранять учетные данные», последующие входы будут выполняться без дополнительных вопросов. Но в первый раз пароль всегда вводится вручную. При желании создается отдельный конфигурационный файл (востребовано, когда много компьютеров с удаленным управлением).

После подключения пользователь видит рабочий стол компьютера на Ubuntu. Работа с его окнами не отличается от локального управления – функционируют все настроенные горячие клавиши, перетаскивание мышью. В некоторых версиях Ubuntu, например, 18.04 LTS, RDP не работает, пока не выйдешь из текущего пользователя. Подобные фишки обычно известны системным администраторам.

Подключение через VNC

Есть другой вариант удаленного рабочего стола – сеть Virtual Network Computing (VNC). Она тоже требует предварительной настройки обеих машин. Так, на компьютер с Ubuntu инсталлируется ПО, открывающее доступ к управлению.

Последовательность действий:

Открыть окно терминала. Ввести команду sudo apt update. Установить сервер: sudo apt install tightvncserver. Активировать его: sudo tightvncserver.

Система предложит ввести пароль для подключения. Он понадобится при активации удаленного соединения, поэтому стоит записать (запомнить) внесенные данные.

На этом все! TightVNC Server готов к работе, остается следом настроить компьютер на Windows. Программа доступна на официальном сайте разработчика в двух версиях: 32 и 64-бит.

После инсталляции и запуска достаточно ввести IP-адрес хоста и пароль доступа, введенный после активации сервера на Ubuntu. Схема работы VNC аналогична предыдущему примеру: пользователь видит перед собой удаленный рабочий стол и управляет функциями операционной системы, как будто сидит за компьютером локально.