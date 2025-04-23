Как и любая другая сфера, маркетинг со временем адаптируется под психологию клиента. «Сопротивляемость» покупателей растет, доверие к новым брендам в интернете падает, но решить эти проблемы поможет работа с контентом. Даже если вы слышите об этом понятии впервые, возможно, вы уже неосознанно применяете его в своем бизнесе.