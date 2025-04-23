Что такое айдентика и как ее разработать
Что помогает выделить конкретный бренд среди сотни похожих? Конечно, подход его основателей к ведению бизнеса, в том числе и к формированию образа компании. Правильно взаимодействуя с клиентом, можно добиться полного доверия со стороны последнего. Работа над имиджем, несомненно, важна. К чему она приведет? Конечно, к повышению узнаваемости, росту продаж и повышению ваших доходов.Читать полностью
Что такое контент-маркетинг
Как и любая другая сфера, маркетинг со временем адаптируется под психологию клиента. «Сопротивляемость» покупателей растет, доверие к новым брендам в интернете падает, но решить эти проблемы поможет работа с контентом. Даже если вы слышите об этом понятии впервые, возможно, вы уже неосознанно применяете его в своем бизнесе.Читать полностью
Что такое KPI простыми словами
Если ваш проект активно разрастается и рабочих единиц становится все больше, то бизнес представляется как огромный муравейник, где за каждым звеном уследить физически невозможно. Приходится прибегать к анализу – система расчета KPI даст вам четкие рекомендации, кому повысить зарплату, а кого – уволить. Анализ деятельности и продуктивности сотрудников упростит достижение тактических и стратегических целей, без которых невозможно правильно управлять бизнес-процессами.Читать полностью