RFM – это один из методов анализа, с помощью которого можно делить клиентов на группы в зависимости от времени последнего визита, частоты и суммы покупок. Такие данные помогают выявить наиболее значимых клиентов и выстроить процесс работы с каждой группой. В этой статье мы разберемся, зачем нужен RFM-анализ, как его провести и чем он отличается от других маркетинговых инструментов аналитики.