AMP-письма: что это и зачем они нужны бизнесу
Технология AMP4Email позволяет создавать рассылки с динамическими и интерактивными элементами. В этой статье рассмотрим возможности AMP-писем и их преимущества перед обычными email-рассылками.Читать полностью
Что такое RFM-анализ и как его проводить
RFM – это один из методов анализа, с помощью которого можно делить клиентов на группы в зависимости от времени последнего визита, частоты и суммы покупок. Такие данные помогают выявить наиболее значимых клиентов и выстроить процесс работы с каждой группой. В этой статье мы разберемся, зачем нужен RFM-анализ, как его провести и чем он отличается от других маркетинговых инструментов аналитики.Читать полностью
Что такое таргетированная email-рассылка и зачем она нужна
В этой статье рассмотрим, в чем особенности таргетированной рассылки, и разберем, как за 4 шага запустить такой инструмент.Читать полностью
Email-маркетинг для интернет-магазина: руководство по внедрению
В этой статье рассмотрим, зачем интернет-магазину нужен email-маркетинг и как внедрить такой инструмент за 8 простых шагов.Читать полностью
Email-трекинг: что это такое и чем полезен бизнесу
Email-трекинг – это система сбора статистики email-обращений, которые были получены от клиентов через рекламные объявления или иные каналы продвижения. В этой статье разберем, каким бывает email-трекинг и чем он полезен бизнесу, а также посмотрим на 5 сервисов, которые помогут его запустить.Читать полностью
Информационное письмо – виды, правила, советы
Информационное письмо – это часть делового общения, которая используется в email-маркетинге. С его помощью можно уведомить адресата о важных событиях, например, о деятельности компании, изменениях в реквизитах и прочем. В этой статье мы поговорим о том, как правильно составить информационное письмо, что оно в себя включает и чем может быть полезно для подписчиков рассылки.Читать полностью