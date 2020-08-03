В работе я периодически пользуюсь разными браузерами: Google Chrome, Яндекс.Браузером, Mozilla Firefox, Opera. Давно заметил, что одни и те же сайты в разных приложениях открываются также по-разному. Где-то эти отличия мало заметны и никак не влияют на просмотр и чтение, но иногда возникают определенные сложности с картинками, баннерами, кнопками команд и даже текстами. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы смартфонов и планшетов. Большинство посетителей, встретившись с подобными неудобствами, просто покидают проблемный ресурс и переключаются на альтернативные. Для того чтобы сайт одинаково хорошо отображался в разных браузерах, необходимо, чтобы он соответствовал требованиям кроссбраузерности. Что это такое, как проверить и настроить адаптивность сайта в различных браузерных приложениях, мы поговорим в этой статье.