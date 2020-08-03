Что такое аффилированность сайтов
Аналог магазинной витрины в интернете – это поисковая система. Товар – это сайт с определенным контентом, дизайном, url-адресом и контактными данными компании. Три последних критерия как раз являются «упаковкой», а содержание сайта – это его «начинка». Для того чтобы наименее затратным способом увеличить свою долю в топе поисковых выдач, владельцы сайтов применяют различные способы. Один из них – клонирование ресурсов с близким или идентичным контентом. Это создает возможность дополнительного продвижения без увеличения затрат и вытесняет конкурирующие ресурсы. Такие сайты называются аффилированными.Читать полностью
Что означает ошибка сервера 504 Gateway Time Out и как ее исправить
Сообщения, кодирующиеся в формате 5хх, говорят о проблеме на стороне сервера, например, когда невозможно выполнить запрос из-за нарушения связи между несколькими серверами. Ошибка 504 Gateway Time Out не является распространенной, но это не значит, что на нее не стоит обращать внимания, особенно владельцу сайта. Рассмотрим некоторые причины возникновения данной ошибки и способы ее устранения как на стороне обычного посетителя, так и администратором веб-ресурса.Читать полностью
Что такое 301 редирект и как его настроить
При работе с веб-ресурсами возникают ситуации, когда происходит удаление, перенос или изменение url-адреса отдельных страниц или сайта целиком. При этом требуется сохранить индексацию в поисковых системах и перенаправить пользовательский трафик на новый адрес. Для решения этой задачи используется функция под названием 301 Redirect. Это один из инструментов SEO, который позволяет не только избежать ошибок при открытии отдельных страниц, но и добиться корректной работы ресурса.Читать полностью
Что такое CDN и как работает данная технология
Все веб-ресурсы хранят и обрабатывают на хостинг-серверах информацию двух типов – статическую и динамическую. К первой относится «тяжелый» контент, который практически не изменяется: бинарные файлы, тексты, картинки, видео- аудиофайлы, скрипты. Динамический контент отображается по-разному в зависимости от запросов пользователей. Например, местоположение, блок рекомендаций, история просмотра. При использовании CDN часть данных, в первую очередь статических, кэшируется на распределенных серверах данной сети. На них обрабатывается запрос пользователя и происходит передача данных.Читать полностью
Что такое хостинг Windows
При первичном использовании хостинга для владельца ресурса выбор ОС не столь критичен. Аренда серверного пространства с предустановленной операционкой на базе Linux вовсе не означает, что вам придется нанимать программиста или вникать в сложности работы с терминалом и командными строками. Достаточно подключить пакет управляемого хостинга, и все обязанности по настройке и поддержанию работоспособности сервера будут на стороне провайдера. Если есть необходимость в стопроцентном контроле, следует остановиться на неуправляемом хостинге с правами root-доступа. В этом случае выбор между Windows и Linux зависит от предпочтений вашего веб-администратора и параметров взаимодействия с локальным ПО.Читать полностью
Что такое кроссбраузерность
В работе я периодически пользуюсь разными браузерами: Google Chrome, Яндекс.Браузером, Mozilla Firefox, Opera. Давно заметил, что одни и те же сайты в разных приложениях открываются также по-разному. Где-то эти отличия мало заметны и никак не влияют на просмотр и чтение, но иногда возникают определенные сложности с картинками, баннерами, кнопками команд и даже текстами. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы смартфонов и планшетов. Большинство посетителей, встретившись с подобными неудобствами, просто покидают проблемный ресурс и переключаются на альтернативные. Для того чтобы сайт одинаково хорошо отображался в разных браузерах, необходимо, чтобы он соответствовал требованиям кроссбраузерности. Что это такое, как проверить и настроить адаптивность сайта в различных браузерных приложениях, мы поговорим в этой статье.Читать полностью
Что такое KVM на VDS
Аренда VDS становится все более популярной услугой как для небольших сайтов, так и для высоконагруженных информационных систем. VDS по всем параметрам превосходит недорогой виртуальный хостинг, но в то же время обходится дешевле, чем выделенный сервер. При выборе провайдера и тарифного плана пользователю приходится учитывать огромное количество различных характеристик ВДС. К ним относится и программное обеспечение, используемое хостером для эмуляции отдельного сервера, – гипервизор. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных систем виртуализации – KVM (Kernel Based Virtual Machine), но для начала разберемся в том, какие гипервизоры вообще существуют.Читать полностью
WAP: экскурс в историю протокола
WAP (Wireless Access Protocol) – это устаревший протокол для беспроводного доступа к сети, ориентированный на использование для этого мобильных телефонов. Основной задачей данной технологии являлось решение проблемы загрузки «тяжелого» контента с обилием графики и анимации. Она просто отсутствовала в контенте WAP-сайтов. Также ВАП-протокол отображал на экране телефона сайты, адаптированные к размерам дисплея и низкому разрешению. Достигалось это за счет того, что сайты, созданные для передачи с помощью стека протокола WAP, не содержали никаких лишних графических элементов и другого ресурсоемкого контента. Данные в нем передавались в виде байт-кода, что позволяло загружать страницы быстро.Читать полностью
Что означает ошибка сервера 503 и как ее исправить
Как и любая проблема с доступом к интернет-ресурсам, ошибка 503 Service Unavailable («Сервис недоступен») может быть вызвана сбоями как на стороне пользователя, так и на стороне сервера, на котором находится сайт. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы столкнулись с таким сообщением при посещении веб-ресурса, попробовать устранить сбой своими силами. Это намного проще и быстрее, чем пытаться донести информацию о возникших сложностях до владельца сайта.Читать полностью