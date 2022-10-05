Общая информация об услуге

Для продвижения своего ресурса в Сети вы можете воспользоваться услугой «Реклама и продвижение». При подключении услуги вы получите доступ к инструментам автоматизированной рекламной системы, с помощью которой сможете управлять SEO-продвижением сайта и контекстной рекламой.

SEO (Search Engine Optimization) — это поисковая оптимизация сайта, включающая в себя набор мер, направленных на повышение позиций вашего сайта в выдаче поисковых систем и, как результат, привлечение значительно большего количества пользователей. Места в поисковой выдаче определяются исходя из степени соответствия страницы сайта запросу пользователя, и поисковая оптимизация направлена на подбор для продвигаемого сайта такого сочетания факторов, которое позволит увеличить соответствие сайта запросам.

Контекстная реклама — тип рекламы, при котором пользователи видят в выдаче поисковых систем ваши рекламные объявления, соответствующие запросу. Также объявления могут показываться и на других сайтах, содержащих блоки с контекстной рекламой, основываясь на истории поисковых запросов пользователя. Стоимость контекстной рекламы зависит от конкуренции рекламодателей и количества переходов на сайт (оплата за клики). Места в контекстной рекламе распределяются на основе аукциона рекламодателей: чем выше произведение цены клика, которую готов заплатить рекламодатель за посетителя, и привлекательности (кликабельности) объявления, тем выше его позиция.

Принцип работы услуги