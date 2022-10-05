Общая информация об услуге
Для продвижения своего ресурса в Сети вы можете воспользоваться услугой «Реклама и продвижение». При подключении услуги вы получите доступ к инструментам автоматизированной рекламной системы, с помощью которой сможете управлять SEO-продвижением сайта и контекстной рекламой.
SEO (Search Engine Optimization) — это поисковая оптимизация сайта, включающая в себя набор мер, направленных на повышение позиций вашего сайта в выдаче поисковых систем и, как результат, привлечение значительно большего количества пользователей. Места в поисковой выдаче определяются исходя из степени соответствия страницы сайта запросу пользователя, и поисковая оптимизация направлена на подбор для продвигаемого сайта такого сочетания факторов, которое позволит увеличить соответствие сайта запросам.
Контекстная реклама — тип рекламы, при котором пользователи видят в выдаче поисковых систем ваши рекламные объявления, соответствующие запросу. Также объявления могут показываться и на других сайтах, содержащих блоки с контекстной рекламой, основываясь на истории поисковых запросов пользователя. Стоимость контекстной рекламы зависит от конкуренции рекламодателей и количества переходов на сайт (оплата за клики). Места в контекстной рекламе распределяются на основе аукциона рекламодателей: чем выше произведение цены клика, которую готов заплатить рекламодатель за посетителя, и привлекательности (кликабельности) объявления, тем выше его позиция.
Принцип работы услуги
- Рекламная система производит анализ сайта и статистики поисковых запросов, после чего на основе результатов создает список рекомендованных ключевых слов для продвижения сайта.
- После выбора ключевых слов и запуска продвижения система анализирует ссылочные профили конкурентов и воссоздает с определенной скоростью подобный ссылочный профиль для вашего сайта. Ссылки устанавливаются на сайтах, принадлежащих третьим лицам, с помощью распределенного программного кода, установленного ими самостоятельно на свои сайты.
- Система производит анализ сайтов-конкурентов. На основе этого анализа формируются рекомендации по оптимизации контента сайта (текста и заголовков целевых страниц).
- Ежедневно отслеживаются позиции сайта в поисковой выдаче по выбранным запросам и контролируется соответствие ссылочного профиля актуальному алгоритму поисковых машин. В случае отклонений ссылочный профиль корректируется, чем достигается адаптивность.