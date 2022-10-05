Популярные вопросы
Какой тип продвижения выбрать — SEO или контекстную рекламу?
Поисковое продвижение и контекстная реклама имеют свои особенности.
Контекстная реклама, как правило, дает результат «здесь и сейчас» — вы увидите рост посещаемости сайта сразу после начала рекламной кампании и появления ваших объявлений в выдаче. Однако, поддержание этого эффекта требует постоянного внесения средств — контекстная реклама работает, пока вы производите оплату за клики. Прекращение рекламной кампании приведет к снижению числа обращений к сайту.
Поисковое продвижение, в свою очередь, имеет долгосрочный эффект и нацелено на перспективу. Резкий скачок посещаемости не произойдет сразу после начала работы над оптимизацией — первые результаты будут заметны через 4-6 недель после запуска, но постепенно вы сможете поднять сайт в естественной выдаче и получить регулярно высокое количество обращений к вашему ресурсу.
SEO-продвижение и контекстная реклама не исключают друг друга, и для достижения наилучших результатов вы можете начать использование обоих методов одновременно.
Когда появятся объявления?
После запуска рекламной кампании ваши объявления отправляются на модерацию в Яндекс.Директ; она может занять до 3 часов. Модерация осуществляется каждый день с 9.00 до полуночи (по московскому времени).
Далее происходит активация объявлений, которая может занять до 2 часов (активация производится Директом при изменении настроек кампании или объявления).
Как увидеть мою рекламу?
- Зайдите в Яндекс.
- Перейдите в раздел «Настройки» https://yandex.ru/tune/
- Убедитесь, что выбран тот регион, который установлен в настройках рекламной кампании. Если регионы отличаются, выберите нужный.
- Сохраните настройки.
- Наберите в поисковой строке слово или словосочетание (ключевое слово), по которому рекламируется ваш сайт.
- Если вашего объявления нет на первой странице, перейдите в раздел «Все объявления». Если ваше объявление нашлось среди всех объявлений, необходимо увеличить бюджет, чтобы оно показывалось на первой странице результатов поиска.
- Если объявление найти не удалось, возможно, оно отключено ввиду исчерпания дневного бюджета. Чтобы объявление показывалось в течение всего дня или круглосуточно, увеличьте бюджет и убедитесь в правильной настройке временного таргетинга.
Не попадет ли сайт под алгоритм «Минусинск»?
Алгоритм «Минусинск» призван наказывать нечестных оптимизаторов, прибегающих к запрещенным методам накрутки. Используемая у нас рекламная система поддерживает действия поисковой системы, защищающие пользователей от подобных методов. Система подробно анализирует ссылочные профили ваших конкурентов и выбирает только безопасные способы увеличения ссылочной популярности вашего сайта. Если вам не понравилась какая-либо из установленных ссылок, вы можете добавить площадку в список исключений (blacklist). Для этого кликните на значок статистики, далее — «Купленные ссылки», отметьте нужную ссылку и выберите «Удалить». Система навсегда удалит с площадки ссылку на ваш сайт.
Также помните, что главным фактором ранжирования для поисковых систем является контент:
- Оптимизируйте страницы вашего сайта в соответствие с рекомендациями нашей системы (доступны на вкладке «Сообщения»).
- Создавайте новый контент, интересный вашим пользователям.
- Уделяйте внимание удобству вашего сайта, чтобы вовлечь пользователей в общение.