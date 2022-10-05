Популярные вопросы

Какой тип продвижения выбрать — SEO или контекстную рекламу?

Поисковое продвижение и контекстная реклама имеют свои особенности.

Контекстная реклама, как правило, дает результат «здесь и сейчас» — вы увидите рост посещаемости сайта сразу после начала рекламной кампании и появления ваших объявлений в выдаче. Однако, поддержание этого эффекта требует постоянного внесения средств — контекстная реклама работает, пока вы производите оплату за клики. Прекращение рекламной кампании приведет к снижению числа обращений к сайту.

Поисковое продвижение, в свою очередь, имеет долгосрочный эффект и нацелено на перспективу. Резкий скачок посещаемости не произойдет сразу после начала работы над оптимизацией — первые результаты будут заметны через 4-6 недель после запуска, но постепенно вы сможете поднять сайт в естественной выдаче и получить регулярно высокое количество обращений к вашему ресурсу.

SEO-продвижение и контекстная реклама не исключают друг друга, и для достижения наилучших результатов вы можете начать использование обоих методов одновременно.

Когда появятся объявления?

После запуска рекламной кампании ваши объявления отправляются на модерацию в Яндекс.Директ; она может занять до 3 часов. Модерация осуществляется каждый день с 9.00 до полуночи (по московскому времени).

Далее происходит активация объявлений, которая может занять до 2 часов (активация производится Директом при изменении настроек кампании или объявления).

Как увидеть мою рекламу?

Зайдите в Яндекс. Перейдите в раздел «Настройки» https://yandex.ru/tune/ Убедитесь, что выбран тот регион, который установлен в настройках рекламной кампании. Если регионы отличаются, выберите нужный. Сохраните настройки. Наберите в поисковой строке слово или словосочетание (ключевое слово), по которому рекламируется ваш сайт. Если вашего объявления нет на первой странице, перейдите в раздел «Все объявления». Если ваше объявление нашлось среди всех объявлений, необходимо увеличить бюджет, чтобы оно показывалось на первой странице результатов поиска. Если объявление найти не удалось, возможно, оно отключено ввиду исчерпания дневного бюджета. Чтобы объявление показывалось в течение всего дня или круглосуточно, увеличьте бюджет и убедитесь в правильной настройке временного таргетинга.

Не попадет ли сайт под алгоритм «Минусинск»?

Алгоритм «Минусинск» призван наказывать нечестных оптимизаторов, прибегающих к запрещенным методам накрутки. Используемая у нас рекламная система поддерживает действия поисковой системы, защищающие пользователей от подобных методов. Система подробно анализирует ссылочные профили ваших конкурентов и выбирает только безопасные способы увеличения ссылочной популярности вашего сайта. Если вам не понравилась какая-либо из установленных ссылок, вы можете добавить площадку в список исключений (blacklist). Для этого кликните на значок статистики, далее — «Купленные ссылки», отметьте нужную ссылку и выберите «Удалить». Система навсегда удалит с площадки ссылку на ваш сайт.

Также помните, что главным фактором ранжирования для поисковых систем является контент: