Работа с услугой

Подключение услуги

Для подключения услуги:

Перейдите в раздел «Сайты» — «Пр одвижение». Выберите в списке нужный домен. Нажмите « Подключить услугу» .

Далее может потребоваться внести персональные данные, если какие-то из них отсутствуют в профиле — в этом случае введите требуемую информацию. Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги, подтвердите свое согласие с ними, отметив чекбокс «Я согласен с условиями оферты». Нажмите «Подключить услугу».

Домен, для которого была подключена услуга, будет добавлен в блок «Рекламные кампании», и для вас станет доступно управление продвижением для данного домена.

Создание кампании

После подключения услуги вам необходимо создать рекламную кампанию.

Имя сайта и регион .



В первую очередь укажите имя вашего сайта — можно скопировать адрес сайта из браузера, чтобы был корректно указан протокол (http или https) и домен с www или без www. Далее укажите регион, для которого формируется кампания. При выборе региона указывайте тот, жителям которого будет наиболее интересно ваше предложение, это сделает рекламу более эффективной. Даже если вы доставляете товары по всей стране, выберите регион, в котором ваше предложение будет наиболее конкурентноспособно. В дальнейшем вы сможете изменить регион в настройках. Выбор ключевых слов .

Система подберет ключевые слова автоматически, также вы можете указать слова вручную (см. рекомендации по выбору ключевых слов). Введите нужное слово или фразу и нажмите «Добавить». Чтобы не использовать определенные слова, снимите галочку слева. Ниже вы можете видеть «Прогноз количества посетителей» (прогноз среднемесячного количества посетителей, привлеченных из поисковой выдачи и контекстной рекламы) и «Среднюю стоимость посетителя» (прогноз стоимости одного привлеченного посетителя через поисковое продвижение и контекстную рекламу).

Настройка бюджета.

Бюджет рекламной кампании — ограничение максимальной суммы расходов для поискового продвижения и контекстной рекламы.



Стоимость поискового продвижения состоит, в основном, из ежемесячного бюджета на увеличение ссылочной популярности. Чем больше бюджет, тем быстрее сайт достигнет первой страницы поисковых систем. Бюджет на контекстную рекламу определяется конкуренцией рекламодателей. Оплата производится только за переходы на ваш сайт (клики по объявлениям). Увеличение бюджета повышает позицию объявлений в выдаче, тем самым увеличивает объем привлекаемого трафика. Изменить бюджеты, а также включить или отключить определенный тип продвижения можно и после запуска рекламной кампании. Оплата и запуск рекламной кампании .

Выберите сумму пополнения (так, чтобы ее хватило как минимум на месяц) и нажмите «Оплатить». Вы будете перенаправлены в раздел «Оплата услуг» для выбора удобного способа оплаты и совершения платежа.



После поступления оплаты кампания запустится автоматически.

Оплата услуги

Оплата услуги производится отдельно от общего баланса аккаунта. Для пополнения баланса услуги перейдите в раздел «Сайты» — «Продвижение», кликните на строку с доменом (или кнопку «Настроить») и нажмите «Пополнить счет».

Выберите сумму пополнения и нажмите «Оплатить». Вы будете перенаправлены в раздел «Оплата услуг» для выбора удобного способа оплаты и совершения платежа.

После того, как платеж поступит к нам, он будет отображен на балансе раздела «Продвижение», при этом общий баланс аккаунта (в разделе «Оплата услуг» или на главной странице панели управления) не изменится.

Подробную финансовую статистику (все поступления и списания средств за рекламу и продвижение) можно просмотреть, кликнув на сумму баланса.

Регулярно пополняйте баланс услуги — при отсутствии средств на счету рекламная кампания приостановится, а остановка даже на несколько часов может привести к значительным задержкам в продвижении сайта на первую страницу поисковой выдачи.

Управление кампанией

Для работы с услугой перейдите в раздел «Сайты» — «Продвижение» и кликните на кнопку «Настроить».

Описание интерфейса и полезные советы по настройке можно также найти в модуле услуги, кликнув на значок информации:

Основная работа с услугой выполняется на вкладке «Управление». Здесь вы можете управлять ключевыми словами, по которым пользователи будут находить ваш сайт, и посадочными страницами, на которые пользователи должны попадать при переходе.

Здесь же доступна сводная информация по работе рекламных инструментов: посещаемость сайта, количество просмотров страниц, процент продвигаемых ключевых слов в поиске Яндекса, статистика показов объявлений и переходов по ним из поисковых систем Яндекс и Google.

Статистика с сайта

Здесь отображается посещамость и количество просмотров сайта по дням.

Для работы модуля должен быть подключен счетчик «Яндекс.Метрика». Для подключения необходимо:

Зарегистрироваться в Яндекс.Метрике и получить код счетчика.

Разместить код счетчика на своем сайте.

Привязать аккаунт Яндекса на вкладке «Настройки» — «Счетчик cтатистики».

Модули Поисковое продвижение и Контекстная реклама

Модули содержат статистику (графики отображают статистику по запущенным словам) и настройки соответствующего типа продвижения.

Вы можете изменить используемые ключевые слова, бюджеты услуги, включить/отключить контекстную рекламу в Яндексе и Google.

Слова в работе

Добавленные слова находятся в соответствующих услугах в блоках Продвигаемые слова / Рекламируемые слова.

В таблицах также отображаются позиции в поисковых системах и показы/переходы по объявлениям.

Для поискового продвижения — текущая позиция сайта по ключевому слову. Позиции обновляются раз в день. Если позиция изменилась относительно вчерашней, то справа от текущей позиции будет отображаться разница между текущей и вчерашней позицией. Для контекстной рекламы отображается количество показов объявления и кликов по нему. Статистика обновляется несколько раз в день.

Слева от слова отображается индикатор его статуса:

Полное кольцо — услуга запущена пользователем.

Одна из половинок серая — услуга запущена частично.

Один из половины кольца красного цвета — обозначает наличие проблемы. Данная проблема будет отображаться под словом.

Красное кольцо — слово остановлено из-за окончания средств на счёте.

Серое кольцо — услуга остановлена/не запущена пользователем.

При наличии проблем со словом перейдите в настройки слова, кликнув на значок справа:

В этом же разделе с настройками можно изменить целевую страницу. Убедитесь, что страница, подобранная автоматически, соответствует ожиданиям посетителя. Если на сайте есть страница, которая лучше соответствует ключевому слову, измените адрес страницы.

По клику на иконку статистику можно просмотреть детальную статистику по слову.

Для поискового продвижения отображается изменение позиции выбранного ключевого слова в Яндексе и Google. Позиция показывается с глубиной в 50 (5 страниц поисковой системы). Под графиком выведена таблица с данными за каждый день. Позиции обновляются раз в день.

Для контекстной рекламы отображается количество показов и кликов по объявлению в Яндексе и Google. Под графиком выведена таблица с количеством показов, кликов и кликабельностью объявления (CTR) за каждый день.

Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» вы сможете:

указать регионы, на которые нацелена ваша реклама;

указать расписание показа контекстной рекламы (например, не показывать рекламу в выходные или ночное время);

загрузить лицензии и сертификаты, если ваши услуги или продукты подлежат обязательной сертификации;

указать контактные данные компании, для повышения ценности объявления;

настроить коррекцию расходов для поискового продвижения — определить, что делать со ссылками, если бюджет установлен ниже текущего расхода за купленные ссылки.

Обращение в поддержку

Поддержка по вопросам настройки и функционирования инструментов услуги осуществляется службой поддержки PromoPult. При возникновении каких-либо вопросов, отправьте нам обращение через раздел «Поддержка», и мы передадим его специалистам PromoPult.

Со стороны поддержки Timeweb предоставляются консультации по подключению / отключению услуги, первичной настройке, оплате и возврату средств.

Приостановка рекламной кампании

Рекламная кампания для домена останавливается в случаях:

Израсходованы средства на балансе услуги «Реклама и продвижение». Для возобновления работы пополните баланс.

Аккаунт виртуального хостинга заблокирован в связи с истечением оплаченного периода или из-за нарушений правил использования услуги. После разблокировки аккаунта кампания возобновится.

Услуга отключена клиентом.

Истек срок регистрации домена.

Домен удален или перенесен на другой аккаунт Timeweb.

Возврат средств

Возврат неизрасходованных средств за услугу «Реклама и продвижение» осуществляется автоматически на общий баланс аккаунта в случаях:

отключения услуги клиентом;

истечении срока регистрации домена;

удаления домена или его переноса на другой аккаунт.

Для возврата средств при блокировке аккаунта виртуального хостинга отправьте запрос в службу поддержки Timeweb, после чего средства будут возвращены на общий баланс вашего аккаунта.

Обратите внимание, что кампания останавливается не мгновенно, поэтому итоговая сумма к возврату будет немного ниже той, которую вы видите на балансе услуги в момент отключения рекламной кампании.