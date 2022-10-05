Рекомендации для продвижения сайта
Ключевые слова
- При создании рекламной кампании, следует выбирать ключевые слова которые могли бы использовать потенциальные клиенты при поиске предлагаемых вами товаров и услуг. Не забывайте использовать синонимы, а также название брендов на русском и иностранном языках. Избегайте профессиональных терминов и названий, если ваши потребители не являются профессионалами. Оптимальным является набор из 15-20 ключевых слов, достаточно точно описывающих вашу деятельность.
- Не добавляйте в кампанию слишком общие слова (например, «автомобиль», «недвижимость», «юридические услуги» и пр.). Такие слова обладают большим охватом аудитории, но далеко не всегда бывают эффективны, так как привлекают на сайт незаинтересованных пользователей. Большое количество нерелевантных запросов приводит к нерациональному расходованию бюджета.
Более конкретные ключевые слова имеют меньший охват, но приводят на сайт целевую аудиторию.
- Ключевые фразы, содержащие слова «купить», «цена», «продажа», «магазин», «интернет-магазин», «стоимость», «заказать», «услуги», «в наличии» и т.д. привлекают более заинтересованных посетителей.
- Для старта продвижения рекомендуется добавлять большое количество слов. Эффект от 20-30 слов с небольшой стоимостью посетителей будет в разы выше, чем от одного слова на тот же бюджет.
- Для успешного продвижения оптимизируйте сайт, используя те слова, которые вы выбрали для рекламы — добавьте их в заголовки и текст страниц.
- В качестве посадочных страниц используйте страницы, наиболее точно отвечающие на запрос пользователя. Например, запрос «интернет магазин платья» должен вести на страницу с платьями, а не на главную страницу — так вы избавите клиента от необходимости искать данную информацию на сайте.
Контент
- Помните, что главным фактором ранжирования для поисковых систем является контент. Регулярно пополняйте сайт релевантными текстами, полезными советами, новостями, описаниями проделанных работ — всем, что может заинтересовать потенциальных клиентов на любой стадии покупки. Уделяйте внимание удобству вашего сайта, чтобы вовлечь пользователей в общение.
- Уменьшите количество текстовой информации в верхней части страницы — там должны быть расположены самые приятные визуальные образы и самые «вкусные» ценовые предложения. В первые секунды на сайте посетители воспринимают только визуальную информацию и принимают решение остаться для более подробного изучения, или покинуть сайт.
- Изучите сайты конкурентов: обратите внимание на количество страниц, структуру сайта и структуру страниц. Разработайте собственный контент на основе наблюдений. Используйте те же типы контента и способы подачи материала. Постарайтесь приблизить количество страниц и их структуру к сформулированному шаблону.
- Не забывайте, что поисковые системы наказывают за копирование контента с других сайтов. Никогда не используйте тексты и изображения с других сайтов — сайт, уличенный в плагиате, не имеет шансов на лидирующие позиции.
Объявления
- Используйте в заголовках объявлений ключевое слово, оно подсвечивается жирным выделением в результатах поиска.
- Для каждого объявления составьте уникальный текст, содержащий призыв к действию и показывающий выгоду вашего предложения.
- Изучите объявления конкурентов и сделайте ваши предложения более привлекательными:
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- укажите в объявлении цены;
- используйте слова «подарок, скидка, бесплатно, акция», они привлекают внимание;
- не пытайтесь описать сразу все в коротком тексте, такие объявления не несут конкретной информации и игнорируются на подсознательном уровне.
Как ускорить продвижение сайта
Убедитесь, что:
- Сайт наполнен уникальным текстом и фотографиями (не повторяющимися на других сайтах в сети Интернет) — ваш контент может быть скопирован на другие ресурсы.
- Текст посадочных страниц содержит соответствующие ключевые слова. Ключевые слова не встречаются слишком часто и употребляются в тексте согласно всем правилам русского языка.
- Заголовки страниц отличаются на различных страницах, содержат ключевые слова и соответствуют содержимому страниц. Также заголовки должны отличатся от заголовков сайтов, находящихся в ТОПе.
- Количество страниц на сайте приблизительно соответствует количеству страниц на сайтах конкурентов, занимающих позиции на первых страницах поисковой выдачи по выбранным вами ключевым словам.
Дополнительно
- Станьте экспертом на тематических форумах и блогах. Вставьте в подпись на форуме ссылку на ваш сайт — чем больше информации о вашей компании в интернете, тем лучше позиции сайта (Яндекс оперирует понятием «Авторитетность» не только в контексте ссылочной популярности, но и в плане известности бренда).