Рекомендации для продвижения сайта

При создании рекламной кампании, следует выбирать ключевые слова которые могли бы использовать потенциальные клиенты при поиске предлагаемых вами товаров и услуг. Не забывайте использовать синонимы, а также название брендов на русском и иностранном языках. Избегайте профессиональных терминов и названий, если ваши потребители не являются профессионалами. Оптимальным является набор из 15-20 ключевых слов, достаточно точно описывающих вашу деятельность.

Не добавляйте в кампанию слишком общие слова (например, «автомобиль», «недвижимость», «юридические услуги» и пр.). Такие слова обладают большим охватом аудитории, но далеко не всегда бывают эффективны, так как привлекают на сайт незаинтересованных пользователей. Большое количество нерелевантных запросов приводит к нерациональному расходованию бюджета.





Более конкретные ключевые слова имеют меньший охват, но приводят на сайт целевую аудиторию.