Что такое бэкап
Потеря всех данных сайта – страшный сон предпринимателя или компании, особенно, когда веб-ресурс – это основной источник привлечения клиентов. Но даже у мировых брендов происходят инциденты: выходит из строя оборудование, случаются хакерские атаки и многое другое. При этом их продукты всегда остаются в прежнем состоянии, а все потому, что используется регулярный бэкап. Что это такое и как его настроить – рассказываем в сегодняшней статье.Читать полностью
Что такое надежный хостинг?
На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда выбираете хостинг-провайдера? Учитывая разнообразие предложений на рынке, становится все сложнее сопоставить услуги конкурирующих компаний.Читать полностью
Что такое облачный VDS
Облачный VDS (Cloud VDS) – это вид хостинга, при котором доступные ресурсы виртуального выделенного сервера (VDS) могут быть по необходимости мгновенно отмасштабированы, то есть увеличены либо уменьшены.Читать полностью
Что влияет на продвижение сайта
Очередной виток развития SEO начался в апреле 2015 года с приходом нового алгоритма от Яндекса – «Минусинск». В связи с этим специалисты службы технической поддержки Timeweb ежедневно сталкиваются со шквалом вопросов относительно того, какие факторы оказывают прямое влияние на рейтинг сайтов в Yandex, Google, Bing, Yahoo! и других поисковых системах. Чтобы прояснить ситуацию, эксперты нашей компании подготовили краткий справочный материал, из которого вы узнаете, что влияет на продвижение сайта и какая роль в этом отведена хостинг-провайдеру.Читать полностью
Инструкция по настройке VDS: базовая конфигурация и работа с LEMP
Сама процедура настройки VDS представляет собой ввод в консоль текстовых команд, с помощью которых можно осуществлять практически любые операции над сервером. Далее рассмотрена последовательность базовых действий, которые необходимо осуществить сразу после запуска виртуальной машины, а также пошаговая установка связки программного обеспечения, необходимого для размещения веб-сайтов.Читать полностью
Как настроить виртуальный хостинг
Главным инструментом в работе с настройками виртуального хостинга является файл .htaccess – в отличие от httpd.conf файл работает для каталога, в котором расположен, и подкаталогов, тогда как второй отвечает за настройки конфигурации в целом для всего массива сайтов под эгидой Apache, расположенных на виртуальном хостинге.Читать полностью
Подробный гайд как открыть ИП в 2025 году
Благодаря цифровизации и многочисленным онлайн-сервисам открыть ИП в 2025 году стало проще, чем 10-20 лет назад. Многие этапы регистрации проходятся за один или два дня, при этом вам не нужно выходить из дома, всё можно сделать онлайн в ноутбуке или смартфоне. Рассказываем с чего начать, если вы хотите стать бизнесменом и получать доход с предпринимательства.Читать полностью
Как выбрать нишу для интернет-магазина в 2025 году
Интернет-магазин начинается с ниши. Удачный выбор помогает быстрее находить клиентов и планировать развитие, неудачный — приводит к лишним тратам и разочарованию. В этой статье мы посмотрим на популярные направления для интернет-магазинов и расскажем, как их выбрать.Читать полностью