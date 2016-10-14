Потеря всех данных сайта – страшный сон предпринимателя или компании, особенно, когда веб-ресурс – это основной источник привлечения клиентов. Но даже у мировых брендов происходят инциденты: выходит из строя оборудование, случаются хакерские атаки и многое другое. При этом их продукты всегда остаются в прежнем состоянии, а все потому, что используется регулярный бэкап. Что это такое и как его настроить – рассказываем в сегодняшней статье.