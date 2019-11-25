В докладе Digital 2020 агентство We Are Social сообщает, что среднестатистический житель планеты ежедневно проводит в интернете почти 7 часов. Мы общаемся, делаем покупки и регистрируемся в различных сервисах постоянно, и кто-то должен заботиться о безопасности наших данных: e-mail адресах, паролях, номерах банковских карт. Конечно же, защита информации, передаваемой на сайте — задача его владельца. WordPress — самый популярный движок в мире. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам, как добавить SSL-сертификат на сайт на WordPress и сделать его безопасным для посетителей, избежав распространенной ошибки. Разберемся по порядку.