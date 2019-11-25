Что такое ошибка 500 и когда она возникает
Пользователи интернета и владельцы сайтов периодически сталкиваются с различными ошибками на веб-страницах. Одной из самых распространенных ошибок является error 500 (ошибка 500). Поговорим в нашей статье о том, что это за ошибка и как ее исправить.Читать полностью
Для чего и где применяется SSL-сертификат?
«На небе только и разговоров, что о море...». А в интернете — об SSL-сертификате. Что это и зачем? Разберемся здесь и сейчас.Читать полностью
Как настроить сайт на WordPress для работы с SSL-сертификатом
В докладе Digital 2020 агентство We Are Social сообщает, что среднестатистический житель планеты ежедневно проводит в интернете почти 7 часов. Мы общаемся, делаем покупки и регистрируемся в различных сервисах постоянно, и кто-то должен заботиться о безопасности наших данных: e-mail адресах, паролях, номерах банковских карт. Конечно же, защита информации, передаваемой на сайте — задача его владельца. WordPress — самый популярный движок в мире. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам, как добавить SSL-сертификат на сайт на WordPress и сделать его безопасным для посетителей, избежав распространенной ошибки. Разберемся по порядку.Читать полностью