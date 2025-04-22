Что такое язык программирования

Программа на компьютере или смартфоне – это последовательность команд, которую создавали с учетом определенных правил. Этот свод инструкций и называется языком программирования. При написании кода используются конкретные слова, функции и операторы, а каждый элемент обладает четким смыслом, понятным компьютеру.

Особенности языка программирования

Язык программирования – это технический, искусственный язык, обладающий некоторыми свойствами естественного. Так, в любом из них есть лексика, синтаксис и семантика. Программист обязан соблюдать алгоритм, иначе код получится нерабочим. Схема одинакова практически для любого языка программирования – хоть для Fortran, появившегося в 50-х годах прошлого века, хоть для React 2012 года.

На данный момент существует более 8 тысяч языков программирования.

Тенденции в сфере программирования:

Регулярно появляются новые языки программирования с более простым форматом создания кода (переход на высокоуровневые системы). Более актуальными становятся платформы, поддерживающие облачные технологии, сайты и мобильные приложения. Разнообразие несколько усложняет изучение материальной части, переход на другие языки иногда затруднен из-за различий в механике.

Операторы обычно представляют собой английские слова, указывающие на то, какие операции должны активироваться при их внесении в код. Из-за этого кардинально различные языки программирования немного похожи друг на друга. Они отличаются только синтаксисом или подходом, парадигмой.

Чем язык программирования отличается от алгоритма

С понятием «алгоритм» пользователи сталкиваются в момент составления технического задания. Он представляет собой четкий порядок действий и правил их выполнения и не зависит от выбранного инструмента реализации. Фактически алгоритм является частью любого языка, за счет него программисты составляют логику выполнения.

Различия касаются следующего:

Одна и та же команда (алгоритм) выглядит по-разному в зависимости от языка программирования. Понимание алгоритма упрощает выполнение техзадания на любой платформе. Высокоуровневые языки проще для понимания, чем низкоуровневые типа Ассемблера.

Последнее объясняется применением понятных пользователю слов и удобным форматированием со смещением строк. Редакторы кода обычно подсвечивают типовые участки различным цветом. Визуальное оформление помогает ориентироваться в «чужих» программах, а также ускоряет разработку собственного алгоритма.

Как компьютер понимает языки программирования

Технически цифровая электроника управляется последовательностью единиц и нулей. Но работать с таким массивом вручную нереально, учитывая объемы, с какими приходится иметь дело сегодня. Современные же языки программирования представляют собой «набор фраз» с атрибутами. Перед исполнением любое приложение переводится в машинные команды.

Механика работы:

Исходный текст программы прогоняется через модуль компилятора. После запуска происходит выполнение заданного алгоритма программы. В ряде случаев возможна декомпиляция и редактирование кода.

При отладке используется интерпретатор, который считывает и выполняет программу пошагово, с визуальным отображением результата. Интересный факт – оба приложения (компилятор и интерпретатор) также написаны на том или ином языке программирования. Они представляют собой тот же набор машинного кода, который ранее был неким исходным текстом, например на C++.

Многие программы состоят из неких стандартных модулей типа «открыть окно ввода данных». Чтобы упростить и ускорить создание продуктов, все чаще применяются готовые библиотеки кода. Они представляют собой заранее написанные и проверенные модули, которые достаточно вставить в текст. Или сохранить в отдельном файле, куда программа будет периодически обращаться.

Почему появляются новые языки программирования

Пиком развития модульного программирования считаются фреймворки. Типичные представители этой категории для разработки веб-ресурсов – Bootstrap, React.js, Django, Laravel, Angular. На рынке подобных «изделий» насчитывается несколько десятков. Такие инструменты часто называют «новыми» языками программирования.

Причины разработки новинок:

Изменение локальных и сетевых технологий. Рост мультимедийных возможностей оборудования. Возрастают потребности пользователей компьютеров.

Тенденция особенно заметна на рынке мобильных устройств, социальных и поисковых сетей. Везде начинают внедряться алгоритмы искусственного интеллекта, но возможностей старых платформ для обеспечения заданной функциональности явно недостаточно. Плюс сильно возрастают объемы программ, и разработчикам приходится думать над сокращением времени работы, иначе конкуренты будут выпускать аналогичные продукты раньше. Или стоимость возрастет так, что создание программы станет нерентабельным. Выгоднее содержать двух разработчиков, владеющих навыками работы с фреймворками, чем огромный штат сотрудников, которые пишут код на одном из «изначальных» языков.

Что лучше изучать новичку

Перечисленное выше влияет на выбор «первого» языка программирования. В большинстве случаев рационально изучать наиболее актуальный вариант, чтобы наверняка быть обеспеченным работой. Но существуют и некие рейтинги, по которым вполне можно проводить профориентацию.

Можно начать с Python, а следом за ним осваиваться с Java и C++. Остальные языки программирования берут многое из синтаксиса перечисленных базовых платформ. Если акцент изначально ставится на разработке сайтов, стоит поработать над навыками в PHP, Ruby, JavaScript. Программы для мобильных устройств чаще пишут на Objective-C, Swift и Java.

Чтобы стать востребованным, нужно владеть минимум 5 языками.