Что такое хостинг и зачем он нужен

Поговорим о том, что такое хостинг, зачем он нужен и каких видов бывает.

Что такое хостинг?

Если в двух словах, то хостинг – это комбинация программных и аппаратных технологий, позволяющая разместить в интернете сайт, приложение, базу данных и их составные компоненты, требующие постоянного нахождения в онлайне.

Два основных сопутствующих хостингу термина – сервер и хостинг-провайдер.

Сервер

Это компьютер, на котором хранятся файлы вашего сайта или приложения. Он работает без перерыва 24/7.

Хостинг-провайдер

Это компания, обслуживающая сервер и создающая специализированное ПО для него, чтобы программисты и вебмастера могли разрабатывать, тестировать и размещать в сети свои проекты.

От выбора хостинг-провайдера зависит, насколько стабильно будет работать ваш сайт или приложение.

Что нужно знать перед размещением сайта на хостинге

Размещение сайта на хостинге также подразумевает подключение доменного имени. Без этого пользователи не смогут перейти на веб-ресурс и просмотреть его содержимое. Доменное имя – это домен, название ресурса, которое вводится в поисковой строке браузера, например, timeweb.com.

Получить домен можно у аккредитованных регистраторов. Они могут предоставить доменное имя как вместе с хостингом, так и отдельно от него. Лучше всего находить сервисы, которые позволяют получить весь спектр услуг – это удобно, так как в одном месте можно контролировать и домен, и сайт.

Воспользоваться всеми услугами по размещению сайта в интернете можно, например, в Timeweb. Достаточно зарегистрировать аккаунт, купить доменное имя, загрузить сайт и подключить к нему домен. После таких несложных действий пользователи смогут посещать ресурс, оставлять на нем заявки или покупать товары.

При выборе домена следует опираться на название компании и удобство имени. Важно, чтобы клиентам было легко его запомнить и ввести в адресной строке. Само доменное имя размещается на определенном IP-адресе: служба DNS находит соответствие между доменами и IP компьютеров, благодаря чему пользователи могут посещать сайт, который размещен у хостинг-провайдера.

Принципы работы хостинга сайтов

Каждый хостинг представляет собой мощнейший компьютер, который обеспечивает непрерывную работу сайтов. На нем есть процессор, оперативная память и дисковое пространство – именно эти составляющие передаются клиенту в использование. Как правило, пользователь за них вносит ежемесячную оплату, в которую помимо прочего входят дополнительные услуги хостинга, например, бесплатная почта, подключение защищенного протокола и многое другое.

Дополнительно на хостинге размещается специальное программное обеспечение, необходимое для бесперебойной работы веб-порталов. Оно функционирует круглосуточно, поэтому доступ к сайтам остается 24/7. А чтобы все данные оставались в сохранности, оборудование размещается в специальных дата-центрах. У надежных хостеров они защищены вооруженной охраной и исключают возникновение физических неисправностей. И даже если по какой-то причине произойдет сбой, вся информация останется в сохранности, так как используется резервное копирование данных.

Как видите, хостинг – это довольно сложная платформа, выбор которого может повлиять не только на функционирование сайта, но и на сам бизнес. Если ресурс не будет работать 24/7 без защиты данных, то компания может лишиться клиентов и продаж. Поэтому важно выбрать правильный хостинг, который справится со всеми задачами.

Для чего используется хостинг?

Всем веб-проектам нужен хостинг, так как без него невозможно оказаться в интернете. Когда речь идет об офлайн-приложениях (будь то калькулятор или менеджер задач), потребности в хостинге нет. Но как только понадобится выход в интернет (у вас сайт, а не программа) или синхронизация данных между облаком и устройством пользователя, то придется найти надежную платформу, на базе которой и будет работать ваш продукт.

Виды хостингов

Для каждой программы или сайта требуется определенный набор опций и определенное количество ресурсов. Поэтому хостинги начали меняться, трансформируясь в виртуальные машины и облачные кластеры.

Виртуальный хостинг

Наиболее бюджетный и простой в реализации хостинг. Это не отдельный компьютер для запуска вашего продукта, а пространство на жестком диске сервера, на котором размещают свои сервисы и веб-ресурсы другие разработчики.

Такой подход позволяет на одной аппаратной платформе разместить десятки, а то и сотни сайтов, независимых друг от друга.

Преимущество такого хостинга – низкая стоимость. Не нужно арендовать полноценный компьютер, не нужно платить за сложные технологии виртуализации. При этом функционально он не особо ограничен. Хорошие хостинги предлагают богатый выбор опций и удобные системы управления сервером.

Из минусов стоит выделить невысокую производительность, ограниченность в функциональном плане и отсутствие контроля над частью компонентов сервера. За администрирование отвечает хост. Он же решает, на каком «железе» работает сервер, какая ОС используется, какие технологии и приложения доступны вебмастерам и разработчикам.

Такой хостинг идеально подходит для небольших статичных сайтов и блогов на базе WordPress, но используется и для более сложных проектов.

Timeweb предлагает виртуальный хостинг по скромным ценам с поддержкой популярных CMS и собственной панелью управления. С помощью нее можно редактировать файлы сайта, устанавливать дополнительное ПО, создавать базы данных и т.п.

VPS

Аббревиатура VPS расшифровывается как Virutal Private Server. Да, мы снова говорим о виртуальных серверах, но на этот раз в ход идет продвинутая технология виртуализации и приложение под названием гипервизор. Благодаря более сложным и дорогим программным компонентам VPS делает симуляцию сервера более функциональной и похожей на реальный ПК.

VPS позволяет создавать изолированные операционные системы внутри одного устройства под управлением Linux. Эти изолированные блоки работают как полноценные компьютеры внутри компьютера. На такие серверы можно устанавливать даже Windows и вносить изменения в BIOS.

VPS подходит для размещения в сети сложных динамических приложений, комплексных баз данных, крупных сайтов и других продуктов, требующих большого количества ресурсов.

Существуют разные технологии виртуализации. Самые популярные среди них – OpenVZ и KVM. Первая позволяет быстрее менять характеристики сервера, не перезагружая его, но при этом ограничивает функциональность виртуальной машины и не позволяет использовать WIndows. KVM дает больше контроля над системой и изолирует виртуальный сервер даже от администраторов хостинга.

VDS

VPS и VDS – это одно и то же. Аббревиатура расшифровывается как Virtual Dedicated Server и подразумевает аналогичный виртуальный сервер. Но некоторые вебмастера разделяют эти понятия, считая, что VPS – это исключительно серверы на базе технологии OpenVZ, а VDS – это серверы на базе KVM, XEN, VMWare и прочих похожих технологий.

Можно воспринимать VPS как виртуальный сервер на базе Linux с гибким «железом», а VDS – как его аналог, поддерживающий Windows и другие ОС. Подробнее о разнице VDS и VPS читайте тут

Выделенный сервер

А это уже настоящий компьютер. В таком хостинге не задействуется технология виртуализации, а все аппаратные компоненты принадлежат одному пользователю. Это сервер в его первозданном виде.

Главное преимущество выделенных серверов – полная независимость. Вы просите хоста предоставить вам компьютер с конкретными характеристиками, и вам не нужно делить «железо» с другими арендующими. При этом вы можете самостоятельно его администрировать, и тогда ни у кого больше не будет доступа к «внутренностям» ПК.

Еще одно преимущество выделенных серверов – высокая производительность. Отсутствие «соседей» по хостингу и дополнительных программных прослоек дают возможность использовать мощность арендованного ПК по максимуму.

Этот тип хостинга подходит для более комплексных и ресурсоемких приложений. В частности, он часто встречается в качестве платформы для игровых серверов.

Облако

Облачный кластер – это сеть серверов, объединенная в единое цифровое пространство, на базе которого можно размещать приложения и сайты в интернете.

Одно из главных преимуществ облака – гибкая аппаратная составляющая. Производительность сервера можно динамически менять в зависимости от того, сколько посетителей зашло на ваш сайт и сколько человек пользуется приложением.

Также облачные сервисы часто предлагают не хостинг в классическом понимании, а именно услуги. Например, инфраструктуру для размещения сайтов и приложений с уже подготовленной базой данных и бэкенд-кодом.

Облачные системы настолько гибкие, что подходят всем. В них можно размещать цифровые продукты любого типа на выгодных условиях, с высоким уровнем безопасности и без потерь в производительности.

Как выбрать хостинг?

Поговорим о том, на что стоит обратить внимание при выборе хостинг-провайдера.

Цена

Если дорого, то необязательно хорошо. И наоборот. В мире хостинг-провайдеров бюджетные решения могут работать лучше дорогих. Но избегайте бесплатных серверов. Их администраторы продают данные пользователей рекламистов и редко ручаются за сохранность серверов.

Стабильность и безопасность

Чем выше аптайм (время бесперебойной работы), тем лучше. Ищите хостинг с хорошей репутацией, который не устраивал массовый слив личных данных и не выходил из строя на долгий период времени на регулярной основе.

Производительность

Если вы арендуете сервер, то нужно взять аппаратные компоненты с запасом, чтобы при неожиданном повышении нагрузки не оказаться в ситуации, когда нужно срочно наращивать мощности.

Удобное управление

Чтобы манипулировать сервером, нужно либо хорошо знать, как работать с командной строкой, либо выбирать хостинг с удобной панелью управления. Чем больше в ней опций, тем лучше.

Можно ли узнать какой хостинг используется на чужих сайтах?

Некоторым пользователям проще выбирать провайдера, полагаясь на выбор администраторов сайтов, которыми они пользуются сами. Есть ряд инструментов, позволяющих узнать, на каком хостинге базируется сайт.

Сколько стоит хостинг?

Стоимость хостинга варьируется в зависимости от расположения серверов, их аппаратных характеристик, используемых технологий, дополнительных функций и т.п.

Виртуальные хостинги, даже международные, обходятся в среднем в 3 доллара ежемесячно. VPS, будучи более функциональным решением, стоит около 10 долларов в месяц, но есть и бюджетные решения, такие как у Timeweb (от 169 рублей в месяц).

Стоимость облачного хостинга варьируется в зависимости от нагрузки на серверы. Провайдеры рассчитывают стоимость по мере использования. Это позволяет экономить.

Некоторые платформы предлагают размещение сайтов на безвозмездной основе, но с большим списком ограничений (не выдают домен, не предоставляют сертификаты и т.п.).

Как заказать услугу хостинга

Большинство хостинг-провайдеров предоставляют подробные инструкции по заказу услуги хостинга. Чаще всего они содержат 3 основных шага:

Выбор тарифа. На первом этапе вам нужно определиться с тарифным планом, от которого зависит объем диска, количество размещенных сайтов, мощность сервера и многое другое. В зависимости от задачи выбирается тариф и регистрируется аккаунт. На Timeweb, например, тарифный план можно подключить бесплатно на 10 дней. За это время вы успеете ознакомиться со всеми функциями сервиса и протестировать сайт. Выбор CMS. На следующем этапе нужно подобрать необходимую платформу для размещения сайта, например, WordPress или MODX. Как правило, для этого на сервисе предоставляется полноценный каталог, с помощью которого установка любой CMS выполняется буквально в несколько кликов. При этом, если ваш сайт не подразумевает использование CMS, вы можете загрузить его самостоятельно через файловый менеджер. Информация о владельце. Чтобы создать аккаунт, также необходимо рассказать о себе – указать ФИО, почту, логин, номер телефона и паспортные данные. Не все хостинги обязывают заполнять всю информацию, но это даст гарантию, что доступ к аккаунту можно будет восстановить в любой момент времени. Кроме того, когда аккаунт регистрируется на конкретного человека, его всегда можно легко передать другому лицу.

После прохождения 3-х основных шагов останется только подключить домен и запустить сайт. Если на каком-то этапе возникнут проблемы, то всегда можно обратиться за помощью к технической поддержке. У профессиональных хостинг-провайдеров она квалифицированная и решает все вопросы, связанные с услугами хостинга.

В чем особенности бесплатного хостинга?

Как мы уже говорили выше, хостинги чаще всего предоставляются на платной основе, но есть и сервисы, услугами которых можно воспользоваться бесплатно. Это отличный вариант, чтобы протестировать сайт и посмотреть, как работают подобного рода платформы. Минус таких площадок в том, что у них есть существенные ограничения:

Место на диске. Чаще всего его объем не превышает 1 ГБ свободного пространства. Этого вполне хватит на небольшой сайт, например, лендинг или сайт-визитку. Если вы планируете запускать интернет-магазин, то лучше обратиться к услугам платного хостинг-провайдера.

Техническая поддержка. Как правило, на бесплатных хостингах нет никакой поддержки либо она отвечает крайне редко. У профессиональных хостеров есть квалифицированные специалисты, которые всегда на связи и готовы помочь.

Реклама. На некоторых хостингах можно встретить рекламные интеграции, которые могут быть видны не только на сервисе, но и на размещенном сайте. Такой вариант, конечно, не подойдет для серьезных проектов, так как реклама будет, мягко говоря, раздражать посетителей сайта.

Строгие требования. Некоторые бесплатные хостинг-провайдеры запрещают размещение сайтов-визиток компаний или каких-либо платных сервисов. Также аккаунт может быть заблокирован и удален за отсутствие активности.

Риск утечки данных. У бесплатных хостеров чаще всего нет никаких гарантий – они вполне могут передавать данные третьим лицам. Поэтому, если вы все-таки решились использовать свободную площадку, лучше не предоставлять ей паспортные и другие важные данные.

Медленная работа серверов. Сайты, размещенные на бесплатных дисковых пространствах чаще всего загружаются очень долго даже при хорошем интернет-соединении.

Домены третьего уровня. К имени сайта обычно присоединяется название хостинга, например, domanname.freehosting.com. Это хороший вариант для тестирования ресурса, но для обычного использования не подойдет. Такой домен не будет вызывать доверия, а запомнить его сможет не каждый пользователь.

Сайт может быть закрыт. Когда проект размещается на бесплатном хостинге, то чаще всего это означает, что его владелец не клиент, а хостер. У него есть все права, и в любой момент он может без каких-либо причин закрыть доступ к сайту или вовсе его удалить.

Топ-5 лучших хостингов

Чтобы вам было проще выбирать, вот несколько хостингов, которые точно заслуживают доверия.

Timeweb

Timeweb предлагает серверы всех типов и в каждом сегменте предоставляет выгодные условия.

Виртуальный хостинг Timeweb отличается от конкурентов высокой производительностью и продвинутой панелью управления. Она позволяет создавать базы данных, редактировать код сайта, управлять файлами и сертификатами безопасности.

VPS/VDS от Timeweb – бюджетный и безопасный, а физические выделенные серверы охраняются специалистами в лучших дата-центрах.

Облачные решения Timeweb стремительно развиваются и предлагают выгодные тарифы для быстрого развертывания приложений и контейнеров на базе отказоустойчивой и производительной инфраструктуры.

DigitalOcean

Популярный во всем мире хостинг, предлагающий адаптивные виртуальные машины – структуры с фиксированным объемом аппаратных характеристик, которые при необходимости можно быстро наращивать.

Свою популярность DigitalOcean получил за счет высокого времени бесперебойной работы и большого количества гибких тарифов.

Amazon Web Services

Один из крупнейших и востребованных серверов. Amazon предлагает большой выбор серверов: от простейших VPS до крупных облачных кластеров с неограниченными ресурсами.

Netlify

Бесплатный и простой в обращении хостинг, позволяющий в два клика опубликовать свой GitHub-код на сервере с подготовленным сертификатом безопасности, доменом и другими необходимыми опциями.

Вместо заключения

Хостинг – это необходимость для любого онлайн-продукта, а ваша задача выбрать подходящую платформу, чтобы сайты или приложения работали максимально стабильно.