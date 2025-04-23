Что такое брендбук и зачем он нужен
Брендбук – это документ, содержащий в себе правила о визуальном представлении бренда, его философию, особенности коммуникации, миссию и цели. Зачастую в России брендбуком называют гайдлайн по фирменному стилю, однако эти документы отличаются: на самом деле, фирменный стиль – это часть брендбука.Читать полностью
Что такое геймификация и в каких сферах она используется
Внедрение игровых элементов в бизнес и бытовую сферу изменяет современную реальность. Качественно выстроенная система геймификации – это эффективный инструмент мотивации и вовлечения в любой сфере. В этой статье я расскажу о том, почему люди так любят игры, как это используют компании и как вообще работает геймификация.Читать полностью
Что такое паттерн в графическом дизайне
Людей всегда окружали паттерны. Такие узоры – это не плод человеческого воображения. Повторяющиеся элементы свойственны природе – представьте волны и морскую пену, ракушки, выброшенные на песок, спирали раковин моллюсков или просто симметрию снежинок. Со временем человек перенял эту «идею» у природы и начал использовать паттерны в своих целях, в частности для визуального оформления. Давайте разберемся, что же такое паттерн, для чего он нужен и как правильно его использовать в графическом дизайне.Читать полностью