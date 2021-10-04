28 апр. 2025 • обн. 18 июн. 2025
Числа в Python и методы работы с ними
В Python, как и во всех популярных языках программирования, имеются целые числа (int) и числа с плавающей точкой (float). Но у Python есть и отличительная особенность – комплексные числа (complex).Читать полностью
04 окт. 2021 • обн. 23 июн. 2025
Двумерные массивы в Python и методы работы с ними
Иногда нам приходится использовать таблицы с данными для решения своих задач. Такие таблицы называются матрицами или двумерными массивами. В Python существует несколько способов создания таких массивов.Читать полностью