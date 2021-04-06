Владельцы сайтов постоянно слышат доводы о необходимости работать с SEO. Конечно, оптимизация под поисковые запросы – прекрасный метод нарастить трафик, но как быть компаниям, которые не могут позволить себе штат копирайтеров и оптимизаторов? А если вы хотите предлагать услуги только заинтересованным лицам, а не случайным прохожим? Тут на помощь и приходит рекламный трафик. Один из лучших инструментов на рынке – сервис от Google. С помощью Google Ads вы сможете привлечь целевую аудиторию без дополнительной работы с контентом.