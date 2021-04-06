Article image
30 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое cookie

Многие пользователи сталкиваются с термином «cookie-файлы», однако не все знают, что это и для каких целей они существуют. В этой статье подробно разберем понятие, назначение, пользу и настройку безопасности cookie-файлов для обычного пользователя.

Читать полностью
Article image
06 апр. 2021 обн. 23 июн. 2025

Инструкция по настройке Google Ads

Владельцы сайтов постоянно слышат доводы о необходимости работать с SEO. Конечно, оптимизация под поисковые запросы – прекрасный метод нарастить трафик, но как быть компаниям, которые не могут позволить себе штат копирайтеров и оптимизаторов? А если вы хотите предлагать услуги только заинтересованным лицам, а не случайным прохожим? Тут на помощь и приходит рекламный трафик. Один из лучших инструментов на рынке – сервис от Google. С помощью Google Ads вы сможете привлечь целевую аудиторию без дополнительной работы с контентом.

Читать полностью