В современном мире потоки информации настолько обширны, что даже теоретически не подвластны ручной обработке, в то время как ценность их в крайне значительной степени велика. В мире бизнеса, в маркетинговой среде в частности, систематизация и анализ данных очень востребованы. Этим и занимается Data Science – наука, позволяющая сделать данные полезными.