Что такое CGI и как это использовать в рекламе
В этой статье мы расскажем, что такое CGI – Computer Generated Imagery – и почему следует приглядеться к этой технологии в сфере рекламы.Читать полностью
Data Science – наука о будущем: как использовать в бизнесе
В современном мире потоки информации настолько обширны, что даже теоретически не подвластны ручной обработке, в то время как ценность их в крайне значительной степени велика. В мире бизнеса, в маркетинговой среде в частности, систематизация и анализ данных очень востребованы. Этим и занимается Data Science – наука, позволяющая сделать данные полезными.Читать полностью
Email-маркетинг: как сформировать базу данных для рассылки
В настоящее время 4,1 млрд человек пользуются электронной почтой. Прогнозируется, что к 2025 году число пользователей email увеличится до 4,6 млрд. Практически каждый житель планеты доступен маркетологу, если задействовать email-рассылку. Нужно только грамотно сформировать базу данных.Читать полностью