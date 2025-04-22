Что такое SEO простыми словами

SEO-оптимизация – это совокупность процессов, позволяющих улучшить сайт для его ранжирования в поисковых системах. Такой метод поможет привлечь большое количество аудитории, увеличить продажи и сделать компанию более узнаваемой.

Из этого руководства вы узнаете:

Что такое SEO-продвижение и из чего оно состоит

Почему SEO нужно заняться прямо сейчас

Как работает индексация страниц сайта

Какие бывают типы SEO-оптимизации

Что помогает увеличить трафик из поисковых систем

Какие параметры влияют на SEO-оптимизацию сайта

От чего зависит стоимость продвижения

Почему стоит выбирать SEO-продвижение

Как отслеживать результаты SEO

Чем отличается SEO в России и других странах

Что подразумевается под SEO-продвижением?

SEO – это Search Engine Optimization. То есть оптимизация под поисковые движки. Адаптация и изменение веб-сайта таким образом, чтобы бы он был более привлекательным как для пользователей, так и для поисковых роботов.

Последние, в свою очередь, представляют собой систему, которая анализирует страницы, проверяя их на соответствие правилам поисковой системы. У Google и Яндекса они отличаются. И обе компании не рассказывают, от чего зависит позиция сайта в поисковике.

А позиция в поисковике как раз таки одна из основных причин, почему SEO вообще используют и почему так много внимания акцентируют на этом явлении.

Составляющие SEO-продвижения

Есть три ключевых момента, являющих собой основу хорошего SEO. То есть SEO, решающего основные задачи, поставленные вебмастерами и владельцами сайтов. В их числе:

Качество трафика. То есть привлечение реальных людей, заинтересованных в посещаемой странице. Тех, кто может приносить прибыль. Но не ботов и случайных прохожих, которые искали историческую личность, а попали на ваш кондитерский сайт. Количество трафика. Прибыль веб-сайта зачастую слишком тесно связана с количеством людей, которые могут его посетить. Причем неважно, хотите ли вы заработать на кликах по рекламе или продаете какие-то товары. Даже в случае с онлайн-магазинами большая аудитория идет на пользу. Органика. То есть привлечение людей без помощи рекламы. Нужно сделать так, чтобы сайт даже без партнерства с Google попадал на высокие позиции. Тогда поисковик будет приводить на сайт новых людей бесплатно. А это дополнительная прибыль для владельца страницы за счет сокращения рекламного бюджета.

Все это достигается путем повышения ранга в поисковой выдачи (попадания в ТОП, так сказать). Что, в свою очередь, достигается с помощью грамотной оптимизации под поисковые движки с учетом их требований и требований аудитории.

Так ли важен SEO-анализ сайтов и соответствующая оптимизация?

Есть мнение, что многие методики сеошников себя изжили и уже не так актуальны. Но это касается подгонки материалов на странице под специфичные требования других механизмов оценки. Если же говорить более глобально об оптимизации и десятках разных методов ее осуществления, то она до сих пор остается полезной. Этим стоит заниматься, на это стоит тратить время. И пренебрегать методами SEO в надежде, что поисковик вас и так полюбит, бессмысленно. Это приведет к потере аудитории, прибыли и ухудшению репутации сайта.

Почему стоит заняться SEO уже сегодня

Каждый день миллиарды людей по всему миру заходят в поисковые системы и прописывают необходимые запросы. Кто-то ищет как вкусно приготовить лазанью, кто-то хочет заказать мастера на дом, а кто-то – купить горнолыжный комплект вещей для поездки в горы. Трафик очень большой на разные ниши, поэтому если вы хотите привлечь пристальное внимание к своему бренду, то SEO – ваш выбор.

В чем плюс такого продвижения? Например, если вы занимаетесь продажей товаров для детей, то можно разместить яркий и заметный баннер в центре города. Он будет виден всем и определенно привлечет внимание, но минус в том, что рекламу увидят не только родители, но и те, у кого нет ребенка или люди, которые не заинтересованы в ваших товарах.

С поисковыми системами все несколько иначе: туда приходят с определенными целями. Если человеку нужны товары для детей, то он будет вводить такой запрос и изучать предложенные варианты. Таким образом с помощью Яндекса и Google вы можете предлагать свою продукцию только заинтересованным лицам.

Алгоритм индексации страниц сайта

За индексацию сайта отвечают поисковые роботы – специальные алгоритмы, которые проверяют ресурс и обрабатывают всю полученною информацию. Они исследуют тексты, картинки, видео, ссылки и прочее. Если проверка пройдена успешно, то сайт становится проиндексированным и добавляется в базу поисковой системы. После этого пользователи могут найти веб-ресурс в поисковиках, если контент на сайте релевантен запросу.

Если же на сайте найдены какие-то проблемы, например, низкая уникальность, то на портал накладываются санкции. Он может попасть в базу, но не будет отображаться в поисковой выдаче или получать органический трафик.

Типы SEO-оптимизации

Для того чтобы расти в глазах поисковика, надо делать сайты, которые считаются «хорошими». Те, что нравятся поисковым роботам. Но зная определенные алгоритмы поисковых систем, сеошники начинают ими злоупотреблять. Так появилась некая градация от белых методик, которые являются правильными и корректными для использования, до черных, которым лучше не пользоваться вообще. Безусловно, допустить ошибку можно и при использовании исключительно белых схем оптимизации, но шансов на это гораздо меньше. А вот шансов заполучить лояльное отношение и цифровую любовь со стороны Google или Яндекс ощутимо больше.

Белые схемы

Эти SEO-методики представляют собой способы работы над сайтом, которые и так стоит применять. То есть не для оптимизации как таковой, а для создания нормальных условий для своих посетителей.

Например, много внимания уделяется визуальной составляющей сайта, удобству, наличию на ресурсе качественного и полезного контента, который позволил бы удержать аудиторию и привлечь новую. Это и к верстке относится, и к подбору цветов. Огромный спектр условий для того, чтобы угодить посетителям. К белым схемам также относят упоминание сайта на чужих платформах. Нативная реклама и все в таком духе.

Почему они белые? Потому что незаметны. Их проще назвать прозрачными. Людям и поисковикам достается хороший сайт без следов вмешательства плохих сеошников.

Серые схемы

А это уже те методики, которые использует большинство сеошников. Работа с ключевыми фразами. То есть с потенциальными и уже действующими поисковыми запросами пользователей. Оптимизаторы пытаются встроить в контент сайта как можно больше таких фраз, чтобы пробиваться в ТОП выдачи. Для этого даже привлекают особый тип писателей – SEO-копирайтеров. Они пытаются сделать оптимизированные тексты как можно красивее.

Но и это не все. Туда же входит внедрение ключевых фраз в HTML-теги. Создание иерархии поисковых запросов, их правильное количественное употребление и грамотное распределение по тексту. Целая наука, с которой надо быть осторожным, чтобы не нарваться на кару со стороны Google и Яндекса.

Черные схемы

Тут есть 4 страшных способа продвинуть свой сайт вверх по выдаче. Каждый из них закончится жестким наказанием со стороны поисковиков, поэтому пользоваться ими не стоит.

Создание дорвеев. Сайтов, которые затачивают для выхода в ТОП-выдачи, а потом делают переадресацию на тот ресурс, который нужно продвигать. Использование подставных страниц. Когда в файле robots.txt указываются страницы для анализа поисковика, но не указываются те, что на самом деле увидит посетитель. Использование сайтов-спутников. Кучи маленьких страниц, содержащих в себе ссылку на некий основной сайт, который таким образом пытаются продвинуть в поисковиках. Взлом крупных ресурсов с целью «перелить» трафик. На часто посещаемую страницу вставляют обилие ссылок на сайт, который так пытаются вывести в ТОП.

Когда-то это все могло сработать, но не сейчас. Это просто информация для ознакомления и погашения возникшего праздного интереса. Использовать ее на практике не стоит. К тому же белые и серые схемы прекрасно помогают в продвижении.

Впрочем, сейчас поговорим подробнее об оптимизации в целом и о конкретных способах ее реализации.





Что действительно помогает увеличить трафик из поисковых систем

Первое – это, несомненно, сам сайт. Если им будет удобно пользоваться – легко находить нужную информацию, без проблем совершать покупки и оставлять заявки, то будут вырастать поведенческие факторы. Пользователи станут чаще посещать страницы сайта и дольше на них находиться. Все это понравится поисковым системам, которые станут продвигать ресурс.

Нельзя забывать и о качестве самого контента – он должен быть полезен. Например, если у вас есть статья «Как установить систему видеонаблюдения», то она должна четко отвечать на запрос пользователя. Если вы решите его проблему, то он положительно станет относиться к вашей компании и, возможно, захочет изучить больше материала. Таким образом вырастет глубина просмотра страниц, а поисковики снова добавят плюс в карму сайта. А чтобы это работало, важно также позаботиться и о дизайне сайта – он должен быть выполнен с учетом целевой аудитории и акцентировать внимание только на важных элементах, например, контенте или кнопках.

И, конечно, если вы продвигаетесь через блог, то нужно учитывать ключевые слова, которые чаще всего используются в поисковых системах для решения проблем из вашей ниши. К этому относятся еще и другие факторы, речь о которых пойдет далее.

Аудит сайта перед оптимизацией

Перед тем как перейти к оптимизации, нужно четко выявить все вводные. Возможно, использовать специализированное программное обеспечение. Нанять специалистов. Проработать план оптимизации и потом переходить к действиям.

Надо выявить такие показатели как:

Объем органического трафика.

Семантическое ядро.

Верстка и другие технические аспекты ресурса.

Структура контента на страницах сайта.

Скорость работы.

Качество материалов на ресурсе.

Количество обратных ссылок.

В общем, есть чему уделить время. Для поиска информации, конечно, можно использовать программы для SEO. Но лучше довериться специалисту, который проведет анализ, найдет способы быстро переоптимизировать контент и продвинуть сайт вверх. Мастер подобного рода дел обойдется недешево, но без него вряд ли получится достичь желаемого. Если средств не хватает, то можно пробовать стать профессионалом самостоятельно.

Ниже более развернуто поговорим об аспектах, способных наиболее заметно повлиять на позиции сайта в поисковиках.

Факторы успешной оптимизации сайта

Раз уж под рукой нет толкового сеошника, надо начать с изучения факторов, влияющих на выдачу поисковиков. И, опираясь на них, привести сайт в порядок, сделав его привлекательным для Яндекса, Google и посетителей.

Изучение конкурентов

Но не стоит спешить сразу вносить какие-то изменения. Начать стоит с тактического отступления и изучения конкурентов (можно и партнеров). Надо найти сайты, которые делают то же, что делаете и вы. Например, если у вас пишут о ремонте, то разыщите похожие темы в сети. Посмотрите, где об этом пишут. Посмотрите, как об этом пишут.

Тут важнейший шаг — вычленение ключевых слов (поисковых запросов пользователей, как мы уже выяснили ранее). Надо узнать, как конкуренты продвигают свой ресурс. Для этого есть сервис serpstat.com, например. Он показывает часто употребляемые ключи и помогает получить некое представление о том, какие ключи стоит использовать у себя.

Также стоит проанализировать тех, кто ссылается на похожие страницы. Всякие агрегаторы, ТОП-10 и так далее. Но на текущем этапе это не так критично. Об обратных ссылках еще поговорим.

Сейчас нужно только составить «портрет» типичного сайта с аналогичной тематикой.

Подбор ключевых слов (создание семантического ядра)

Яндекс, Google и несколько других ресурсов предлагают взглянуть на список популярных поисковых запросов и даже выполнить базовой анализ на их основе. К тому же, ключи мы разыскали у конкурентов. Главное, правильно их внедрить на страницы. Сделать это органично и для поисковиков, и для людей.

Опять же к вопросу о ремонте, например. На главной странице стоит размещать запросы в духе «ремонт своими руками» или «ремонт квартир». На более низких по иерархии страницах (на статье о конкретном виде ремонта) можно использовать более сложные вхождения ключевых слов. Например: «ремонт ванной комнаты своими руками», «как заменить плитку в ванной комнате».

Тут действует несложный принцип. Это должен быть релевантный запрос, который реально заинтересует человека. Именно по нему он должен попасть на сайт и получить информацию, которую по нему ищет.

Еще у ключей есть такой показатель, как «уровень конкуренции». Чем он выше, тем сложнее продвигаться за счет выбранного ключа. Выяснить уровень конкуренции можно на специализированном ресурсе – Mutagen.ru. Чем ниже значение конкуренции, тем лучше. Лучше ориентироваться на значения в пределах 10 и ниже.





Кластеризация семантики

Кластеризация – это разделение ключевых запросов на несколько групп. Основная цель такого метода – сделать удобный для пользователя сайт и предоставить релевантный ответ на запрос.

Важное понятие в кластеризации – интент. Это намерение или потребность человека, заключенная в запросе. Интент нужен, чтобы при разделении не было лишних ключей, по которым страницы будут продвигаться. Узнать его можно простым вопросом: «Что именно ищет человек?». Например, если пользователь вводит запрос «Купить стиральную машину», то можно предположить, что он делает это с целью купить товар сейчас или в ближайшем будущем. Или другой пример с запросом «Какую стиральную машину купить» – в таком случае человек, скорее всего, ищет обзоры и отзывы по выбору продукции.

Теперь давайте поговорим, как именно делать разбивку на группы. Сделать это можно:

По интенту запросов. Точная кластеризация, которая проводится на основе того, что нужно пользователю. Например, для статьи «Какое оборудование выбрать для домашней студии» нужно исключать аудиторию с запросами «оборудование для домашней студии купить», так как пользователям в таком случае нужна не покупка, а детальная информация о товаре.

Точная кластеризация, которая проводится на основе того, что нужно пользователю. Например, для статьи «Какое оборудование выбрать для домашней студии» нужно исключать аудиторию с запросами «оборудование для домашней студии купить», так как пользователям в таком случае нужна не покупка, а детальная информация о товаре. По схожести запросов. Здесь суть в том, чтобы объединить в группы семантически близкие фразы. Например, «купить пылесос LG» и «как чистить пылесос LG» попадут в одну группу.

Здесь суть в том, чтобы объединить в группы семантически близкие фразы. Например, «купить пылесос LG» и «как чистить пылесос LG» попадут в одну группу. По выдаче ТОП-10. Наиболее правильный способ группировки семантики. Логика метода заключается в поиске пересечений ключевых слов на страницах сайтов, находящихся в топе поисковых систем.

Составление структуры сайта

Структура сайта – еще один важный параметр в SEO-продвижении. Логичная и понятная иерархия поможет:

Улучшить взаимодействие пользователя с сайтом. Вашей аудитории не нужно будет долго и трепетно разбираться в разделах сайта и искать заветную кнопку для оставления заявки или покупки товара. Если продумать все на высшем уровне, то человеку будет комфортно находиться на ресурсе, он будет его рекомендовать, а ранжирование сайта станет лучше.

Сделать индексацию лучше. Раскладывание всего по полочкам всегда ценится поисковыми системами – для них важно, чтобы структура была логична и предсказуема.

Помочь пользователям в поисковых системах. Ваш сайт в поисковиках будет поделен на разделы, благодаря которым человек сможет сразу перейти к нужной категории товаров.

Как же создать ту самую структуру, которая будет приятна всем – и поисковикам, и пользователям? Вам нужно понять, что больше всего интересует пользователя. Соберите и кластеризуйте семантическое ядро по проекту. На основе этого вы сможете сформировать категории, подкатегории, фильтрацию и прочее.

Следующим шагом нужно провести анализ лидеров в выбранной нише. У них вы можете подсмотреть хорошие решения и найти выход из какой-либо спорной ситуации. После этого нужно все зафиксировать на листе или лучше в электронном виде. Например, вы можете воспользоваться сервисом FigJam и отрисовать там структуру сайта.

Вот как это может выглядеть:

Оптимизация контента

Основное, ради чего и собрались, собственно. Для того чтобы продвигать сайт и на нем зарабатывать, нужен контент. Хороший, релевантный, интересный. Грамотно написанный, с точным вхождением ключей. Без воды, без переспама жуткого (избыточного употребления ключей или отдельных слов, влияющих на поиск).

Надо предлагать аудитории информацию, которую они не найдут у конкурентов. Надо писать о чем-то новом. Либо о старом, но по-новому. Либо как-то переиначить и дополнить уже «избитую» информацию. Это то, что повлияет на конкуренцию с другими похожими сайтами заметнее всего.

С ключами нужно быть осторожным. Надо вставлять только подходящие. Нельзя перебарщивать с их количеством. Поисковик может подумать, что вы злоупотребляете и пытаетесь его обмануть. А еще ключи должны органично вписываться в текст. Ни в коем случае не должны попадаться вхождения с искаженными окончаниями или некорректным порядком слов, например, «сейчас мы узнаем как сделать ремонт своими руками на кухне быстро». Как любят говорить заказчики SEO-копирайтерам – «текст пишется для людей, а не для роботов, он должен быть читаемым». Вот это правда. Нельзя портить текст ради Google и Яндекса. Им это тоже не понравится.

Тут уж точно пригодились бы нормальный контент-менеджер и копирайтер, заточенные под SEO.

Скорость загрузки и стабильность

Помимо контента, значимую роль играет целый спектр технических аспектов. Один из таких – скорость загрузки страницы. Поисковому роботу не составит труда выяснить, как много времени занимает прогрузка страницы на вашем сайте и насколько стабильно она работает. И он точно знает, что медленный сайт не понравится пользователям. Такой сайт быстренько забракуют. Так что придется уделить внимание оптимизации с точки зрения кода. Нельзя допустить слишком долгой обработки запросов, утечек памяти и слишком объемных медиа-материалов, замедляющих работу ресурса. И робот, и пользователи должны быть в восторге от того, как шустро работает сайт. Это же справедливо и для стабильности. Не должно быть элементов, приводящих к избыточному потреблению ресурсов. И элементов, ломающих логику сайта или мешающих работе отдельных функций. Это признак сырого продукта, которого по логике Google и Яндекса не должно быть в поисковой выдаче. По крайней мере, в верхних позициях.

Оптимизация изображений

Размер изображений напрямую влияет на скорость загрузки страниц сайта. Например, если загрузить несколько емких картинок на сайт, то он станет долго загружаться даже при быстрой скорости интернета. Оптимальный размер должен быть не более 600 Кб для крупных фотографий и не более 2000 рх по ширине. Если же речь идет о карточках товаров или иконках, то старайтесь ограничиваться в 50-200 Кб.

Еще для SEO-оптимизации важен атрибут alt-тег. Это краткое описание картинок, которое помогает поисковым системам понять, о чем страница. Такой параметр также позволяет повысить посещаемость самого сайта. Например, если вы продаете утюги, то к фотографии можно добавить alt-тег: «утюг купить в москве». Когда пользователь будет вводить такой запрос, ваш продукт будет отображаться в разделе с фотографиями, откуда можно перейти на страницу с товаром.

Пример:

Время ответа сервера

Время ответа сервера – это промежуток времени, в течение которого сервер обрабатывает HTTP-запрос от клиента (браузера) и отправляет ему ответ. Согласно рекомендациям PageSpeed Insights, время ответа сервера не должно превышать 200 мс. Если значение выше указанного, то ранжирование страниц сайта может быть снижено.

Проверить время ответа сервера вы можете через консоль DevTools. Для этого откройте свой сайт и нажмите на клавишу F12. Затем перейдите в раздел «Network» и откройте вкладку «Doc». После этого перезагрузите страницу и наведите курсор мыши на надпись «Waterfall»‎. Там вы увидите время ответа сервера в строке «Waiting for server response».

Также вы можете посмотреть время ответа сервера в Google Analytics. Там следует перейти в раздел «Поведение» и нажать «Скорость загрузки сайта» → «Обзор» → «Среднее время ответа сервера».

В Яндекс Метрике время ответа сервера можно увидеть в разделе «Отчеты» → «Стандартные отчеты» → «Мониторинг» → «Время загрузки страницы».

Обратите внимание, что время ответа сервера на сторонних сервисах может отображаться неточно. Связано это с тем, что анализируются данные реальных посетителей, а не системы. Конечный результат будет зависит от типа устройства, скорости интернета и прочих аспектов.

Корректная верстка и теги

Сайт должен быть полезным и выглядеть красиво. Проблемы с версткой – это ад. Их не должно быть в 2020 году вообще ни у кого. И косяков в коде тоже желательно избегать. Хотя бы обойтись без мусора там, где его уж точно быть не должно. Я подразумеваю ключевые слова.

Давайте подробнее о том, что такое «корректная верстка».

Удобное расположение элементов

Не превращайте сайт в запутанную помойку. Все, за чем пользователь пришел на сайт, должно быть в открытом доступе. Никаких исчезающих меню при изменении размера экрана или неработающих элементов из-за того, что кто-то неправильно прописал разрешение в CSS-файл (бывает же).

Адаптация под мобильные устройства

Еще один стыдный момент для некоторых особо одаренных верстальщиков и владельцев сайтов. Многие до сих пор не сделали мобильную верстку. Вероятность, что к вам на сайт придут с компьютера, не настолько превышает вероятность появления посетителей с мобильных устройств. Поэтому нельзя пренебрегать мобильной версткой. Поисковым роботам мобильная верстка тоже нравится. Если уж пользователей не цените, то хоть на чувства роботов не плюйте.

Title, description и иже с ними

В HTML-теги можно вставить много полезной информации. А еще за счет них выстраивается корректная иерархия материалов. Заголовки в статьях, подзаголовки, таблицы, списки. Так и людям удобнее потреблять информацию, и поисковикам ее анализировать. Они сразу «чуют», когда владелец ресурса заморочился по поводу структуры. Такие сайты сразу же кажутся более достойными посещения, чем другие. Ну и опять же. В descrtiption можно вписать полезную информация для поиска материала. Даже ключи туда вогнать.

Отдельного внимания заслуживают картинки. Им тоже часто прописывают title и alt. И в них тоже можно прописать ключи, что позитивно скажется на скорости продвижения.

Это основные аспекты, связанные с оптимизацией страниц в техническом плане. То, на что стоит обращать внимание в первую очередь. Понятная структура и мобильная верстка.





Внутренняя перелинковка

Перелинковка подразумевает проставление ссылок из одной страницы на другие. Использование такого метода позволяет создать ссылочную структуру, связывающую между собой разные разделы сайта. Благодаря этому пользователи могут легко ориентироваться на ресурсе, что в свою очередь увеличит глубину просмотра и ускорит индексацию контента. Как результат – сайт начинает выше отображаться в поисковой выдаче.

Редиректы

Если на вашем сайте неправильно сделана переадресация, то это может сказаться на результатах поисковой выдачи. Когда вам нужно перенести контент с одного адреса на другой, то следует помнить о редиректах 301 и 302. Первый редирект постоянный, второй – временный. Редирект 301 следует использовать только тогда, когда вы уверены, что контент переезжает на другой URL навсегда. Все остальные случаи оставьте для 302 редиректа.

Дублированный контент

Дублирование страниц и прочих элементов – важный фактор, на который обращают внимание поисковики. Когда вы размещаете практически идентичный контент на разных страницах сайта, вы усложняете «жизнь» пользователю. Лучше сконцентрировать внимание на одной странице – так вашей аудитории не нужно будет «бегать» по нескольким разделам, чтобы собрать пазл воедино.

Микроразметка

Этот параметр помогает поисковикам лучше анализировать информацию на веб-страницах. Например, это могут быть «Хлебные крошки» – меню вложенности на сайте. По ним будет удобно понять страницу не только поисковикам, но и самим пользователям.

Чаще всего используется три основных вида микроразметки:

Schema.org – стандарт, который постоянно модернизируется. Включает в себя много тегов, но основные три: itemscope – указывает поисковому роботу на то, что будет произведено описание объекта. Остальные два itemtype и itemprop – его тип и свойства.

Open Graph – активно используется популярными соцсетями и блог-платформами. Тегов в ней не очень много, но вполне достаточно для нормальных репостов.

JSON-LD – формат вывода микроразметки через язык программирования JavaScript.

Обратные ссылки

Обратные ссылки – это ссылки на ваш сайт с других ресурсов. Их наличие на чужих страницах говорит о том, что ваш контент оценил кто-то еще. Кто-то хочет им поделиться. Естественно, вместе с этим вырастает количество посещений. Ведь на ссылку жмут люди, которые ранее и не знали о существовании вашего сайта.

Тут главное, чтобы эти ссылки располагались на качественных ресурсах. Переход с «плохой» страницы на ваш сайт может только усугубить ситуацию. Так что вы становитесь зависимы от ресурса, где разместили прямую ссылку на ваш проект.

Лучше всего обратные ссылки работают, когда ими делятся обычные люди. Где-то на форумах, в комментариях. Это менее подозрительный для поисковиков вариант. Но чаще люди прибегают к хитрости. Договариваются за деньги с крупными площадками, чтобы те разместили ссылки на них. Те создают материалы в духе ТОП-10 лучших сайтов о ремонте (раз уже говорили о нем) и вписывают туда всех заплативших. Работает, хоть это и не соответствует правилам.

Как создать контент, который будет генерировать обратные ссылки?

Для генерации обратных ссылок вы можете создавать обзорные статьи, использовать гостевой блоггинг, публиковать тематические исследования, общаться с экспертами на форумах и в группах социальных сетей. Также вы можете давать интервью в популярных журналистских изданиях, которые в ответ на запрос будут рекламировать ссылки на ваш сайт. Дополнительно следите за конкурентами на форумах и прочих тематических площадках – там вы можете перехватить аудиторию и предоставить для нее лучшее решение.

Возраст домена

Чем старше сайт, тем больше ему доверяют поисковики. Это факт. Конечно, есть ряд нюансов, но я уже писал о них ранее. Не думаю, что стоит повторяться.

Методы SEO-продвижения

То, что мы обсудили выше – это базис. Его нужно иметь в виду, ему нужно следовать. Но есть еще пара вещей, на которые часто забывают обратить внимание.

Во-первых, люди забывают про соцсети и медиа-площадки. Важно продвигать и такой контент. Поисковики лояльно относятся к соцсетям, и это может стать хорошим источником трафика. Так что нельзя забывать про Instagram и YouTube.

Во-вторых, выкупайте домен на более долгий срок. Говорят, что поисковики это тоже учитывают. В связи с чем растет уровень доверия к сайту.

В-третьих, если вы существуете не только как страница, но и как физическая организация, то стоит отметиться в Google Maps и Яндекс Справочнике. Принцип тот же. Дополнительный источник информации для поисковика и пользователей.

В-четвертых, используйте название страниц для внедрения туда ключей.

Эта пара мелочей может нехило скрасить процесс SEO-продвижения для вашего сайта.

Инструменты для SEO

Программы для автоматического создания семантического ядра. Например, KeyCollector. Стоит денег, но пользуется спросом, так как работает лучше конкурентов. Есть бесплатные сайты, выполняющие похожую функцию, но они сильно ограничены в своих возможностях. Из аналогов можно предложить SEMRush и аналитические инструменты Гугла с Яндексом.

Утилиты для поиска битых ссылок и не совсем корректно работающих страниц. Среди таких можно выделить Xenu. Бесплатная и практичная программа.

Также нужны инструменты для «улучшения» текстов. Есть сайт text.ru, в котором можно проверить уникальность текста, узнать, не слишком ли много в нем «воды». Есть более серьезные штуки типа Advego. Мало того, что по уникальности ищет тщательнее, так еще и предлагает с семантикой поработать. Посмотреть, нет ли перебора с конкретными словами и фразами.

Сервисы и программы для анализа конкурентов. Тот же SEMRush прекрасно с этой задачей справляется. Дорогой, но полезный инструмент. Позволит побольше узнать о похожих сайтах и быстрее оптимизировать собственный.

Сервис для анализа обратных ссылок. Есть сайт ahrefs.com. Тоже платный.

Нужно время от времени проверять трастовость сайта. Для этого тоже есть специальный сервис – checktrust.ru.

Ну и нельзя забывать про техническую составляющую ресурса, которую тоже надо постоянно контролировать и «держать в тонусе». Для этого есть специальные аудит-приложения. Из часто используемых можно отметить сервис builtwith.com.

От чего зависит стоимость продвижения

Стоимость продвижения зависит от:

Ниши. Если компания находится в высококонкурентной среде, то потребуется много времени на продвижение сайта, соответственно, стоимость будет гораздо выше. Например, если сравнить компанию по продаже курсов по медитации и строительную фирму, то у первой конкуренция будет не такая большая, как у второй.

Состояния сайта. Если у веб-проекта хорошая скорость загрузки, приятный дизайн и удобная навигация, то такой проект продвигать будет проще. Если же на сайте хромают важные показатели, то потребуется сначала вложить средства на их устранение и только потом заниматься качественным продвижением.

Специалиста. Обратиться за SEO-продвижением можно к квалифицированному фрилансеру или веб-студии. Средняя стоимость у первого начинается от 5000 рублей, у второго – от 35 000 в месяц. В зависимости от сложности проекта цена может сильно разниться.

Преимущества SEO перед другими видами продвижения

К основным преимуществам SEO относится:

Низкая стоимость. При желании и нужных навыках продвигать собственный веб-портал можно самостоятельно и без каких-либо вложений. Но даже если речь заходит об оплате услуг специалиста, то сумма будет выходить гораздо меньше, чем при работе с другими источниками продвижения, например, рекламой в городе или по ТВ.

Всегда нужный трафик. Как мы уже говорили выше, интересоваться вашей продукции будут только те пользователи, которым она нужна.

Рост узнаваемости бренда. Если вы сможете добиться хороших успехов в SEO и выдвинуть сайт в ТОП выдачи, то на него станут чаще заходить, а ваша компания всегда будет перед глазами. Таким образом можно сделать свой бренд популярным через органический трафик.

Улучшение технического состояния сайта. Чтобы добиться высоких показателей в SEO-продвижении, нужно поработать над составляющей сайта. Только в таком случае он будет хорошо индексироваться поисковыми системами. Таким образом вы сможете не только увеличить продажи, но и повысить качество самого веб-продукта.

Долгосрочный эффект. Если рекламный баннер будет отображаться пока не закончатся вложенные средства, то с SEO все наоборот. Вам нужно оплатить работу специалиста, а после сайт сам будет продвигаться через поисковые системы.

Как отслеживать и измерять результаты SEO

Предположим, что мы провели SEO-продвижение своего сайта. Как теперь отслеживать результаты? Есть несколько проверенных методов.

Статистика по ключевым запросам

Самый простой способ определить, что SEO удалось, – это отследить изменения в поисковой выдаче. Если ваш сайт по ключевым запросам стал отображаться в ТОП-10 запросов, значит, все хорошо. Проверить это вы можете самостоятельно либо с помощью сервиса Яндекс Вебмастер. В нем есть отдельная вкладка «Статистика страниц», где отображается детализированная статистика по ключевым запросам.

Органический трафик

Несомненный индикатор того, что SEO-продвижение прошло успе&