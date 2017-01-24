Что такое Вебпак (Webpack)
Webpack – это статический модульный сборщик для приложений на JavaScript. Сегодня поговорим, что это за технология, в каких проектах она используется и в чем состоят ее основные преимущества.Читать полностью
Что за движок Amiro.CMS?
DIAFAN.CMS (Диафан CMS) – это универсальная система управления контентом, которая одинаково хорошо подойдет как для обычных информационных и корпоративных сайтов, так и для интернет-магазинов.Читать полностью
CMS, фреймворк или собственная разработка: что выбрать?
Разработка сайта - дело непростое. Выбранный путь напрямую влияет на затраченное время, силы и конечный результат. Глобально разработчиков можно разделить на три группы: те, кто делает сайт на базе CMS, те, кто использует фреймворк, и те, кто пишет сайт с нуля. Какие плюсы и минусы есть в каждом из этих решений? Разберемся.Читать полностью
Как импортировать и экспортировать базы данных в MySQL и MariaDB
Эта статья в первую очередь рассчитана на новичков в администрировании, для тех, кто хочет научиться самостоятельно производить импорт и экспорт баз данных.Читать полностью