Разработка сайта - дело непростое. Выбранный путь напрямую влияет на затраченное время, силы и конечный результат. Глобально разработчиков можно разделить на три группы: те, кто делает сайт на базе CMS, те, кто использует фреймворк, и те, кто пишет сайт с нуля. Какие плюсы и минусы есть в каждом из этих решений? Разберемся.