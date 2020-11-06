Article image
06 нояб. 2020

Инструкция по установке сайта на VDS

Сайт нельзя установить на «чистый» VDS — понадобится либо панель управления, либо настроенная конфигурация (чаще всего LAMP). Вы сами решаете, какой путь выбрать. Если коротко — с панелью управления проще. Но и ручная настройка VDS под сайт не займет много времени.

28 июн. 2021

ISPmanager 6 vs Plesk, cPanel и VestaCP

Настраивая сервер, администраторы часто обращаются к готовым решениям – панелям управления с графическим интерфейсом. Одно из самых популярных решений на российском рынке – ISPmanager. Панель давно зарекомендовала себя как удобный, быстрый и функциональный сервис, реализующий все потребности клиента. Однако пользователь может обратить внимание и на конкурентов: Plesk, cPanel или бесплатную VestaCP. Чем отличаются альтернативные решения от ISPmanager? По каким критериям выбирать сервисы?  Давайте разбираться!

09 нояб. 2020

Как подключить домен к VDS

Подключить домен к VDS можно тремя способами. Самый простой — использовать DNS-серверы регистратора и указать в настройках IP-адрес сервера. Еще один удобный способ — зарегистрировать домен у хостера, который предоставляет услуги VDS. Вариант для продвинутых пользователей — поднять собственные DNS-серверы и прикрепить к ним сколько угодно доменных имен.

