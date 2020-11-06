Настраивая сервер, администраторы часто обращаются к готовым решениям – панелям управления с графическим интерфейсом. Одно из самых популярных решений на российском рынке – ISPmanager. Панель давно зарекомендовала себя как удобный, быстрый и функциональный сервис, реализующий все потребности клиента. Однако пользователь может обратить внимание и на конкурентов: Plesk, cPanel или бесплатную VestaCP. Чем отличаются альтернативные решения от ISPmanager? По каким критериям выбирать сервисы? Давайте разбираться!