Интерактивные элементы сайтов и мобильных приложений часто выполняются на языке JavaScript. Он хорошо интегрируется с кодом HTML/CSS, поддерживается основными браузерами и включен в них по умолчанию. Поэтому никаких вопросов с запуском веб-ресурсов не возникает, они работают без участия пользователя. Давайте разберемся, что представляет собой JavaScript, какие задачи он решает и в каких сферах применяется.