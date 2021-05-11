Безлимитные тарифы интернета с высокой скоростью соединения упростили администрирование компьютеров. Сегодня все чаще помощь пользователям оказывается удаленно. Это удобно, ведь не надо тратить время на поездки и возможность подключиться есть практически круглосуточно. Сегодня поговорим об удаленном подключении к Ubuntu из ОС Windows.