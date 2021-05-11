Article image
02 сент. 2021 обн. 19 июн. 2025

Как настроить SSL-сертификат на Nginx

Репутация веб-ресурсов во многом зависит от уровня безопасности и уровня защиты персональных данных на сервере. В случае с сайтами речь идет о включении протокола HTTPS, а для этого требуется подключение сертификата SSL.


11 мая 2021 обн. 18 июн. 2025

Как подключиться к Ubuntu из Windows с помощью RDP, SSH и VNC

Безлимитные тарифы интернета с высокой скоростью соединения упростили администрирование компьютеров. Сегодня все чаще помощь пользователям оказывается удаленно. Это удобно, ведь не надо тратить время на поездки и возможность подключиться есть практически круглосуточно. Сегодня поговорим об удаленном подключении к Ubuntu из ОС Windows.

