Нагрузка на сервер — это динамическая величина, поведение которой можно предсказать лишь с небольшой долей точности. Владелец сайта никогда не знает наверняка, будут ли скачки нагрузки в ближайшее время. С небольшим увеличением числа посетителей могут справиться простые меры: подключение дополнительных вычислительных мощностей сервера, оптимизация уже настроенных алгоритмов и кода. Но резкий и мощный скачок посещаемости может временно вывести сайт из строя, несмотря на принятые меры.