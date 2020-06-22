Алгоритмы и методы распределения нагрузки на сервер
Нагрузка на сервер — это динамическая величина, поведение которой можно предсказать лишь с небольшой долей точности. Владелец сайта никогда не знает наверняка, будут ли скачки нагрузки в ближайшее время. С небольшим увеличением числа посетителей могут справиться простые меры: подключение дополнительных вычислительных мощностей сервера, оптимизация уже настроенных алгоритмов и кода. Но резкий и мощный скачок посещаемости может временно вывести сайт из строя, несмотря на принятые меры.Читать полностью
Что такое сайты-сателлиты и для чего их создают?
Владельцы веб-ресурсов и интернет-пользователи часто встречают на просторах Всемирной паутины понятие сайты-сателлиты. Но мало кто знает, что представляют собой такие площадки, для чего они предназначаются, какие имеют особенности и отличия от традиционных интернет-ресурсов. Эта статья поможет ответить на перечисленные вопросы и разобраться в теме.Читать полностью
Что такое TLS: история версий, преимущества и отличия от SSL
Протокол обеспечивает безопасность различных каналов связи: веб-трафик, электронную почту, систему телеконференций. Если в адресной строке виднеется шифровальная магия, имя которой HTTPS — в вашем браузере устанавливается соединение по протоколу TLS.Читать полностью