28 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Алгоритмы и методы распределения нагрузки на сервер

Нагрузка на сервер — это динамическая величина, поведение которой можно предсказать лишь с небольшой долей точности. Владелец сайта никогда не знает наверняка, будут ли скачки нагрузки в ближайшее время. С небольшим увеличением числа посетителей могут справиться простые меры: подключение дополнительных вычислительных мощностей сервера, оптимизация уже настроенных алгоритмов и кода. Но резкий и мощный скачок посещаемости может временно вывести сайт из строя, несмотря на принятые меры.

15 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое сайты-сателлиты и для чего их создают?

Владельцы веб-ресурсов и интернет-пользователи часто встречают на просторах Всемирной паутины понятие сайты-сателлиты. Но мало кто знает, что представляют собой такие площадки, для чего они предназначаются, какие имеют особенности и отличия от традиционных интернет-ресурсов. Эта статья поможет ответить на перечисленные вопросы и разобраться в теме.

22 июн. 2020 обн. 21 июл. 2025

Что такое TLS: история версий, преимущества и отличия от SSL

Протокол обеспечивает безопасность различных каналов связи: веб-трафик, электронную почту, систему телеконференций. Если в адресной строке виднеется шифровальная магия, имя которой HTTPS — в вашем браузере устанавливается соединение по протоколу TLS.

