Что такое матрица RACI
Матрица RACI представляет собой методику распределения полномочий и ролей в проектах. В этом материале разберемся, как расшифровывается такая аббревиатура и каким образом методика применятся в бизнесе.Читать полностью
Что такое мета-теги
Мета-теги представляют собой специальные элементы HTML-кода веб-страницы. От того, насколько корректно они заполнены, зависит, как успешно будет развиваться ваш ресурс. А их отсутствие может отрицательно сказаться на ранжировании сайта в поисковиках. В этом материале поговорим, что такое мета-теги, где они должны располагаться и как их правильно заполнять.Читать полностью
Что такое нейромаркетинг
Исследования реакции человеческого мозга на конкретные товары помогают маркетологам создавать максимально эффективную рекламу и прогнозировать, какие решения будет принимать потребитель. В этом материале разбираемся с понятием «нейромаркетинг» – технологией, которая объединяет в себе знания когнитивной психологии, нейрофизиологии и маркетинга.Читать полностью
Что такое ситуативный маркетинг
Многие компании используют ситуационный маркетинг – обыгрывают интересную новость, важное событие или какой-то другой инфоповод, привязывая его к своей деятельности. Сегодня разбираемся, что такое ситуативный маркетинг, и каких правил следует придерживаться при использовании этого инструмента.Читать полностью