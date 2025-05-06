Article image
06 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое матрица RACI

Матрица RACI представляет собой методику распределения полномочий и ролей в проектах. В этом материале разберемся, как расшифровывается такая аббревиатура и каким образом методика применятся в бизнесе.

07 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое мета-теги

Мета-теги представляют собой специальные элементы HTML-кода веб-страницы. От того, насколько корректно они заполнены, зависит, как успешно будет развиваться ваш ресурс. А их отсутствие может отрицательно сказаться на ранжировании сайта в поисковиках. В этом материале поговорим, что такое мета-теги, где они должны располагаться и как их правильно заполнять.

07 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое нейромаркетинг

Исследования реакции человеческого мозга на конкретные товары помогают маркетологам создавать максимально эффективную рекламу и прогнозировать, какие решения будет принимать потребитель. В этом материале разбираемся с понятием «нейромаркетинг» – технологией, которая объединяет в себе знания когнитивной психологии, нейрофизиологии и маркетинга.

16 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое ситуативный маркетинг

Многие компании используют ситуационный маркетинг – обыгрывают интересную новость, важное событие или какой-то другой инфоповод, привязывая его к своей деятельности. Сегодня разбираемся, что такое ситуативный маркетинг, и каких правил следует придерживаться при использовании этого инструмента.

