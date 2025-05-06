Мета-теги представляют собой специальные элементы HTML-кода веб-страницы. От того, насколько корректно они заполнены, зависит, как успешно будет развиваться ваш ресурс. А их отсутствие может отрицательно сказаться на ранжировании сайта в поисковиках. В этом материале поговорим, что такое мета-теги, где они должны располагаться и как их правильно заполнять.