Полезные статьи - Страница 27
Как обновить версию PHP до 7.0 на Ubuntu 14.04
3 декабря 2015 года состоялся релиз финальной PHP версии 7.0.0. Новая версия содержит в себе множество нововведений, к примеру, увеличена производительность, добавлены анонимные классы, строгая типизация, безопасный рандом и многое другое. В этой статье мы расскажем, как можно быстро обновить веб-сервер Apache или Nginx c любой версии PHP 5 до PHP 7.Читать полностью
Как настроить SSH-ключи и кодовую фразу для сервера
SSH-ключи позволяют авторизоваться на виртуальном сервере более безопасным, чем используя пароль, путем – при помощи SSH. В то время как сервер можно взломать, если использовать метод подбора пароля (брутфорс), расшифровать SSH-ключи только этим способом практически невозможно. SSH представляет из себя пару ключей, один из которых открытый (публичный), а другой закрытый (или приватный, и он есть только у вас). Сначала вы помещаете файл с публичным ключом на свой SSH-сервер, а затем подключаетесь к серверу, используя приватный ключ.Читать полностью