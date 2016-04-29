Полезные статьи - Страница 27

SSH-ключи позволяют авторизоваться на виртуальном сервере более безопасным, чем используя пароль, путем – при помощи SSH. В то время как сервер можно взломать, если использовать метод подбора пароля (брутфорс), расшифровать SSH-ключи только этим способом практически невозможно. SSH представляет из себя пару ключей, один из которых открытый (публичный), а другой закрытый (или приватный, и он есть только у вас). Сначала вы помещаете файл с публичным ключом на свой SSH-сервер, а затем подключаетесь к серверу, используя приватный ключ.